F/A-18 Super Hornet, 'vệ sĩ' không thể thay thế của Hải quân Mỹ. Khám phá ngay để hiểu tại sao 'siêu ong bắp cày' này vẫn là cơn ác mộng của mọi đối thủ.

Dựa trên các nguồn scmp.com, navytimes.com, newsweek.com, foxnews.com... bài viết sẽ khám phá sâu công nghệ và thông số kỹ thuật của F/A-18, từ động cơ F414 đến khả năng mang vũ khí đa dạng... đem đến cái nhìn toàn diện về kiệt tác công nghệ Mỹ.

F/A-18 Super Hornet, hay còn gọi là "siêu ong bắp cày", được Boeing phát triển từ những năm 1990 như phiên bản nâng cấp của F/A-18 Hornet gốc.

Ra mắt chính thức vào năm 1999, mẫu máy bay này được thiết kế dành riêng cho hoạt động trên tàu sân bay, với khả năng thực hiện đa nhiệm vụ: từ không chiến tầm xa, tấn công mặt đất đến trinh sát điện tử.

So với người tiền nhiệm, F/A-18 Super Hornet lớn hơn 20% về khung thân, dài thêm 1,28 mét (tổng chiều dài 18,31 mét) và có diện tích cánh tăng 25%, giúp cải thiện đáng kể khả năng mang nhiên liệu nội bộ lên đến 33% (khoảng 6.800kg).

Những thay đổi này không chỉ tăng phạm vi hoạt động lên hơn 2.300km mà còn cho phép máy bay cất cánh từ tàu sân bay với tải trọng lớn hơn, phù hợp cho các sứ mệnh dài hơi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trái tim của F/A-18 Super Hornet nằm ở hệ thống động cơ kép General Electric F414-GE-400, mỗi động cơ cung cấp lực đẩy lên đến 17.000 pound (khoảng 75,6 kN).

Với công nghệ turbine hiện đại, động cơ này đạt tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng vượt trội, đẩy máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 1,8 (tương đương 1.915km/h ở độ cao cao).

Điều thú vị là động cơ F414 không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu, nhờ hệ thống phun nhiên liệu điện tử và vật liệu composite nhẹ, giúp giảm trọng lượng tổng thể.

Trọng lượng rỗng của phiên bản một chỗ F/A-18E là khoảng 14.552kg, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 30.300kg, cho phép mang theo hơn 8.000kg vũ khí và nhiên liệu dự trữ.

Nhờ đó, F/A-18 Super Hornet có thể thực hiện các chuyến bay tuần tra kéo dài hàng giờ mà không cần tiếp nhiên liệu giữa không trung thường xuyên.

Về công nghệ avionics – "bộ não" của máy bay – F/A-18 Super Hornet nổi bật với radar AN/APG-79 AESA, một trong những hệ thống radar tiên tiến nhất thế giới.

Không giống radar truyền thống quét cơ học, AESA sử dụng hàng nghìn mô-đun anten pha điện tử để quét 360 độ chỉ trong tích tắc, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 200km và theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu.

Công nghệ này không chỉ tăng độ chính xác tấn công mà còn chống nhiễu điện tử hiệu quả, đặc biệt hữu ích trong môi trường chiến tranh hiện đại với tên lửa chống radar.

Một chiếc F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu USS Nimitz vào ngày 30/7. Ảnh: US Navy.

Hệ thống hiển thị đầu lên (HUD) và màn hình cảm ứng Up-Front Control Display (UPCD) cho phép phi công điều khiển chỉ bằng một cái chạm, tích hợp dữ liệu từ cảm biến hồng ngoại (IRST) và hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Các tính năng như hệ thống bảo vệ hồng ngoại tự động (IR Self-Protection) và máy tính nhiệm vụ đa lõi giúp máy bay thích ứng nhanh với các mối đe dọa, từ máy bay tàng hình đến tên lửa đất đối không.

Vũ khí là "nanh vuốt" làm nên sức mạnh của F/A-18 Super Hornet. Máy bay được trang bị súng máy 20mm M61 Vulcan với 578 viên đạn, có thể bắn 6.000 phát/phút để hạ gục mục tiêu gần.

F/A-18 Super Hornet mang theo 11 điểm treo ngoài, hỗ trợ đa dạng vũ khí như tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM (tầm bắn 100km), tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon, bom dẫn đường JDAM chính xác đến mét và thậm chí pod trinh sát tình báo.

Với khả năng tích hợp vũ khí mới nhất, như tên lửa hypersonic, F/A-18 Super Hornet đảm bảo tính linh hoạt cao, từ hỗ trợ không quân đến tấn công chính xác chống khủng bố.

Dù đã trải qua hơn hai thập kỷ phục vụ, F/A-18 Super Hornet vẫn là trụ cột của Hải quân Mỹ với hơn 800 chiếc đang hoạt động, và các nâng cấp liên tục như Block III (tích hợp AI và cảm biến siêu phổ) hứa hẹn kéo dài tuổi thọ đến 2040.

Trong vụ tai nạn gần đây, sự cố này không làm giảm giá trị công nghệ của nó, mà ngược lại, nhấn mạnh nhu cầu bảo trì nghiêm ngặt cho những kiệt tác như vậy.

F/A-18 Super Hornet không chỉ là tiêm kích đa năng hàng đầu, mà còn đại diện cho đỉnh cao công nghệ hàng không Mỹ, sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia trong kỷ nguyên số.