Ngày 7/11/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì họp trực tuyến với các địa phương, doanh nghiệp năng lượng về vận hành hệ thống điện quốc gia và bảo đảm cung ứng điện năm 2027.

Tại cuộc họp, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) báo cáo tình hình vận hành lưới điện, tiến độ các dự án trọng điểm và giải pháp nâng cao năng lực truyền tải, bảo đảm cung ứng điện thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 7/11/2026

Lưới điện truyền tải còn nhiều áp lực

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung cho biết, năm 2026, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn chịu áp lực lớn về truyền tải trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Trên lưới điện 500kV liên miền, các giao diện Trung - Bắc và Trung - Trung có thời điểm gần chạm ngưỡng giới hạn truyền tải, nhất là trong cao điểm nắng nóng tháng 5 và 6/2026. Trong khi đó, giao diện Trung - Nam vẫn đáp ứng nhu cầu. Lưới điện 500kV nội miền cơ bản ổn định, song một số máy biến áp tại miền Bắc, miền Trung mang tải trên 90% định mức. Tình trạng đầy tải, quá tải trên lưới điện 220kV đã giảm so với năm 2025 nhưng vẫn ở mức cao.

Về điện áp, hệ thống 500kV và 220kV cơ bản vận hành trong giới hạn cho phép, dù một số thời điểm xuất hiện điện áp cao, nhất là dịp lễ, Tết.

Trong năm, EVNNPT hoàn thành lắp đặt 15 giàn tụ bù ngang 110kV-50MVAr và lắp đặt, điều chuyển 7 bộ kháng 500kV, góp phần cải thiện chất lượng điện áp, nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc và kiểm soát điện áp khi phụ tải thấp.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung báo cáo và nêu các kiến nghị tại cuộc họp

Tập trung nguồn lực đưa các công trình trọng điểm vào vận hành

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, năm 2026, Tổng công ty đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải điện quan trọng, cấp bách.

Nhiều dự án đã được đưa vào vận hành như đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; nâng công suất các trạm biến áp 500kV Hòa Bình, Phố Nối, 220kV Hà Đông, Tuyên Quang và KCN Nhơn Trạch. Các công trình góp phần tăng năng lực truyền tải, bảo đảm cung cấp điện cho các trung tâm phụ tải trong cao điểm nắng nóng.

Những tháng cuối năm, EVNNPT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án như Trạm biến áp 500kV Củ Chi, đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành, nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh, đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai và các trạm biến áp 220kV Yên Dũng, Sông Công, Sầm Sơn, Bình Mỹ. Các công trình nhằm tăng cường cấp điện và giải tỏa công suất nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo.

Đối với các dự án phục vụ bảo đảm cung ứng điện năm 2027, EVNNPT đang huy động vật tư, thiết bị, đôn đốc nhà thầu và tháo gỡ vướng mắc. Tổng công ty phấn đấu đưa các trạm biến áp 500kV Thái Bình, Hải Phòng vào vận hành tháng 4/2027; riêng Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh dự kiến hoàn thành trong quý III/2027. Các dự án lắp máy biến áp thứ 3 tại trạm Vũng Áng và Khu kinh tế Nghi Sơn dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Bên cạnh đó, EVNNPT triển khai lắp đặt 7 giàn tụ bù 110kV-50MVAr tại các trạm biến áp 220kV, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2027; đồng thời nâng khả năng nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua hướng Hà Giang lên 470MW trong quý I/2027.

Tại Tây Bắc, nhiều dự án trạm biến áp, đường dây 220kV đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2027, dù còn vướng mắc về mặt bằng và hành lang tuyến. Ở miền Nam, các dự án Trạm biến áp 500kV Đồng Nai 2, Tây Ninh 1 và lắp máy biến áp thứ 2 tại Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt cũng đang được triển khai, dự kiến đóng điện từ quý III/2027 - quý I/2028.

Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư

Bên cạnh những nỗ lực trong quản lý vận hành và đầu tư xây dựng, EVNNPT cũng báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về các khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ công trình truyền tải điện. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm, chồng lấn quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng rừng. Ngoài ra, nhu cầu vốn lớn trong khi khả năng thu xếp vốn còn hạn chế cũng tạo áp lực cho Tổng công ty và các nhà thầu.

Để bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm giai đoạn 2027-2028, EVNNPT kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đất đai, hành lang tuyến, đường công vụ và chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Tổng công ty cũng đề xuất cho phép tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần, giao địa phương thực hiện nhằm đồng bộ với tiến độ đầu tư; đồng thời tháo gỡ khó khăn tại các hành lang Vũng Áng - Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội, Bát Xát - Lào Cai và Biên Giới - Móng Cái - Hải Hà.

Bên cạnh đó, EVNNPT đề nghị EVN, NSMO và các đơn vị liên quan phối hợp đánh giá, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư lưới điện truyền tải phù hợp với năng lực triển khai, tránh đầu tư dàn trải.

EVNNPT xác định đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm, nâng cao năng lực truyền tải và tháo gỡ đồng bộ khó khăn về mặt bằng, thủ tục, nguồn vốn là những nhiệm vụ then chốt, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.

(Nguồn: EVNNPT)