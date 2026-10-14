Thấu hiểu ngôi nhà đầu tiên là cột mốc quan trọng của đời người, Entiz Group phát triển thương hiệu Fhome với tâm huyết và trách nhiệm, hướng đến những căn nhà vững chắc để an cư, đủ tốt để tự hào và bền bỉ đồng hành cùng cư dân qua năm tháng.

Những giải pháp thiết kế từ sự am tường đời sống thực

Ấn tượng về một dự án có thể đến từ kiến trúc hay tiện ích, nhưng chất lượng sống thực sự được kiểm chứng qua năm tháng: từ ánh sáng, thông gió, thiết kế, vật liệu đến sự ổn định của hệ thống kỹ thuật.

Với Fhome, những tiêu chuẩn ấy được đặt ra ngay từ bản vẽ, thể hiện tinh thần “sống tử tế, làm việc tử tế” của Entiz Group. Mỗi dự án đều hướng đến bộ chuẩn mực chung: 100% căn hộ đón nắng gió tự nhiên, có logia/ban công thoáng đãng; tường bao bằng bê tông; hành lang rộng tới 2m và thiết kế mini-duplex gia tăng diện tích sử dụng.

Là dự án đầu tiên hiện thực hóa những chuẩn mực này, tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc (Nghệ An) chú trọng cả trải nghiệm sống lẫn tiềm năng kinh doanh. Dự án sở hữu bãi đỗ xe ngoài trời rộng 2.011m² tích hợp trạm sạc xe điện, giao thông nội khu thông suốt và khối đế thương mại cao 6m, bố trí hai lối vào trước – sau, tối ưu công năng và hiệu quả khai thác.

Đây cũng là nền tảng chất lượng để Fhome tiếp tục phát triển những không gian sống bền vững, thiết thực và thân thiện với người dùng.

Từ tầng trệt lên tầng mái, mỗi tầng là một lớp đời sống. (Ảnh: Toà C1 Fhome+ Hưng Lộc)

Tại đây, cư dân được đáp ứng hầu hết nhu cầu thường nhật từ mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và làm đẹp. Sảnh đón tiếp được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn với trần cao, quầy lễ tân, lounge chờ sang trọng, hệ thống tủ locker an toàn và khu giao nhận hàng hóa thuận tiện.

Lên tầng 2 là bãi đỗ xe trong nhà rộng 3.950m² với khoảng 800 chỗ để xe máy và trạm sạc xe điện. Trong khi tầng 3 đóng vai trò không gian thư giãn, kết nối như bể bơi vô cực điện phân muối ~220m², khu vui chơi trẻ em, chòi nghỉ, đường dạo…, tạo nên hệ sinh thái tiện ích liền mạch ngay dưới chân nhà.

Lên đến tầng căn hộ, sự dụng công của Entiz Group tiếp tục được thể hiện trong cách tổ chức đời sống. Cụ thể, 100% cửa chính căn hộ được bố trí lệch nhau, tách biệt với sảnh thang máy, phòng rác và phòng kỹ thuật.

Hành lang rộng 2m (tiêu chuẩn cao cấp là 1,8m) như một “sân sinh hoạt chung”, nơi cư dân có thể giao lưu, trò chuyện, tổ chức các buổi tiệc nhỏ, con trẻ được vui chơi an toàn ngay gần nhà, nhờ đó tình cảm xóm giềng ngày một gắn kết.

Mỗi tầng là một “cụm xóm nhỏ” thể hiện triết lý “Ngôi làng thẳng đứng” của Fhome. (Ảnh phối cảnh: Toà C2 Fhome+ Hưng Lộc)

Chỉn chu từng chi tiết, vững bền theo năm tháng

Những giải pháp thiết kế và vận hành và kỹ thuật tạo nên trải nghiệm sống thuận ích bên ngoài căn hộ; còn tiêu chuẩn vật liệu bàn giao sẽ hoàn chỉnh chất lượng sống trong từng không gian riêng.

Tại các dự án Fhome, vị trí cuối hành lang được thiết kế thông gió tự nhiên để tăng luân chuyển khí tươi, kết hợp hệ thống đèn LED nhằm giảm chi phí vận hành. Phòng rác được thiết kế khép kín, có hệ thống hút mùi riêng và luồng vận chuyển độc lập, hạn chế xe rác đi qua khu vực hành lang căn hộ.

Nhiều chi tiết kỹ thuật khác cũng được chuẩn bị từ sớm như nguồn điện ưu tiên 330W/căn khi mất điện; 10 thang máy tốc độ cao với mật độ chỉ khoảng 60 căn hộ/thang tại tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc…

Bên trong căn hộ, tiêu chuẩn chất lượng tiếp tục được hoàn thiện bằng hệ vật liệu bàn giao được lựa chọn kỹ lưỡng. Hai dự án đang triển khai là Fhome+ Lào Cai và Fhome+ Hưng Lộc gây ấn tượng với danh mục bàn giao đầy đủ và chất lượng vượt trội so với mức giá tương ứng từ 18,7 triệu đồng/m2 và 22,1 triệu đồng/m2.

Theo đó, các căn hộ được hoàn thiện sẵn sàn SPC 6,5m chịu nước, hạn chế phồng rộp, cong vênh và chống bám bẩn. Sơn nội thất sử dụng các thương hiệu Dulux, Jotun, KOVA hoặc tương đương; trần thạch cao.

Cửa chính chống cháy EI60 với khóa thông minh 4 chức năng tích hợp chuông cửa có hình giúp cư dân nhận diện khách ngay từ sảnh, tăng cường an ninh và đảm bảo sự riêng tư.

Vật liệu bàn giao bền từ chất lượng, đẹp cùng năm tháng. (Ảnh: Toà C1 Fhome+ Hưng Lộc)

Hệ cửa nhôm kính an toàn, cách âm, cách nhiệt; lan can kính cường lực bền đẹp, thoáng tầm nhìn. Khu vệ sinh được hoàn thiện với gạch Porcelain, trần thạch cao chịu ẩm, vách kính tắm và thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu uy tín. Hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió và PCCC đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao.

Từng chi tiết thể hiện sự thấu hiểu cư dân của Entiz Group, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn của Fhome: mang chất lượng sống cao đến gần hơn với người dân. Trên nền tảng ấy, ba giá trị tiếp nối được vun đắp: Full Living – cuộc sống đủ đầy, Future Growth – tương lai phát triển và Family & Friends – cộng đồng gắn kết.

Fhome: First Home, Full Life

Thương hiệu được phát triển bởi Entiz Group

Hotline: Miền Bắc: 0365.995.176 | Miền Trung: 0816.99.5656

Website: fhomevn.com

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn)