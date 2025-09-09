Buổi làm việc do ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 và ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO đồng chủ trì, với sự tham dự của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng EVNGENCO1; lãnh đạo NSMO; đại diện các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam cùng lãnh đạo các công ty nhiệt điện, thủy điện trực thuộc EVNGENCO1.

EVNGENCO1 và NSMO trao đổi phương thức vận hành các nhà máy điện trong các tháng cuối năm 2025

Tại cuộc họp, NSMO cập nhật tình hình vận hành hệ thống điện 8 tháng đầu năm, dự báo phụ tải và cơ cấu huy động nguồn điện từ nay đến hết năm 2025. Các yếu tố thủy văn, nhu cầu nhiên liệu than, kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng và diễn biến thị trường điện cũng được phân tích, làm cơ sở để xây dựng phương thức vận hành phù hợp.

Phía EVNGENCO1 cũng đã trình bày những nỗ lực của các nhà máy điện trong việc đảm bảo sản xuất điện, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao. Đồng thời, các đơn vị thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong vận hành nhà máy điện với những đặc thù riêng, trong tình hình thời tiết bất thường hay khó khăn trong việc cân đối nhiên liệu. Trên tinh thần cởi mở, hai bên đã cùng bàn thảo để tìm ra các giải pháp phối hợp nhằm vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất, vừa giữ vững an toàn hệ thống điện.

Tổng Giám đốc NSMO Nguyễn Đức Ninh phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa điều độ hệ thống và các đơn vị phát điện

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị điều độ và các nhà máy điện: “Chúng tôi mong muốn EVNGENCO1 chủ động cập nhật tình hình vận hành, bố trí lịch sửa chữa hợp lý, nhất là trong mùa mưa bão, nhằm duy trì khả dụng tổ máy ở mức cao nhất.”

Buổi làm việc đã thống nhất các định hướng phối hợp, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống điện quốc gia trong những tháng cuối năm 2025

Khẳng định cam kết đồng hành, ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 cho biết: “Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO để xây dựng phương thức vận hành phù hợp, vừa bảo đảm an toàn hệ thống, an toàn hồ chứa, vừa khai thác hiệu quả các tổ máy, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trong giai đoạn cao điểm cuối năm.”

Lãnh đạo EVNGENCO1 và NSMO chụp ảnh lưu niệm, thể hiện quyết tâm phối hợp vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống điện quốc gia trong những tháng cuối năm 2025

