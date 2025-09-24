Giống như mọi mẫu smartphone cao cấp chưa ra mắt, các thông số kỹ thuật của Galaxy S26 Ultra chưa thể trở thành công khai khi còn vài tháng nữa mới tới thời điểm công bố chính thức. Bên cạnh S26 Ultra, Samsung cũng sẽ giới thiệu Galaxy S26 Pro và S26 Edge, tạo thành bộ ba siêu phẩm chủ lực năm 2026.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sam Tech

Trong nhiều năm, tốc độ sạc luôn là chủ đề khiến cộng đồng công nghệ tranh cãi. Các đời Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra và S25 Ultra đều dừng lại ở mức 45W – vốn là con số đáng khen ngợi vào năm 2022, nhưng đã trở nên hụt hơi vào năm 2025 khi các đối thủ vượt xa.

Vì thế, tin đồn Samsung sẵn sàng tạo ra “bước nhảy” lên 60W từng khiến nhiều người kỳ vọng, song ngay sau đó lại xuất hiện tài liệu phủ nhận, khiến viễn cảnh trở nên mờ mịt.

Thế nhưng, mới đây, nguồn tin rò rỉ nổi tiếng @UniverseIce đã “xác nhận lại” rằng Galaxy S26 Ultra sẽ thực sự hỗ trợ sạc 60W.

Bước tiến lớn hay chỉ là thay đổi nhỏ?

Nếu so với thị trường smartphone toàn cầu, 60W vẫn chưa phải con số ấn tượng. Các đối thủ như OnePlus 13 hỗ trợ tới 100W, hay Motorola Edge 50 Pro thậm chí đạt 125W. Thế hệ kế tiếp OnePlus 15 còn được đồn đoán sẽ chạm mốc 120W.

Tuy nhiên, cần nhìn thực tế: trong bài đánh giá Galaxy S25 Ultra, thời gian sạc từ 0-100% pin 5.000mAh chỉ mất 69 phút – vốn đã không tệ. Nếu Galaxy S26 Ultra duy trì dung lượng pin 5.000mAh nhưng nâng công suất lên 60W, thời gian sạc có thể rút ngắn xuống dưới 1 giờ. Đây là con số đủ hấp dẫn với người dùng Samsung, vốn đã quen với việc “tụt hậu” so với các hãng Trung Quốc ở mảng sạc nhanh.

Dĩ nhiên, Samsung khó có thể lọt top những chiếc điện thoại sạc nhanh nhất năm 2026, nhưng sau nhiều năm dậm chân tại chỗ, bất kỳ sự cải thiện nào cũng sẽ được cộng đồng đón nhận.

Điều quan trọng hơn, nếu S26 Ultra thật sự hỗ trợ 60W, thì rất có khả năng Galaxy S26 Pro và S26 Edge sẽ được nâng cấp từ mức 25W trên thế hệ trước lên 45W. Đây sẽ là bước tiến đáng giá, đặc biệt cho những mẫu máy vốn cần cải thiện để tạo sự khác biệt so với tiền nhiệm và cạnh tranh trong phân khúc Android cao cấp.

Galaxy S26 Ultra – Nên kỳ vọng ở mức nào?

Thành thật mà nói, Galaxy S26 Ultra sẽ không mang tới cuộc cách mạng thiết kế. Giới chuyên gia dự đoán nó sẽ có diện mạo tương tự S25 Ultra – điều không hẳn là xấu, vì dòng Ultra vốn đã được đánh giá cao về ngoại hình cứng cáp, sang trọng.

Điểm gây thất vọng là dung lượng pin vẫn dừng ở 5.000mAh, thay vì nâng cấp. Tuy nhiên, tin tích cực là Samsung có thể giảm độ dày xuống dưới 8mm, giúp máy trở nên mảnh mai hơn. Ngoài ra, những cải tiến về chất lượng màn hình, tính năng “Privacy Display” (bảo mật hiển thị) và nâng cấp nhẹ ở camera hứa hẹn làm thiết bị trở nên hoàn thiện hơn, dù chưa đột phá.

Một rủi ro lớn là tin đồn Samsung dùng chip Exynos cho S26 Ultra tại một số thị trường. Nếu điều này xảy ra, sức hút của sản phẩm có thể giảm đáng kể, bất chấp các nâng cấp khác. Hiện tại, giới quan sát tin rằng Samsung khó từ bỏ mối quan hệ chiến lược với Qualcomm, đối tác cung cấp chip Snapdragon vốn giúp hãng duy trì vị thế toàn cầu. Nhưng đến nay, mọi kịch bản đều có thể xảy ra khi quá trình phát triển dòng S26 vẫn đang diễn ra.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng bận rộn, tốc độ sạc nhanh không chỉ là tính năng phụ mà đã trở thành tiêu chí cạnh tranh cốt lõi. Khi đối thủ Trung Quốc liên tục đẩy giới hạn lên 100W, 120W, thậm chí 150W, việc Samsung “chịu đổi mới” từ 45W lên 60W thể hiện nỗ lực không để khoảng cách bị nới rộng thêm.

Ngoài ra, tâm lý người dùng trung thành cũng cần được duy trì. Rất nhiều tín đồ Samsung đã chán ngán khi thấy hãng “bảo thủ” trong mảng pin và sạc, khiến họ cân nhắc chuyển sang thương hiệu khác. Một bước tiến nhỏ như 60W có thể không gây chấn động, nhưng đủ để giữ chân những khách hàng trung thành và khuyến khích họ nâng cấp lên đời máy mới.

Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt đầu năm 2026 đang được kỳ vọng sẽ là chiếc smartphone cân bằng giữa cải tiến vừa đủ và giữ vững bản sắc. Nâng cấp sạc nhanh 60W có thể không làm Samsung vượt mặt đối thủ, nhưng chắc chắn sẽ được coi là làn gió mới sau nhiều năm giậm chân tại chỗ.

Với việc bổ sung tính năng Privacy Display, cải tiến camera, thiết kế mỏng hơn và hy vọng vẫn dùng chip Snapdragon cao cấp, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm smartphone Android cao cấp.

Nếu đúng như các rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ không phải là cuộc cách mạng, nhưng chắc chắn sẽ là một bước đi quan trọng trong hành trình giữ vững ngôi vương của Samsung.

Xem video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech):

(Theo PhoneArena, CNET)