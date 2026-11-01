Video highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand:

U17 Việt Nam thi đấu quyết tâm và có được trận hòa 3-3 trước New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

Phút 19, Jack Clegg mở tỷ số cho New Zealand, khiến U17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.

Sang hiệp hai, Nguyễn Lực thực hiện quả đá phạt nguy hiểm, gỡ hòa 1-1 ở phút 49. Tuy nhiên, Woldegiorgis nhanh chóng đưa U17 New Zealand vượt lên ở phút 53.

Duy Khang ăn mừng phấn khích với bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 - Ảnh: M.A

Phút 58, Đại Nhân nhận đường chuyền của Nguyễn Lực rồi dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 2-2. Đến phút 66, Ethan Dyer tiếp tục giúp đối thủ dẫn 3-2.

Kịch tính bùng nổ ở phút 90+2, khi Duy Khang đánh đầu tung lưới U17 New Zealand, ấn định tỷ số hòa 3-3. Kết quả giúp U17 Việt Nam có điểm đầu tiên tại World Cup, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (49'), Đại Nhân (58'), Duy Khang (90'+2)

U17 New Zealand: Jack Clegg (19'), Woldegiorgis (52'), Ching Dyer (66')

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Văn Dương (11), Anh Hào (13), Trọng Phong (15), Lê Sỹ Bách (20).

U17 New Zealand: Joseph Chalari (1, thủ môn), Santiago Castillo (2), Keigo Shimokawa (4), Ching Dyer (7), Willem Des Tombe (5), Matias Nunez (10), Joe McIntyre (13), Jack Clegg (14), Sena Vesty (15), James Wenceslao (16), John Woldegiorgis (20).

BXH bảng G sau lượt trận thứ hai

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