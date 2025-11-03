Ngày 1/11, Nga chính thức hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk – "người vận chuyển" bí mật cho những quả ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân khổng lồ Poseidon. Với khả năng lặn sâu hàng nghìn mét và mang theo tới 6 "quái vật" Poseidon có sức mạnh hủy diệt tương đương hàng trăm quả bom nguyên tử, Khabarovsk không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là lời cảnh báo chiến lược từ Moscow, đánh dấu kỷ nguyên mới của tác chiến dưới đáy đại dương.

Thay vì tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, Khabarovsk sẽ được trang bị ngư lôi khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Sevmash/VKontakte

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk, thuộc dự án 09851 (hay còn gọi là lớp Khabarovsk), là một trong những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Được đặt hàng từ năm 2014 tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk – trung tâm đóng tàu ngầm lớn nhất của Nga – con tàu này đã trải qua hơn một thập kỷ phát triển trước khi chính thức chạm nước vào ngày 1/11 vừa qua.

Sự kiện hạ thủy diễn ra trong không khí kín kẽ, với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ Bộ Quốc phòng Nga, đánh dấu bước ngoặt từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt.

Do Cục Thiết kế Rubin - đơn vị hàng đầu về tàu ngầm của Nga – thiết kế phát triển, Khabarovsk không phải là một tàu ngầm tấn công thông thường mà là phương tiện chuyên chở đặc biệt cho các hệ thống vũ khí không người lái dưới nước, tập trung vào ngư lôi hạt nhân Poseidon (hay Status-6 theo mã NATO).

Điều này khiến Khabarovsk trở thành "người anh em" độc đáo so với các lớp tàu ngầm Borei hay Yasen, vốn ưu tiên tên lửa đạn đạo.

Về thông số kỹ thuật, Khabarovsk được xây dựng với kích thước khổng lồ để đáp ứng vai trò "mẹ đẻ" của các ngư lôi tự hành.

Chiều dài thân tàu ước tính khoảng 120 mét, rộng hơn 15 mét, giúp dễ dàng chứa các khoang phóng đặc biệt.

Trọng lượng khi lặn dao động quanh mức 10.000 tấn, một con số ấn tượng phản ánh sức chứa lớn và độ bền cấu trúc cao.

Tàu ngầm Khabarovsk đã được đưa ra khỏi xưởng đóng tàu ở Severodvinsk vào thứ Bảy, ngày 1/11. Ảnh: Sevmash/VKontakte

Động cơ chính là lò phản ứng hạt nhân loại OK-650V – công nghệ đã được chứng minh trên các tàu ngầm lớp Delta và Borei – cung cấp năng lượng liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu trong nhiều năm.

Hệ thống đẩy sử dụng pumpjet (động cơ phản lực nước) thay vì cánh quạt truyền thống, giúp giảm tiếng ồn đáng kể xuống dưới 90 decibel, khiến Khabarovsk trở thành một "bóng ma" khó phát hiện trên sonar của đối phương.

Tốc độ tối đa dưới nước đạt khoảng 55-60 km/h (30-32 hải lý), đủ để triển khai nhanh chóng các vũ khí trong môi trường tác chiến hiện đại.

Độ sâu lặn hoạt động ước tính vượt quá 500 mét, với khả năng lặn tối đa lên tới 1.000 mét – con số này được tối ưu hóa để phù hợp với môi trường hoạt động của ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Điểm nổi bật nhất về công nghệ của Khabarovsk chính là khả năng tích hợp hệ thống vũ khí Poseidon, một ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân với kích thước "khủng": dài tới 24 mét (80 feet), đường kính 2 mét và trọng lượng hơn 100 tấn mỗi quả.

Mỗi tàu Khabarovsk có thể mang theo từ 6 đến 12 quả ngư lôi Poseidon, được phóng từ các ống phóng dọc đặc biệt ở đuôi tàu.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov gặp gỡ các chỉ huy hải quân và lãnh đạo ngành công nghiệp đóng tàu tại Severodvinsk. Ảnh: Sevmash

Poseidon không chỉ là ngư lôi thông thường mà là một phương tiện không người lái tự hành, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để điều hướng độc lập, tránh né tàu hộ tống và tấn công mục tiêu ven biển với đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 2 megaton – tương đương 100 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Với tốc độ tối đa 100 km/h (54 hải lý), tầm hoạt động 10.000km và khả năng lặn sâu 1.000 mét, Poseidon có thể gây sóng thần phóng xạ để vô hiệu hóa cả một hạm đội đối phương hoặc thành phố cảng lớn.

Công nghệ robot tiên tiến trên tàu còn bao gồm hệ thống tự động hóa điều khiển drone, cảm biến sonar thế hệ mới và lớp vỏ titan-kim loại composite chống chịu áp lực cực cao, giúp tàu hoạt động lâu dài ở vùng Bắc Cực – khu vực Nga coi là "sân sau" chiến lược.

Sự ra đời của Khabarovsk không chỉ nâng tầm khả năng răn đe hạt nhân của Nga mà còn thách thức trật tự an ninh biển toàn cầu.

Trong khi Mỹ và NATO đang phát triển các tàu ngầm lớp Virginia và Columbia để đối phó, Khabarovsk đại diện cho hướng đi "bất đối xứng" của Moscow: ưu tiên ngư lôi tự hành thay vì số lượng tên lửa khổng lồ.

Với kế hoạch sản xuất thêm ít nhất hai chiếc nữa trong thập kỷ tới, con tàu này hứa hẹn sẽ định hình lại khái niệm tác chiến dưới nước, nơi công nghệ hạt nhân và trí tuệ nhân tạo (AI) hòa quyện thành sức mạnh hủy diệt không thể lường trước.