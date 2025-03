Ngành điện đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp

Từ ngày 27-29/3/2025, đoàn công tác Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã triển khai chương trình khảo sát tình hình thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Nai.

Theo báo cáo của EVNSPC với đoàn công tác, trong quá trình hoạt động, EVNSPC luôn quan tâm, chú trọng triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, trong đó, riêng tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Long An, EVNSPC đã triển khai các chương trình, hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và ngành điện.

Điển hình, giai đoạn 2014 - 2016, EVNSPC đã triển khai chương trình hỗ trợ nông dân trồng Thanh Long thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang. Theo đó, đã có 2.323 hộ dân được hỗ trợ, với 2.065.269 đèn compact.

Chương trình đã giúp các hộ dân tiết kiệm được 54.523 MWh/năm, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 82 tỷ đồng/năm. Với ngành điện, chương trình đã giảm công suất đỉnh của hệ thống là 56MW; tiết kiệm vốn đầu tư nguồn và lưới điện tạo cơ hội để đầu tư cho các công trình cấp bách khác. Về mặt môi trường, việc thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact từ chương trình đã giúp cắt giảm hơn 145.000 tấn CO2. Chương trình này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tạo hiệu ứng cạnh tranh giúp giảm giá thị trường của đèn compact tiết kiệm điện.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác khảo sát việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Châu (tỉnh Long An). Ảnh: EVNSPC

Tại các tỉnh Long An, Đồng Nai, các đơn vị thành viên của EVNSPC cũng thường xuyên thông tin tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng xây dựng kế hoạch, bố trí bảo trì bảo dưỡng hợp lý, hạn chế công suất vào giờ cao điểm, ban hành quy định sử dụng điện cho từng khu vực; khuyến khích khách hàng lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện tại chỗ….

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn công tác khảo sát khu vực nhà xưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Châu (tỉnh Long An). Ảnh: EVNSPC

Với khách hàng sử dụng điện trọng điểm, các công ty điện lực cũng đã có các văn bản đề nghị khách hàng thực hiện nghiêm Luật Sử dụng nặng tiết kiệm và hiệu quả: như xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, chỉ định người quản lý năng lượng, thực hiện việc kiểm toán năng lượng 3 năm một lần theo quy định; tuyên truyền các chương trình quản lý nhu cầu (DSM), vận động khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải (DR)…

Các Công ty Điện lực Tiền Giang, Đồng Nai, Long An cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền về sử dụng an toàn tiết kiệm và hiệu quả; phát tờ rơi, cẩm nang tiết kiệm điện; kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Khảo sát thực tế tại các hộ dân chong đèn thanh long trái vụ tại tỉnh Tiền Giang, Công ty CP Đầu tư Thành Châu (tỉnh Long An), Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình và Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai), đoàn công tác của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh; các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường...

Đoàn công tác làm việc tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: EVNSPC

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, những năm qua, các đơn vị đã triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường như: Lắp đặt một số thiết bị theo dõi sản lượng điện/nước tiêu thụ; thay thế một số thiết bị cũ bằng thiết bị tiết kiệm điện; tối ưu hóa quy trình sản xuất; lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCNV trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả… Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng vẫn gặp một số thách thức như: cần nguồn vốn lớn để chuyển đổi dây chuyền công nghệ, trong khi cơ chế vay vốn còn nhiều khó khăn; một số bộ phận người lao động vẫn chưa nhận rõ được tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng.

Ông Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác khảo sát xưởng may Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai. Ảnh: EVNSPC

Qua kết quả khảo sát thực tế, ông Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các hộ dân, doanh nghiệp trong triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Về cơ bản, các hộ dân, doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí, giá thành trong sản xuất kinh doanh, cơ bản thực hiện theo các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai, cần sớm được khắc phục, tháo gỡ để triển khai hiệu quả hơn nữa Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đề nghị các doanh nghiệp từ thực tế hoạt động, cần có các ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, để các sửa đổi, bổ sung của Luật sẽ mang lại lợi ích thiết thực trong sử dụng năng lượng tại Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế xanh…

Thanh Ngọc