U17 World Cup 2026 chứng kiến chiến thắng khó tin 15-0 của U17 Tây Ban Nha trước U17 Fiji, U17 Croatia và U17 Uzbekistan cũng thắng đậm, tạo nên loạt kết quả đáng chú ý.

Video highlights U17 Tây Ban Nha 15-0 U17 Fiji:

Loạt trận ngày 23/11 tại FIFA U17 World Cup 2026 chứng kiến những cơn mưa bàn thắng, nổi bật là màn trình diễn áp đảo của U17 Tây Ban Nha trước U17 Fiji tại bảng H.

Được đánh giá vượt trội, đại diện châu Âu thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi ghi tới 15 bàn không gỡ. Chiến thắng 15-0 trở thành kết quả gây chú ý nhất ở lượt trận thứ hai, đồng thời giúp Tây Ban Nha cải thiện mạnh mẽ hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Các đội bóng phô diễn sức mạnh ở lượt trận thứ hai - Ảnh: FIFA

Trong khi đó, U17 Croatia cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tajikistan 4-0 tại bảng F. Đại diện châu Âu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, giành ba điểm quan trọng và khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu.

Ở bảng E, U17 Uzbekistan tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Jamaica. Đại diện Trung Á cho thấy khả năng tấn công hiệu quả, góp phần tạo nên ngày thi đấu thành công của bóng đá châu Á.

Đáng chú ý, U17 Senegal đang dẫn Cuba 9-0 ở phút 79, đứng trước cơ hội tạo thêm một chiến thắng cách biệt tại bảng F. Tuy nhiên, trận đấu này chưa kết thúc tại thời điểm cập nhật.

Hai trận U17 Việt Nam gặp New Zealand và U17 Mali đối đầu Bỉ thuộc bảng G đang diễn ra.

Những chiến thắng đậm của Tây Ban Nha, Croatia và Uzbekistan tạo nên điểm nhấn nổi bật, đồng thời khiến cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội thêm hấp dẫn.