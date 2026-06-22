Sáng 22/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ NN&MT, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2021 đã tạo cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai, bối cảnh phát triển của đất nước đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với các mục tiêu phát triển mới.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ tăng tốc phát triển với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hạ tầng chiến lược, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng và các dự án động lực quốc gia tăng mạnh so với dự báo trước đây.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, điều chỉnh địa giới hành chính và hoàn thiện hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh cũng làm phát sinh những yêu cầu mới đối với công tác phân bổ, sử dụng đất đai.

Bộ NN&MT cho biết dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Quy hoạch cũng quán triệt các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch đất đai phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới sau sắp xếp.

Đất đai được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng, là tư liệu sản xuất chủ yếu và là nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển đất nước.

Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương; phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội...

Quy hoạch vẫn bảo đảm duy trì quỹ đất trồng lúa ở mức hợp lý nhằm giữ vững an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu duy trì độ che phủ rừng trên 42%; tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng.

Khắc phục quy hoạch treo, sử dụng hiệu quả từng tấc đất

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch sử dụng đất đai phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Ảnh: VGP

Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 là căn cứ quan trọng để xây dựng phương án điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ các dự án hạ tầng chiến lược, quốc phòng, an ninh cũng như yêu cầu mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng mới.

Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất về không gian phát triển giữa các vùng, địa phương; đồng thời phải trở thành công cụ quan trọng để nhận diện, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước trong những thập niên tới.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tình trạng "quy hoạch treo", quy hoạch kéo dài nhưng không có khả năng triển khai trong thực tế. Đây là bất cập cần được khắc phục triệt để bởi không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn gây lãng phí rất lớn nguồn lực đất đai.

Một số dự báo trong quy hoạch thời gian qua chưa sát thực tiễn, dẫn tới tình trạng nhu cầu sử dụng đất được tính toán cao nhưng tỷ lệ thực hiện thấp. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch lần này phải dựa trên cơ sở khoa học, đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng khai thác, sử dụng đất, tránh tình trạng giữ đất nhưng không đưa vào sử dụng hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị và nhà ở theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Phó Thủ tướng lưu ý cần từng bước thay đổi tư duy từ "phân lô bán nền" sang phát triển các khu nhà ở cao tầng, chung cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu cơ chế điều hành linh hoạt giữa Trung ương và địa phương trong phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất.