Smart Caring - Từ an ninh thông minh đến chăm sóc thông minh

Trong hơn một thập kỷ qua, camera giám sát đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Ở giai đoạn đầu, công nghệ này chủ yếu đáp ứng nhu cầu giữ an toàn và chống trộm, giám sát tài sản và cảnh báo rủi ro. Người dùng thường chỉ nhớ đến camera như một “người gác cổng” thầm lặng trong ngôi nhà.

Tuy nhiên, khi nhu cầu sống thay đổi, đặc biệt sau đại dịch, khái niệm “an ninh thông minh” không còn đủ để bao quát mong muốn của các gia đình. Họ cần nhiều hơn sự an toàn - đó là sự gắn kết, quan tâm và cảm giác được chăm sóc, ngay cả khi không thể ở cạnh nhau.

Một khảo sát của Adecco Vietnam (2021) cho thấy, trung bình các phụ huynh phải dành 23,2 giờ/tuần cho việc nhà và chăm sóc con cái, tăng khoảng 6,3 giờ so với trước đại dịch. Con số này phản ánh rõ áp lực kép mà các gia đình trẻ đang phải đối mặt, đồng thời lý giải vì sao họ tìm kiếm những giải pháp công nghệ “chia sẻ gánh nặng chăm sóc”, giúp nuôi dưỡng sự gắn kết thay vì chỉ đơn thuần giám sát.

Từ nhu cầu đó, triết lý Smart Caring ra đời, đánh dấu bước tiến quan trọng từ an ninh thông minh sang quan tâm - chăm sóc thông minh. Camera giờ đây không chỉ dừng lại ở việc giám sát và ghi hình, mà còn trở thành “cầu nối cảm xúc”, cho phép các thành viên gia đình:

- Quan sát và kết nối trực tiếp với con nhỏ, người lớn tuổi, thú cưng ở nhà.

- Trò chuyện và tương tác hai chiều thay vì chỉ lặng lẽ theo dõi.

- Chia sẻ khoảnh khắc đời thường thông qua hình ảnh, video chất lượng cao.

- Tận hưởng thiết kế hài hòa, biến camera thành một phần phong cách sống.

“Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ nên dừng ở việc ghi hình hay cảnh báo, mà còn cần mang đến sự gần gũi, an tâm và gắn bó cho từng gia đình. Đó là tinh thần của Smart Caring”, đại diện EZVIZ Việt Nam chia sẻ.

Công nghệ “emotional care” - gắn kết tình cảm gia đình

Với triết lý Smart Caring, camera thông minh được định nghĩa lại như một công cụ kết nối cảm xúc.

Chị Mai (32 tuổi, TP.HCM) thường xuyên phải công tác xa nhà, để lại con nhỏ cho ông bà trông nom. Chị chia sẻ: “Bé út hay khóc mỗi tối, trước kia chỉ nghe qua điện thoại, tôi vẫn thấy lo lắng. Từ ngày lắp camera S10, tôi có thể nhìn thấy con trực tiếp, thậm chí gọi video về ngay khi bé khóc. Cảm giác gần gũi hơn rất nhiều, như mình vẫn ở cạnh con.”

Theo EZVIZ, camera S10 được xem như một thiết bị đa năng trong gia đình. Camera tích hợp tính năng phát hiện tiếng khóc, nhận diện hình dáng người và động vật bằng AI, cho phép quan sát toàn cảnh 360 độ với tầm nhìn hồng ngoại tới 10m. Ngoài ra, thiết bị có thể trở thành album kỹ thuật số, loa Bluetooth, đồng thời trang bị màn trập vật lý để bảo vệ quyền riêng tư.

EZVIZ S10 sở hữu độ phân giải 2K+, màn hình cảm ứng 4 inch, hỗ trợ gọi video hai chiều với nút bấm nhanh, đặc biệt hữu ích cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Camera thông minh - cầu nối cảm xúc trong đời sống hiện đại

Với những gia đình nuôi thú cưng hay muốn bao quát toàn bộ không gian sống, C6N G1 - phiên bản nâng cấp từ C6N - đang là lựa chọn hàng đầu.

Anh Hùng (35 tuổi, Hà Nội), một người nuôi thú cưng, chia sẻ: “Ban ngày đi làm, tôi vẫn mở camera để xem thú cưng có nghịch phá gì không. C6N G1 quay 4K cực kỳ rõ, ban đêm vẫn thấy màu, lại có chế độ tuần tra tự động, nên tôi yên tâm hơn hẳn.”

EZVIZ C6N G1 có kết nối Wifi 6 băng tần kép, camera duy trì tín hiệu ổn định, phù hợp cho cả nhu cầu giám sát an ninh và chăm sóc thú cưng từ xa

C6N G1 được trang bị độ phân giải Ultra HD 4K, tầm nhìn dọc 85° và ngang 350°, cùng công nghệ WDR giúp giảm chói sáng. Sản phẩm hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, nút gọi cảm ứng, có khả năng ghi hình màu ban đêm và gửi cảnh báo về điện thoại khi phát hiện tiếng ồn lớn.

Theo Imarc Group, thị trường nhà thông minh Việt Nam đạt khoảng 692,1 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 1.708 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,2%/năm. Xu hướng này phản ánh rõ nhu cầu ngày càng lớn của người Việt: tìm kiếm công nghệ vừa bảo vệ an toàn, vừa mang lại tiện ích và gắn kết cảm xúc.

Những câu chuyện đời thường như của chị Mai hay anh Hùng chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn: camera thông minh đang vượt khỏi vai trò “giám sát”, để trở thành cầu nối quan tâm, đồng hành giữa các thành viên.

Với tầm nhìn Smart Caring, EZVIZ kỳ vọng định nghĩa lại khái niệm nhà thông minh - không chỉ an toàn và tiện nghi, mà còn mang lại sự kết nối và an tâm, nơi công nghệ góp phần nuôi dưỡng tình thân trong mỗi gia đình.

Bích Đào