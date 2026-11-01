FIFA World Cup dành lời khen đặc biệt cho U17 Việt Nam sau trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước New Zealand, ghi nhận tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của thầy trò Cristiano Roland.

Sau trận hòa nghẹt thở 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026, trang fanpage FIFA World Cup đã đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý, dành lời khen cho đại diện Đông Nam Á.

Cụ thể, FIFA World Cup viết: "U17 Việt Nam chiến đấu đến cùng để giành một điểm trước New Zealand". Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc - Ảnh: M.A

Không dừng lại ở đó, trang fanpage này tiếp tục nhấn mạnh: "U17 Việt Nam với quyết tâm không từ bỏ và giành điểm số đầu tiên tại U17 World Cup".

Những lời khen xuất hiện sau trận đấu mà thầy trò HLV Cristiano Roland ba lần bị New Zealand vượt lên dẫn trước nhưng đều kiên trì tìm được bàn gỡ.

Nguyễn Lực trở thành điểm sáng với một bàn thắng cùng pha kiến tạo, giúp U17 Việt Nam hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến ở phút 90+2, khi Duy Khang bay người đánh đầu tung lưới New Zealand, ấn định tỷ số hòa 3-3 đầy cảm xúc.

Từ thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ đến trận hòa kịch tính với U17 New Zealand, U17 Việt Nam cho thấy tinh thần không đầu hàng trước khó khăn.

Một điểm quý giá giúp đại diện Đông Nam Á tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội, trước cuộc đối đầu quyết định với U17 Mali, vào ngày 26/11 tới.