Khác với các thiết kế truyền thống trước đây của Apple, iPhone Air đánh dấu một sự thay đổi lớn về phong cách. Dù không phải là mẫu máy cao cấp nhất về cấu hình, thiết bị này lại phần nào tiết lộ định hướng thiết kế mà Apple sẽ áp dụng cho iPhone Fold.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Trong bản tin Power On của Bloomberg, cây bút công nghệ Mark Gurman nhận định rằng iPhone Fold, dự kiến trình làng vào năm 2026, sẽ có ngoại hình tương tự việc đặt cạnh nhau hai chiếc iPhone Air. Nói cách khác, người dùng có thể hình dung iPhone Fold như sự kết hợp của hai thiết bị siêu mỏng này trong một thiết kế bản lề.

Độ mỏng – yếu tố sống còn của iPhone màn hình gập

Ngoài việc mang đến trải nghiệm màn hình lớn liền mạch thay vì hai tấm nền tách biệt, độ mỏng của thiết bị là một chi tiết then chốt. Nhiều báo cáo trước đây cho rằng iPhone Fold khi mở ra sẽ mỏng ngang với iPhone Air.

iPhone Air siêu mỏng. Ảnh: Tom’s Guide

Điều này không quá bất ngờ bởi Apple từ lâu đã theo đuổi triết lý tối giản độ dày trên mọi sản phẩm. Với một chiếc điện thoại gập vốn dĩ sẽ dày gấp đôi khi đóng lại, việc giảm thiểu độ dày khi mở ra là yêu cầu bắt buộc để duy trì sự cân đối và tính di động.

Gurman dự đoán iPhone Fold sẽ là một sản phẩm đắt đỏ, với mức giá khởi điểm ít nhất 2.000 USD – cao hơn rất nhiều so với các dòng iPhone truyền thống.

Video concept iPhone gập với thiết kế Touch ID. (Nguồn: ConceptsiPhone)

Về thời điểm ra mắt, theo ông, nhiều khả năng sẽ rơi vào mùa thu năm 2026, trùng khớp với lịch trình được nhiều nguồn tin rò rỉ khác đưa ra.

Một số tin đồn còn khẳng định iPhone Fold có thể mỏng hơn cả iPhone Air. Vào tháng 7, một nguồn tin cho rằng thiết bị này chỉ dày 4,8mm, trong khi iPad Pro M4 dày 5,1mm và iPhone Air là 5,6mm.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo thậm chí nhận định độ dày có thể xuống chỉ 4,5mm – biến iPhone Fold trở thành một trong những thiết bị mỏng nhất Apple từng sản xuất.

Về kích thước, màn hình chính khi mở ra dự kiến khoảng 7,5 inch, trong khi màn hình phụ bên ngoài khoảng 5,5 inch, đủ để mang lại trải nghiệm gọn gàng và tiện lợi.

Bài toán sản xuất – Ấn Độ là lựa chọn tiềm năng

Ở khía cạnh sản xuất, Gurman cho biết Apple vẫn đang phối hợp với các nhà cung ứng và đối tác lắp ráp để tinh chỉnh quy trình. Foxconn tại Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng được xem là điểm đến quan trọng trong kế hoạch sản xuất iPhone Fold.

Việc mở rộng sang Ấn Độ phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple nhằm giảm rủi ro từ các biến động toàn cầu. Hiện tại, công ty đã dịch chuyển một phần đáng kể dây chuyền sản xuất iPhone sang quốc gia Nam Á này, với mục tiêu đến năm 2026 phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ.

Dù tạm thời Apple chưa vướng phải các rào cản thuế quan lớn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng bối cảnh chính trị quốc tế phức tạp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đặt nền móng tại Ấn Độ giúp hãng chủ động hơn trong việc đối phó với những bất ổn đó.

Theo một báo cáo ngày 18/9, Apple hiện đang thiết lập dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc), trước khi nhân rộng mô hình cuối cùng tại Ấn Độ. Cách làm này được cho là sẽ giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện thiết kế.

Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất tại Ấn Độ vẫn còn nhiều thách thức. Không chỉ phụ thuộc vào việc nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc, Apple còn cần xây dựng mạng lưới nhà cung ứng nội địa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng khổng lồ của mình để thích ứng với môi trường mới.

iPhone Fold – tham vọng mở rộng hệ sinh thái

Với mức giá trên 2.000 USD, iPhone Fold chắc chắn sẽ hướng tới nhóm khách hàng cao cấp và sẵn sàng chi mạnh tay cho công nghệ mới.

iPhone Air siêu mỏng Apple vừa ra mắt. Ảnh: Tom’s Guide

Dù chưa rõ liệu sản phẩm có thể tạo ra bước ngoặt lớn như iPhone đời đầu hay không, nhưng rõ ràng Apple đang đặt cược vào xu hướng thiết bị gập như một phần tương lai di động.

iPhone Air, với thiết kế siêu mỏng và triết lý “tinh giản đến tối đa”, dường như chính là bước đệm quan trọng để Apple thử nghiệm trước những gì họ sẽ đưa vào iPhone Fold.

Nếu những rò rỉ này trở thành sự thật, iPhone Fold sẽ không chỉ là một chiếc điện thoại gập đơn thuần, mà còn là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa tính thẩm mỹ, độ mỏng và sức mạnh phần cứng – vốn là DNA trong mọi sản phẩm Apple.

Chặng đường phía trước của iPhone Fold vẫn còn nhiều ẩn số: từ giá bán, độ bền bản lề cho đến trải nghiệm phần mềm tối ưu cho màn hình gập. Nhưng một điều chắc chắn, sự xuất hiện của iPhone Air đã hé mở bức tranh rõ nét hơn về tương lai mà Apple đang xây dựng.

(Theo AppleInsider, Macworld)