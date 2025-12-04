Người tiền nhiệm của bà là ông Nguyễn Cảnh Anh, đã có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Thành viên HĐQT của ngân hàng này. Ông Nguyễn Cảnh Anh đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank vào tháng 9/2023. Sau đó, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank kể từ ngày 29/4/2025.

Thời gian gắn bó với Eximbank, ông đã có những đóng góp cho quá trình củng cố nền tảng, hoạt động ổn định.

Tân Chủ tịch HĐQT của Eximbank là bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng có 12 năm công tác tại VietinBank và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này như Phó Giám đốc chi nhánh TP.Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng…

Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán Ngân hàng VietinBank. Trước đó, bà Trang công tác tại Tập đoàn Sun Group… Bà Trang gia nhập Eximbank vào 29/4/2025.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, bà Trang từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.