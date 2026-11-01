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Video highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand:
U17 Việt Nam thi đấu quyết tâm và có được trận hòa 3-3 trước New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.
Phút 19, Jack Clegg mở tỷ số cho New Zealand, khiến U17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.
Sang hiệp hai, Nguyễn Lực thực hiện quả đá phạt nguy hiểm, gỡ hòa 1-1 ở phút 49. Tuy nhiên, Woldegiorgis nhanh chóng đưa U17 New Zealand vượt lên ở phút 53.
Phút 58, Đại Nhân nhận đường chuyền của Nguyễn Lực rồi dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 2-2. Đến phút 66, Ethan Dyer tiếp tục giúp đối thủ dẫn 3-2.
Kịch tính bùng nổ ở phút 90+2, khi Duy Khang đánh đầu tung lưới U17 New Zealand, ấn định tỷ số hòa 3-3. Kết quả giúp U17 Việt Nam có điểm đầu tiên tại World Cup, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (49'), Đại Nhân (58'), Duy Khang (90'+2)
U17 New Zealand: Jack Clegg (19'), Woldegiorgis (52'), Ching Dyer (66')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Văn Dương (11), Anh Hào (13), Trọng Phong (15), Lê Sỹ Bách (20).
U17 New Zealand: Joseph Chalari (1, thủ môn), Santiago Castillo (2), Keigo Shimokawa (4), Ching Dyer (7), Willem Des Tombe (5), Matias Nunez (10), Joe McIntyre (13), Jack Clegg (14), Sena Vesty (15), James Wenceslao (16), John Woldegiorgis (20).
90'+8
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 3-3 đầy kịch tính và hấp dẫn. U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup, không những vậy, đây cũng là điểm số lịch sử của bóng đá Việt Nam ở sân chơi World Cup 11 người.
90'+4
Sau bàn gỡ hòa 3-3, hai đội càng thêm quyết tâm tấn công trong những phút bù giờ cuối cùng đầy nghẹt thở.
90'+2
VÀO.....!!!!! Duy Khang gỡ hòa 3-3
Hiệp Đại Việt Nam đột phá xuống đáy biên phải rồi căng ngang, thủ môn Joseph Chalari đấm bóng ra không tốt và Duy Khang bay người đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 3-3. Duy Khang chấp nhận nhận thẻ vàng khi cởi áo ăn mừng.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ, U17 Việt Nam đang nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa 3-3.
85'
Ban huấn luyện U17 Việt Nam khiếu nại về tình huống dùng tay chơi bóng của cầu thủ áo trắng trong vòng cấm. Trọng tài người Cameroon sau khi xem lại băng hình xác định không có phạt đền cho U17 Việt Nam.
81'
Dẫn trước 3-2, các cầu thủ U17 New Zealand đang tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến U17 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm.
75'
Các chàng trai trẻ áo đỏ vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ có thể hình và thể lực nhỉnh hơn U17 New Zealand.
66'
U17 New Zealand nâng tỷ số lên 3-2
Từ quả phạt góc của U17 New Zealand, đội trưởng Ching Dyer tận dụng chiều cao vượt trội đã đánh đầu đưa bóng đập đất rồi bay vào lưới U17 Việt Nam.
58'
Đại Nhân gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam
Đại Nhân thoát xuống đón đường chuyền tinh tế của Nguyễn Lực trước khi thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt về góc cao, gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam.
Ban đầu trọng tài biên căng cờ báo việt vị, tuy nhiên sau khi ban huấn luyện U17 Việt Nam khiếu nại, trọng tài chính xem lại băng hình xác định bàn thắng hợp lệ cho đội bóng áo đỏ.
52'
U17 New Zealand tái lập thế dẫn trước
U17 Việt Nam có pha phòng ngự thiếu quyết liệt, một cầu thủ U17 New Zealand thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vượt qua tầm với của thủ môn Hòa Xuân. Woldegiorgis dễ dàng đành đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1.
49'
Nguyễn Lực đá phạt gỡ hòa 1-1
U17 Việt Nam được hưởng pha đá phạt bên cánh trái, Nguyễn Lực thực hiện cú đá đưa bóng về góc gần khiến thủ môn Joseph Chalari chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho đội nhà.
46'
Bóng trúng cột dọc U17 Việt Nam
U17 New Zealand có pha lên bóng sắc nét, lại là Matias Nunez với pha tạt bóng từ cánh trái vào để John Woldegiorgis đặt lòng đập cột dọc khung thành bật ra. Tình huống hú vía đối với các CĐV Việt Nam.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U17 New Zealand.
40'
Thủ môn Xuân Hòa có pha dùng chân cản phá khó tin trước pha dứt điểm cận thành của Matias Nunez. Ngay lập tức U17 Việt Nam đáp trả đanh thép, đáng tiếc là cú dứt điểm chìm của Minh Thủy không đủ khó để hạ gục thủ môn Joseph Chalari.
34'
Sỹ Bách chuyền bóng để Nguyễn Lực quyết định sút xa, bóng đi khá căng nhưng chệch cột dọc khung thành U17 New Zealand.
31'
Đại Nhân bỏ lỡ khó tin
Nguyễn Lực bấm bóng vào vòng cấm để Đại Nhân phá bẫy việt vị thoát xuống, quá đáng tiếc khi trong thế đối mặt với thủ môn đối phương cầu thủ U17 Việt Nam sút bóng vọt xà ngang.
27'
U17 Việt Nam có pha tấn công đáng chú ý, Nguyễn Lực đột phạt từ cánh phải vào, nỗ lực tạt bóng của cầu thủ số 10 khiến hàng thủ U17 New Zealand lúng túng suýt đá phản lưới nhà.
19'
U17 New Zealand bất ngờ mở tỷ số
Matias Nunez băng lên bên cánh trái rồi tạt bóng chìm vượt qua hàng thủ áo đỏ để Jack Clegg ập vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho U17 New Zealand.
11'
Các học trò của HLV Cristiano Roland đang thi đấu đầy tự tin và quyết tâm trước đại diện đến từ Châu Đại Dương.
5'
U17 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao, trong khi các cầu thủ U17 New Zealand cũng không giấu giếm ý đồ giành 3 điểm đầu tiên tại World Cup năm nay.
22h30
Trọng tài chính người Cameroon - Ngah Willy thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 New Zealand mặc trang phục màu trắng.
22h10
21h45
Các cầu thủ hai đội U17 Việt Nam và U17 New Zealand đã có mặt tại sân, chuẩn bị ra sân khởi động trước trận đấu.
21h25
21h08
21h00
Cuộc đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 được xem là cơ hội để U17 Việt Nam giành ba điểm đầu tiên tại World Cup 2026.
Thầy trò HLV Cristiano Roland đang sở hữu những tín hiệu tích cực sau trận thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ.
Ngược lại, New Zealand trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng, không thắng trong năm trận gần nhất, gồm một trận hòa và bốn thất bại.
Đáng chú ý, hàng phòng ngự đại diện châu Đại Dương để thủng lưới tới 13 bàn trong năm trận, tạo cơ hội cho các chân sút Việt Nam khai thác.
Nguyễn Lực, Minh Thủy và Sỹ Bách được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, đặc biệt ở những pha phối hợp nhanh và tình huống cố định.
Nếu đánh bại New Zealand, U17 Việt Nam sẽ có ba điểm quan trọng, tạo lợi thế trước lượt cuối gặp U17 Mali.