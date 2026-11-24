Firebeat 2026 lễ hội ẩm thực Hà Nội kết hợp âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và tranh tài đầu bếp. Sự kiện diễn ra từ 27–29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam miễn phí vào cửa.

Trải nghiệm ẩm thực, giải trí từ sáng đến tối

Diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Firebeat 2026 kết hợp ẩm thực và giải trí theo mô hình “eatertainment”. Khách tham dự có thể thưởng thức BBQ, khám phá món ăn quốc tế, xem đầu bếp tranh tài và hòa mình vào các chương trình nghệ thuật.

Sáng 27/11, lễ hội khai mạc với Global Fire Moment – nghi thức thắp lửa, kết hợp diễu hành, đồng diễn nghệ thuật và hiệu ứng sân khấu. Buổi tối, ca sĩ Trang Pháp biểu diễn cùng DJ, ban nhạc và vũ công.

Với lịch trình hoạt động xuyên suốt ba ngày và chính sách miễn phí vào cửa, Firebeat 2026 hướng tới mang đến thêm lựa chọn vui chơi, thưởng thức ẩm thực và giải trí cho người dân, du khách tại Hà Nội.

Sân khấu Lễ hội Firebeat được thiết kế nổi bật với hình ảnh tượng trưng cho sự kết hợp của ẩm thực và âm nhạc. Ảnh: BTC cung cấp.

Ngày 28/11, người yêu anime (hoạt hình Nhật Bản) có thể theo dõi Cosplay Music Show, (Lễ hội Âm nhạc hóa trang), giao lưu với cộng đồng cùng sở thích. Các chương trình nhạc sống, DJ và biểu diễn đường phố diễn ra trong ngày. Buổi tối, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc góp mặt với những ca khúc quen thuộc như “I'm Sorry”, “Tôi Không Còn Viết Tình Ca”.

Ngày 29/11, Đinh Mạnh Ninh biểu diễn cùng ban nhạc và DJ. Nam ca sĩ được biết đến qua những ca khúc cùng M4U và các sáng tác “Mùa Yêu Đầu”, “Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè”.Cộng đồng cosplay cũng có vòng chung kết Cosplay Catwalk và Talent Show, cùng các hoạt động giao lưu, ký tặng.

Lễ hội Firebeat diễn ra từ ngày 27-29/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, khách hàng vào cửa tự do. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Các tiết mục nghệ thuật còn xuất hiện tại khu vực ăn uống. Vũ công biểu diễn hip-hop tại quầy đảo BBQ; nghệ sĩ xiếc tung hứng dụng cụ nhà bếp, trình diễn với lửa. Các đoàn nghệ sĩ diễu hành quanh khuôn viên, giao lưu và chụp ảnh cùng khách tham quan.

Không chỉ thưởng thức ẩm thực và âm nhạc, khách tham quan Lễ hội Firebeat còn được tham gia miễn phí chuỗi 7 minigame tương tác hấp dẫn, từ phi tiêu, ném bóng, bowling đến thử tài vị giác, thử thách gắp đũa và khám phá kiến thức BBQ.

Người chơi hoàn thành 4 thử thách tại các booth minigame hoặc nạp thẻ chi tiêu từ 1 triệu đồng sẽ có cơ hội bốc thăm nhận quà, gồm điện thoại Xiaomi Redmi từ Hoàng Hà Mobile, bếp điện và đồ gia dụng Sunhouse, với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Xem đầu bếp tranh tài, tự tay làm món ăn

Firebeat quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế, trong đó có chuyên gia từ Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs), giới thiệu những phong cách ẩm thực đặc trưng.

Chef Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu sẽ cùng các đầu bếp quốc tế đưa món ngon năm châu đến Firebeat 2026. Ảnh: BTC cung cấp.

Tại phân khu Đại Tiệc Đầu Bếp, thực khách được thưởng thức brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina và braai Nam Phi do các đầu bếp trực tiếp chế biến, đồng thời tìm hiểu kỹ thuật tẩm ướp, sử dụng lửa của từng vùng.

