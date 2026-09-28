Tham dự hội nghị có ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho người lao động Tổng Công ty. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Cơ quan Tổng Công ty và trực tuyến tại điểm cầu các đơn vị.

Hội nghị đại biểu người lao động EVNGENCO3 năm 2026

Tại hội nghị, đại biểu người lao động (NLĐ) EVNGENCO3 được nghe các báo cáo về: Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026; Báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng, thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư, khiếu nại của NLĐ; Báo cáo tình hình trích lập các quỹ liên quan đến NLĐ 2025 và 8 tháng đầu năm 2026.

Trong năm 2025, sản lượng điện toàn Tổng Công ty đạt 26,754 tỷ kWh, bằng 105,8% kế hoạch EVN và Bộ Công thương giao. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 19,615 tỷ kWh; các nhà máy duy trì độ khả dụng cao, vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng cũng được triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Tổng Công ty đã hoàn thành 5 công trình sửa chữa lớn trong năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 2 công trình sửa chữa lớn tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Nhà máy điện Srêpốk 3, hiện đang thực hiện 5 công trình sửa chữa lớn tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Nhà máy điện Mông Dương 1. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống NLĐ được quan tâm, đảm bảo.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị Công ty thuỷ điện Buôn Kuốp, EPS, Công đoàn Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân và Trung tâm dịch vụ vận hành EVNGENCO3 đã trình bày tham luận về phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cũng như công tác phối hợp chăm lo đời sống NLĐ của công đoàn đơn vị.

Ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Tổng Công ty tập trung nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn, chủ động nhiên liệu và đẩy nhanh các dự án đầu tư nguồn điện mới, tiếp tục đổi mới quản trị tiệm cận theo chuẩn OECD, đẩy mạnh ứng dụng AI trong công việc và chăm lo đời sống NLĐ.

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu chỉ đạo, ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 khẳng định Tổng Công ty sẽ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, EVNGENCO3 tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm của EVNGENCO3: hoàn thành kế hoạch năm 2026, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vinh Nguyên