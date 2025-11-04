Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, nơi radar và tên lửa không đối không thống trị bầu trời, công nghệ tàng hình không chỉ là lợi thế mà còn là yếu tố quyết định sự sống còn của phi công. F-22 Raptor của Mỹ – biểu tượng bất bại – đang đối mặt với những thách thức từ hai ‘ngựa ô’ mới nổi: KF-21 Boramae của Hàn Quốc và KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ. Với radar AESA tiên tiến, động cơ đẩy siêu thanh và khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ba siêu tiêm kích này đại diện cho đỉnh cao công nghệ thế hệ 5. Nhưng ai mới thực sự dẫn đầu trong cuộc đua này? Hãy cùng khám phá qua lăng kính kỹ thuật, từ lớp vỏ tàng hình đến ‘bộ não’ chiến đấu.

Tiêm kích F-22A Raptor. Ảnh: oborona.ru

Thiết kế và khả năng tàng hình: F-22 vẫn là tiêu chuẩn vàng

Công nghệ tàng hình, hay còn gọi là Very Low Observable (VLO), là trái tim của bất kỳ tiêm kích thế hệ 5 nào, nhằm giảm thiểu tiết diện phản xạ radar (RCS) để tránh bị phát hiện.

F-22 Raptor dẫn đầu tuyệt đối với RCS chỉ khoảng 0.0001m², nhờ lớp phủ hấp thụ sóng radar tiên tiến, cạnh viền mài nhẵn và thiết kế thân máy tích hợp hoàn hảo.

Kích thước của F-22 khá gọn gàng: sải cánh 13.56m, chiều dài 18.92m, chiều cao 5.08m, diện tích cánh 78m², giúp nó lướt qua không gian như một bóng ma.

Trọng lượng rỗng 19.7 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW) lên đến 34-38 tấn, nhưng tất cả đều được tối ưu hóa để giảm tín hiệu hồng ngoại và radar.

Ngược lại, KF-21 Boramae theo đuổi hướng tiếp cận thực dụng hơn, được xếp hạng thế hệ 4.5 với khả năng tàng hình trung bình, vượt trội hơn các máy bay thế hệ 4 như Eurofighter Typhoon hay Su-35 nhưng chưa đạt chuẩn thế hệ 5 thực thụ.

RCS của KF-21 cao hơn F-22 đáng kể, chủ yếu nhờ hình dáng thân máy thấp quan sát (low-observable) và vật liệu composite, nhưng hiện tại vẫn phải mang vũ khí ngoài thân (external carriage), làm tăng RCS lên gấp bội.

Kích thước KF-21 nhỏ hơn một chút so với F-22, với tải trọng vũ khí lên đến hơn 7.7 tấn, và đang lên kế hoạch tích hợp khoang vũ khí nội bộ ở các phiên bản sau để nâng cấp tàng hình.

KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng hơn, với thiết kế thân dài hơn 21m và sải cánh 14m, diện tích cánh chỉ 60m², giúp giảm trọng lượng rỗng xuống 14.15 tấn, nhẹ hơn F-22.

KAAN sở hữu khoang vũ khí nội bộ kép (hai khoang trung tâm kiểu Su-57 và hai bên kiểu F-22), hứa hẹn RCS giảm đáng kể, nhưng nguyên mẫu (prototype) hiện tại chưa áp dụng đầy đủ lớp phủ VLO, dẫn đến tín hiệu radar vẫn cao hơn F-22.

Tổng thể, F-22 vẫn là "vua tàng hình" nhờ công nghệ Mỹ chín muồi, trong khi KF-21 và KAAN đang đuổi theo với chi phí thấp hơn nhưng phải đánh đổi độ tinh xảo.

Tiêm kích KF-21. Ảnh: overclockers.ru

Video: Tên lửa không đối không Meteor được trang bị cho các tiêm kích KF-21 của Hàn Quốc.

Động cơ và hiệu suất bay: Sức mạnh thô từ F-22, linh hoạt từ hai "em út"

Động cơ là "trái tim" quyết định tốc độ, độ cao và khả năng cơ động, những yếu tố then chốt trong không chiến.

F-22 sử dụng hai động cơ F119-PW-100, mỗi cái cung cấp 156 kN lực đẩy sau đốt với công nghệ vectoring (hướng vectơ lực đẩy), cho phép supercruise ở Mach 1.82 mà không cần đốt sau, tốc độ tối đa Mach 2.25 và trần bay trên 65.000 ft.

Tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng (T/W) 1.26 giúp nó leo cao nhanh và xoay sở vượt trội, chịu lực G lên đến +9, biến F-22 thành "sát thủ cơ động" thực thụ.

KF-21 Boramae, với hai động cơ GE F414 (Mỹ), đạt tốc độ tối đa Mach 1.8 và đã chứng minh khả năng siêu thanh, bay cao cùng các pha cơ động phức tạp qua hơn 1.000 chuyến thử nghiệm không sự cố.

