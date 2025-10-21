Ông dẫn chứng có nhiều lần cán bộ hưu trí gọi điện hỏi ông “cái này có đúng sự thật không?” bởi những gì họ xem được là video, hình ảnh, giọng nói của lãnh đạo lan truyền trên mạng xã hội. Những video này do công nghệ AI tạo ra và rất khó phân biệt thật giả.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Quốc hội

“Hình ảnh, lời nói của lãnh đạo giờ do công nghệ AI làm đều giống như thật, rất khó phân biệt. Công nghệ AI và trí tuệ nhân tạo tạo ra những clip ngắn, khiến thông tin xấu độc lan truyền nhiều trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước”, ông Tuấn nêu thực tế.

Theo báo cáo của Chính phủ, chỉ trong quý 3/2025, các cơ quan đã xử lý hơn 12.000 thông tin xấu độc, trong đó Facebook đã chặn, gỡ 10.713 bài viết vi phạm; YouTube đã gỡ hơn 700 video vi phạm; TikTok chặn, gỡ bỏ hơn 900 nội dung vi phạm… Trước đó, năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý gần 16.000 bài viết, clip sai sự thật cùng hàng nghìn vụ lừa đảo qua mạng với thiệt hại ước tính gần 19.000 tỷ đồng.

Đại biểu cho rằng đó không chỉ là vấn đề về quản lý thông tin mà còn là niềm tin, an ninh tư tưởng và sự ổn định của xã hội trong kỷ nguyên số.

Ông nhấn mạnh, một tin thất thiệt, một clip cắt ghép có thể lan truyền đến hàng triệu người trong vài giây, gây tổn thất rất lớn mà truyền thông chính thống phải mất công gỡ bỏ, đính chính hàng tháng trời.

Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế điều phối thống nhất, tăng mức phạt với hành vi phát tán tin giả có tổ chức, sử dụng AI mạo danh để hạn chế tình trạng này.

Ông cũng cho rằng cần minh bạch trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu bắt buộc Facebook, TikTok, Google… cần có cam kết với Chính phủ Việt Nam về việc báo cáo định kỳ, công khai số liệu, gỡ bỏ thông tin sai, thời gian xử lý và vùng lan truyền.

"Nếu chúng ta chậm chân, để tin xấu lan truyền trước tin tốt, để tin giả lấn át tin đúng sự thật, thì hậu quả không chỉ là mất lòng tin - mà là mất ổn định, mất niềm tự hào quốc gia...", đại biểu chia sẻ.

Lừa đảo, bắt cóc online, bán người qua biên giới

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nói về vấn đề xã hội rất nhức nhối đó là lừa đảo trên không gian mạng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ông nêu tình trạng lừa đưa người sang Campuchia, Myanmar dưới vỏ bọc làm nhà đầu tư. Nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên và lao động nông thôn, bị dụ dỗ để bị bóc lột hoặc tham gia vào các đường dây lừa đảo, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và uy tín của quốc gia.

Đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị Chính phủ tăng cường năng lực quản lý về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, phối hợp chặt chẽ giữa công an, biên phòng, ngoại giao trong đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ông Hà Sỹ Đồng cũng cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động vùng nông thôn; tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập công dân bị lừa, coi đây là trách nhiệm nhân đạo của xã hội, của Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) nêu về vấn đề bắt cóc qua mạng. Bà phân tích, người dân không hiểu "bắt cóc online" nghĩa là gì, đây là hành vi rất nguy hiểm, manh động, cách ly hoàn toàn các cháu ra khỏi bố mẹ.

Đại biểu phân tích: "Theo dõi lừa đảo và bắt cóc qua mạng, chúng tôi thấy các đối tượng biến đổi liên tục, đa dạng phương thức, thủ đoạn phạm tội nên rất nhiều người mắc vào".

Bà kiến nghị Chính phủ tăng cường tuyên truyền, bám sát vào thủ đoạn phạm tội để người dân được biết.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu sáng nay. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng tình trạng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo bắt cóc qua mạng ngày càng phổ biến.

Ông dẫn chứng, một bệnh viện từng bị tấn công mạng, nhiều máy tính bị đánh sập, 138 kỹ sư công nghệ phải làm việc liên tục 2 tuần, ăn ngủ tại chỗ mới khắc phục được. Hậu quả tới 1/3 khách hàng thân quen đã bỏ bệnh viện trước những lo ngại về vấn đề an ninh mạng.

Ông Trí cho hay, nhiều đơn vị khác cũng bị tương tự nhưng "chọn im lặng, chịu đựng".

Về lừa đảo, bắt cóc qua mạng, đại biểu lo ngại khi tình trạng này "quá nhiều, quá phổ biến". Ông đề xuất Chính phủ phải mạnh mẽ và quyết liệt để giải quyết vấn đề này, phòng chống tội phạm công nghệ cao, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, bắt cóc qua mạng.

Chính phủ cần tăng cường hợp tác quốc tế để triệt phá tội phạm, lừa đảo xuyên biên giới; tập trung nguồn lực chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng quốc gia.