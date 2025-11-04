Gia đình ông Nguyễn Văn Bé (55 tuổi) là một trong những hộ đầu tiên ở xã Thới Lai, TP Cần Thơ, trồng ổi ruột hồng cung cấp cho các công ty sản xuất nước ép đóng chai. Ông hiện là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp ổi ruột hồng Thới Tân.

Sinh ra trong gia đình có 7 anh em, ông Bé là con thứ 6. Khi lập gia đình, ông ra riêng với vỏn vẹn hai công đất ruộng (2.000m2).

Hằng ngày, ngoài làm ruộng, ông còn đi làm thuê đủ nghề, từ chạy máy suốt, dặm lúa đến phụ hồ - chỉ mong có thêm thu nhập nuôi vợ con. Nhờ siêng năng, chịu khó và biết tiết kiệm, ông dần dành dụm mua thêm đất sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bé trồng ổi ruột hồng bán cho các công ty nước ép. Ảnh: H.T

Năm 2017, trong một lần tình cờ, ông Bé biết đến giống ổi ruột hồng. Thấy cây dễ trồng, năng suất cao, lại có doanh nghiệp bao tiêu làm nguyên liệu cho nước ép đóng chai, ông quyết định chuyển 3.000m2 đất lúa sang trồng thử.

“Trước đây, tôi cũng như bao nông dân khác, quanh năm ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’. Làm lúa cực mà lời chẳng bao nhiêu, thương lái lại hay ép giá.

Khi biết đến giống ổi ruột hồng, tôi quyết định trồng thử. Lúc đó, nhiều người cười, bảo sao không chọn những cây giá trị cao như sầu riêng mà lại đi trồng ổi – loại bán chỉ 5.000 đồng/kg, thậm chí có lúc ế, chợ không ai mua. Vợ tôi cũng phản đối, nhưng tôi vẫn ‘cãi liều’, mua giống về trồng đại.

Tám tháng sau, ổi bắt đầu cho trái bói. 3 ngày cho hái một đợt, thu nhập đều quanh năm”, ông kể.

Những rổ ổi ruột hồng được tập kết để đưa lên xe tải chở giao cho công ty nước ép. Ảnh: H.T

Giống ổi mà ông Bé chọn có đặc điểm trái to, ruột hồng, thơm nức, mọng nước, trọng lượng từ 3-6 trái/kg. Cây trồng khoảng 8 tháng đã cho trái bói, năng suất đạt 50-70 tấn/ha khi vào thời kỳ ổn định.

“Ưu điểm của giống này là mùi thơm đặc trưng, rất được các công ty ưa chuộng để chế biến nước ép xuất khẩu”, ông nói.

Từ chỗ bị chê “trồng ổi không ai mua”, giờ vườn của ông Bé trở thành nơi nhiều nông dân tìm đến học hỏi. Ông tận tình hướng dẫn cách bao trái, tỉa đọt, chăm bón để cây ra quả đều, đạt chất lượng cao.

“Khác với những nhà vườn trồng ổi ăn tươi, ổi của tôi phải để trái chín vàng, mềm tay mới thu hoạch vì dùng để ép nước. Giống này dễ chăm, ít sâu bệnh, lại phù hợp thổ nhưỡng địa phương”, ông chia sẻ.

Khác với ổi ăn tươi, loại này phải để trái chín vàng, mềm tay mới thu hoạch được. Ảnh: H.T

Giống ổi ruột hồng mà ông Bé trồng có trái to, vỏ vàng nhạt, ruột hồng, thơm và mọng nước rất phù hợp để chế biến nước ép, xuất khẩu. Ảnh: H.T

Theo ông Bé, sau khi bao trái cần tiến hành tỉa đọt để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái; nếu không cắt đọt, cây sẽ không cho đợt trái kế tiếp.

Hiện nay, vườn ổi của ông cho sản lượng hơn 80 tấn mỗi năm, được công ty bao tiêu với giá từ 4.500-6.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm.

Không giữ riêng kinh nghiệm, ông Bé tích cực hướng dẫn bà con trong xã trồng ổi ruột hồng theo quy trình sạch, liên kết tiêu thụ ổn định. Ông còn trực tiếp dẫn nông dân đến công ty để học kỹ thuật, chọn giống, ký hợp đồng bao tiêu.

Ông Bé kiểm tra ổi đạt độ chín đủ chuẩn để bán cho công ty hay chưa, nếu chưa đủ sẽ để lại ủ. Ảnh: H.T

Năm 2019, ông thành lập Tổ hợp tác trồng ổi ruột hồng Thới Tân, sau phát triển thành Hợp tác xã nông nghiệp ổi ruột hồng Thới Tân.

Hiện hợp tác xã có 40 thành viên, canh tác khoảng 40ha, sản lượng mỗi năm đạt 1.500-1.700 tấn. Ổi được các công ty tại TP Cần Thơ, Đồng Tháp... thu mua ổn định, giá từ 4.500-6.000 đồng/kg. Các xã viên được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

“Điều vui nhất là giờ bà con không còn lo đầu ra, ai cũng có thu nhập khá. Trái ổi quê mình còn được làm nước ép xuất khẩu, mang hương vị miền Tây đến với bạn bè xa xứ”, ông Bé cười hiền.