Cuộc thi Đại chiến BBQ, quy tụ các đội đến từ doanh nghiệp, câu lạc bộ, và hội nhóm , dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Worldchefs. Mỗi đội có 45 phút chế biến, trình bày món ăn để ban giám khảo chấm điểm. Khán giả có thể theo dõi quá trình thi, đấu.

Với những người yêu thích nấu ăn, Masterclass Tinh hoa Ẩm thực tại Chef Studio tổ chức 11 buổi trình diễn trong ba ngày, giới thiệu ẩm thực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Các gia đình có thể đưa trẻ tham gia hoạt động Đầu bếp nhí, tự chọn và sắp xếp nguyên liệu để hoàn thành chiếc burger. Phần thịt được phụ bếp nướng sẵn, giúp trẻ tập trung trải nghiệm làm món ăn.

Với hoạt động trải nghiệm “Đầu bếp Nhí”, các đầu bếp Worldchefs sẽ hướng dẫn các bé tự tay làm món ăn. Ảnh: Worldchefs cung cấp.

Tại khu Lửa Á Châu, khách tham quan có thể thưởng thức yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, gà tandoori Ấn Độ cùng các món Việt như gà đồi nướng mắc khén, cá pa pỉnh tộp. Các món ăn được chế biến và phục vụ trực tiếp tại quầy.

Lễ hội giới thiệu hơn 2.000 món ăn từ hơn 200 thương hiệu ẩm thực. Bên cạnh các món nướng quốc tế, thực khách có thể lựa chọn Haidilao, Vua Chả Cá, Lotteria, pizza kiểu Ý của Pepperoni’s hay tacos, nachos của NacoTaco.

Khám phá Hà Nội xưa trên Toa Đồng Xuân

Tại phân khu Hanoi Heritage – Vị Hà Nội, Toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô (The Hanoi Train) sẽ lần đầu xuất hiện ở VEC. Toa tàu hai tầng lấy cảm hứng từ chợ Đồng Xuân hơn 130 năm tuổi, gợi lại đời sống giao thương và sinh hoạt văn hóa của đất Kẻ Chợ.

Toa Đồng Xuân với thiết kế 2 tầng độc đáo sẽ hiện diện tại Lễ hội Firebeat. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Trên toa tàu, khách có thể ngồi bên những bộ bàn ghế làm từ tà vẹt đường sắt cũ để nghỉ chân, thưởng thức món Hà Nội. Góc chiếu Xẩm gợi nhớ loại hình diễn xướng dân gian từng gắn với đời sống cửa chợ Đồng Xuân, giúp người xem hình dung thêm sinh hoạt văn hóa của phố chợ xưa.

Sau khi khám phá không gian bên trong, khách có thể lên boong tàu không mui rộng 200 m² để chụp ảnh và ngắm toàn cảnh lễ hội.

Ở các gian hàng Hanoi Heritage, câu chuyện về Hà Nội còn được kể bởi chính những người làm nghề. Nghệ nhân trực tiếp nướng chả, tráng bánh cuốn, pha cà phê và chia sẻ quá trình giữ nghề.

Với những món vốn quen thuộc như bún chả, bánh cuốn hay cà phê trứng, khách có dịp xem thao tác chế biến, gặp người làm món và nghe họ kể về công việc gắn bó hằng ngày. Việc thưởng thức vì thế có cả hương vị món ăn lẫn câu chuyện của những người đang gìn giữ nghề ẩm thực.

Firebeat do VEC và các đối tác đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với sự đồng hành của các Đối tác Chiến lược: Coca- Cola Việt Nam, Vinaphone, Meat Deli & Nam Ngư, Green SM, Sunhouse; Đối tác Đồng hành: Shopee Food, Creat Beer, Tiger, Camel, VCCorp, Hoàng Hà Mobile, Isuzu Nisu. Firebeat 2026 diễn ra từ ngày 27–29/11/2026 tại Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, hoàn toàn miễn phí vào cửa, không bán vé vào cổng. Khách sử dụng thẻ, nạp tiền tại quầy và chạm thẻ để thanh toán khi mua sắm, ăn uống. Thông tin chương trình được cập nhật tại https://firebeat.global/.

Thanh Loan