Tuy nhiên, thiếu vectoring khiến nó kém linh hoạt hơn F-22, dù tỷ lệ T/W vẫn ấn tượng cho một máy bay đa năng. Trần bay khoảng 55.000 ft, phù hợp cho vai trò phòng không khu vực.

KAAN cũng dùng hai động cơ F110-GE-129 (131 kN mỗi cái), đạt Mach 1.8 tối đa và trần 55.000 ft, với T/W 1.15 – gần sát F-22 nhưng chưa có vectoring, dẫn đến khả năng xoay sở tức thì kém hơn.

Điểm cộng của KAAN là thân dài hơn, tăng dung tích nhiên liệu để mở rộng tầm hoạt động, dù hiện phụ thuộc động cơ Mỹ và đang phát triển phiên bản nội địa với Rolls-Royce EJ200.

Trong khi F-22 thống trị về sức mạnh thô, KF-21 và KAAN ưu tiên tính kinh tế, dễ nâng cấp cho các quốc gia mới nổi.

Nguyên mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ.. Ảnh: oborona.ru

Hệ thống avionics và cảm biến: "Bộ não" thông minh của F-22

Avionics - hệ thống điện tử hàng không – biến máy bay thành một hệ thống chiến đấu thông minh, với radar AESA (Active Electronically Scanned Array) làm trung tâm.

F-22 tích hợp radar AESA AN/APG-77, hệ thống nhận dạng bạn-thù (IFF), liên kết dữ liệu JTIDS, cảm biến hồng ngoại, hệ thống tác chiến điện tử (EW) và nhắm mục quang-điện, thậm chí hỗ trợ AI để hỗ trợ phi công trong tình huống phức tạp.

Điều này cho phép F-22 chia sẻ dữ liệu thời gian thực, phát hiện mục tiêu từ xa mà không lộ diện.

KF-21 tự hào với radar AESA nội địa (chuyển giao công nghệ từ F-35 của Lockheed Martin), kết hợp avionics tiên tiến cho khả năng đa năng, bao gồm cả vai trò tấn công điện tử với tên lửa AARGM-ER.

KF-21 vượt trội hơn các máy bay thế hệ 4 về tích hợp cảm biến, nhưng chưa đạt độ sâu của F-22 do thiếu trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện.

KAAN nhắm đến mức avionics gần F-35, với radar AESA, cảm biến quang-điện (EO) và tìm kiếm hồng ngoại (IRST), hỗ trợ liên kết dữ liệu đa nền tảng.

Tuy nhiên, nguyên mẫu vẫn đang phát triển, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, khiến nó kém "thông minh" hơn F-22 ở giai đoạn hiện tại.

F-22 rõ ràng dẫn đầu về tích hợp hệ thống, trong khi hai đối thủ tập trung vào tính mở và dễ tùy chỉnh.

Nguyên mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 KF-21 Boramae của Hàn Quốc. Ảnh: oborona.ru

Vũ khí và tải trọng: Linh hoạt từ KAAN, đa năng từ KF-21

Vũ khí nội bộ là chìa khóa giữ tàng hình, và F-22 mang theo 2 tên lửa AIM-9X ngắn tầm, 6 AMRAAM trung tầm, súng máy và vũ khí tấn công mặt đất, tổng tải 5.5 tấn – đủ để thống trị không đối không.

KF-21 hiện mang vũ khí ngoài nhưng dự kiến nội bộ hóa với tên lửa Meteor (dài tầm) hay loitering munitions, tải trọng hơn 7.7 tấn, phù hợp đa vai trò từ không chiến đến tấn công đất.

KAAN nổi bật với khoang vũ khí đa dạng, hỗ trợ tên lửa nội địa Gokdogan (trung tầm) và Bozdogan (ngắn tầm), tương thích Meteor, cùng vũ khí tấn công – lợi thế từ thân dài cho phép mang nhiều loại hơn F-22.

Cả ba đều ưu tiên tên lửa ngoài Mỹ, nhưng F-22 vẫn vượt trội về độ chính xác nhờ tích hợp EW.

Tiêm kích F-22, KF-21 và KAAN.

F-22 là chuẩn mực, nhưng KF-21 và KAAN mang tương lai thực dụng

F-22 Raptor vẫn là đỉnh cao công nghệ thế hệ 5 với tàng hình tuyệt đối, động cơ vectoring và avionics AI, nhưng chi phí khổng lồ (143 triệu USD/chiếc) và sản lượng thấp khiến nó trở thành "vũ khí elite".

KF-21 Boramae, dự kiến phục vụ từ 2026, chọn lối đi thực dụng với radar nội địa và tải trọng lớn, lý tưởng cho các lực lượng không quân tiết kiệm.

KAAN thể hiện tham vọng tự chủ của Thổ Nhĩ Kỳ, với thiết kế linh hoạt nhưng vẫn phụ thuộc động cơ ngoại.

Trong tương lai, khi KAAN và KF-21 chín muồi, cuộc chơi bầu trời sẽ đa dạng hơn, nhưng F-22 vẫn là "ông vua" khó lật đổ.