Phiên giao dịch sáng 11/8 tiếp tục chứng kiến dòng tiền sôi sục hiếm có đổ vào thị trường chứng khoán và kéo giá đa số cổ phiếu tăng mạnh. Thanh khoản vút tăng lên gần 1 tỷ USD ngay trong buổi sáng, cao hơn nhiều so với trung bình thanh khoản buổi sáng các phiên trước đó.

Kết thúc phiên sáng 11/8, chỉ số VN-Index tăng 15,46 điểm (+1%) lên 1.600,41 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm, chỉ số này đạt được mốc điểm này. VN30 cũng tăng 1% lên 1.745,96 điểm. HNX-Index tăng gần 0,9%. Upcom-Index tăng 0,63%.

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn ở mức khá thấp, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm ở mức cao, khoảng 10% so với đầu năm. Đến cuối tháng 6, tín dụng tăng 19,32% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 2,2 triệu tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó các ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản, công ty chứng khoán ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Kết thúc buổi sáng 11/8, tổng cộng có 256 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có 12 mã tăng trần, chỉ có 125 mã giảm giá.

Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột, đa số tăng giá. Cổ phiếu Masan (MSN) tăng kịch trần lên 82.000 đồng/cp. GVR cũng tăng sát trần.

Thị trường chứng khoán Việt Nam không còn giai đoạn đỏ lửa. Ảnh: HH

Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 1.400 đồng lên 118.400 đồng/cp.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt 24,4 nghìn tỷ đồng.

Trên sàn Upcom, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục tăng trần lên trên 1 triệu đồng/cp sau khi lên sàn hôm 8/8 với mức giá 634.900 đồng/cp. Như vậy F88 đã có vốn hóa khoảng 8.300 tỷ đồng (khoảng 314 triệu USD).

Trước đó, trên mạng xã hội và các nhóm hội, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi F88 có gì mà có giá cao như vậy và định giá 200 triệu USD liệu có hợp lý hay không. Vốn hóa 200 triệu USD là khá cao nếu so với mức vốn hóa trung bình hơn 43 triệu USD (tính tới cuối tháng 6) của 310 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, nhưng thấp hơn mức vốn hóa trung bình hơn 575 triệu USD (tính tới cuối tháng 6) của 389 cổ phiếu niêm yết trên HoSE.

F88 có kế hoạch đưa cổ phiếu lên UPCoM rồi sau đó sẽ niêm yết trên HoSE với mục tiêu vốn hóa đạt 1 tỷ USD vào năm 2027.

Như vậy, giá cổ phiếu F88 khi đó sẽ lên khoảng hơn 3 triệu đồng/cp hoặc/và công ty sẽ huy động thêm vốn, tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Giá cổ phiếu thông thường tăng khi kết quả kinh doanh được cải thiện, cổ tức chi trả mức cao, có thông tin và triển vọng tích cực…

F88 hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiêu dùng. Trong quý II/2025, F88 ghi nhận doanh thu tăng 30% lên 925 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 3,2 lần so với cùng kỳ lên 189 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 6, F88 có 888 cửa hàng hoạt động, có dư nợ ròng hơn 5,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đạt 321 tỷ đồng. Trong đó, mảng cho vay cầm cố mang về 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 28%, doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm và các nguồn khác lần lượt đạt 199,6 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, tăng 45% và 360% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 362 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 529 tỷ đồng trong năm 2023. Tới cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.792 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt hơn 3,3 nghìn tỷ đồng.