Buổi làm việc giữa EVNNPT với UBND TP. Cần Thơ vào sáng ngày 13/11/2025

Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 được Chính phủ giao UBND TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án giao chéo với 3 khoảng cột, tương ứng với 6 vị trí cột thuộc các công trình đường dây 220kV do EVNNPT quản lý, vận hành, gồm: vị trí 283-284 đường dây 220kV Thốt Nốt - Rạch Giá; vị trí 110-111 đường dây 220kV Rạch Giá – Ô Môn 2; vị trí 287-288 đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn 2.

Khi sáp nhập các địa phương theo mô hình hai cấp, ba điểm giao chéo của các đường dây 220kV nằm trên địa bàn bốn xã, cụ thể: khoảng trụ 287-288 đường dây Cà Mau - Ô Môn thuộc xã Trường Xuân; khoảng trụ 110-111 thuộc xã Đông Hiệp; khoảng trụ 283 thuộc xã Thạnh Phú và trụ 284 thuộc xã Cờ Đỏ.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng tại buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo EVNNPT cho biết, về công tác thi công đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, hiện chưa bị ảnh hưởng bởi công tác di dời các đường dây 220kV. Do đó, nếu các nhà thầu thi công cao tốc cần thực hiện các công việc liên quan phải cắt điện các đường dây 220kV, EVNNPT/PTC4 sẽ hỗ trợ tối đa để đảm bảo việc cắt điện không ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường cao tốc.

Để đảm bảo tiến độ chung của công trình, EVNNPT đề nghị UBND TP. Cần Thơ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng sạch tại các xã (Đông Hiệp, Thạnh Phú, Cờ Đỏ, Trường Xuân) cho PTC4 tổ chức di dời lưới điện 220kV bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trước ngày 15/11/2025, để có thể phấn đấu hoàn thành công tác di dời trong tháng 12/2025.

Đồng thời, đề nghị bàn giao hồ sơ thiết kế kỹ thuật được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (trước ngày 15/11/2025) để PTC4 có cơ sở triển khai thực hiện, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ di dời các đường dây 220kV. Hai bên thống nhất mốc tiến độ hoàn thành dự án tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng sạch và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được thẩm tra, phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: EVNNPT mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ từ UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành, địa phương để việc di dời được thực hiện nhanh nhất, đáp ứng tiến độ thi công cao tốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình phối hợp, nếu có khó khăn, vướng mắc, EVNNPT đề nghị TP. Cần Thơ kịp thời có ý kiến để EVNNPT xử lý nhanh nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết: thời gian qua, việc phối hợp giữa TP. Cần Thơ với EVNNPT/PTC4 rất chặt chẽ, các khó khăn, vướng mắc đều được tháo gỡ kịp thời.

Phó Giám đốc PTC4 Nguyễn Văn Bảy báo cáo tại buổi làm việc

Lãnh đạo TP. Cần Thơ nhấn mạnh, đây là dự án đường cao tốc rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Vì vậy, việc di dời hạ tầng lưới điện truyền tải là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng khu vực. Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu, trong ngày 13/11/2025, các địa phương bàn giao mặt bằng các vị trí cột để EVNNPT/PTC4 tổ chức thi công; đồng thời, ngày 14/11/2025 sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho EVNNPT/PTC4 để thống nhất thực hiện.

(Nguồn: EVNNPT)