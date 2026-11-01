Dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đầu tiên, TPHCM mở cửa miễn phí Dinh Độc Lập, giảm vé bảo tàng cùng nhiều không gian di sản, ẩm thực phục vụ người dân.

Năm 2026 là năm đầu tiên người dân cả nước được nghỉ lễ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Tại TPHCM, nhiều di tích lịch sử, bảo tàng và công trình kiến trúc lâu đời đồng loạt mở cửa đón khách với loạt hoạt động trải nghiệm thực tế.

Trong ngày 24/11, Dinh Độc Lập (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách tham quan kiến trúc, các phòng trưng bày cùng khu vực tầng hầm chỉ huy với hệ thống phòng làm việc, thông tin liên lạc và hiện vật lịch sử. Ngay trong khuôn viên di tích, chương trình LoaLoa Show kết hợp biểu diễn 7 tiết mục nghệ thuật dân gian (múa Xuân Phả, hát bội, cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử...) với thực đơn 6 món ẩm thực truyền thống ba miền phục vụ du khách buổi trưa.

Ở khu vực trung tâm, người dân có thể kết nối hành trình tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành) và Bảo tàng TPHCM (65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) – nơi lưu giữ nhiều bộ sưu tập mỹ thuật, tư liệu về quá trình khai phá vùng đất Sài Gòn – Gia Định – TPHCM, với chính sách miễn hoặc giảm 50% vé cho trẻ em, học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng theo quy định.

Cách đó không xa, Công viên Chi Lăng (đường Đồng Khởi) trưng bày miễn phí triển lãm tranh cổ động ngoài trời đến hết ngày 25/11; trong khi Đường sách Nguyễn Văn Bình tổ chức giới thiệu sách, giao lưu, tọa đàm về lịch sử và văn hóa đọc.

Nằm bên bờ sông Sài Gòn, Khách sạn Majestic Sài Gòn tổ chức tiệc ẩm thực kết hợp không gian trên cao cho người dân và du khách thưởng ngoạn pháo hoa tối 24/11

Dịp này, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết nhiều công trình kiến trúc trăm tuổi và cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng mở cửa đón khách trải nghiệm chiều sâu văn hóa đô thị.

Cụ thể, tại Khách sạn Continental Sài Gòn (công trình kiến trúc Pháp cổ xây dựng từ năm 1880), chương trình “Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay” (18–24/11) trưng bày triển lãm tranh ảnh “Dòng chảy thời gian” và bộ sưu tập xe máy, ô tô cổ của Pháp cùng nhiều nước. Trong hai ngày cao điểm 23 và 24/11, du khách có thể ghé xem trình diễn chế biến món ăn Việt, thưởng thức thực đơn đặc sản ba miền kết hợp đêm nhạc Saxophone. Khách sạn Oscar Sài Gòn cũng triển khai gói “Stay & Explore Heritage” kết nối lưu trú và đi bộ tham quan kiến trúc Pháp cổ, dùng bữa trưa tại Continental Sài Gòn đến hết ngày 24/11.

Không gian sân vườn cổ kính tại Khách sạn Continental Sài Gòn – công trình kiến trúc Pháp cổ xây dựng từ năm 1880, nơi tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày và thưởng thức đặc sản ba miền trong “Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay”

Trên trục đường Nguyễn Huệ – Lê Lợi, khu vực phía trước trụ sở UBND TPHCM (86 Lê Thánh Tôn) và Khách sạn Rex Sài Gòn tổ chức trình diễn 3D Mapping miễn phí vào các buổi tối từ 21 đến 24/11, tái hiện các dấu mốc văn hóa, lịch sử bằng ánh sáng và âm thanh trên nền kiến trúc cổ.

Các không gian trên cao như Rooftop Garden Bar (Khách sạn Rex), tầng 20 Khách sạn Grand Sài Gòn hay Khách sạn Majestic Sài Gòn ven sông Sài Gòn cũng mở tiệc ẩm thực ba miền, BBQ hải sản kết hợp hòa tấu nhạc cụ dân tộc phục vụ người dân ngắm pháo hoa tối 24/11. Nếu muốn tìm không gian xanh và hương vị dân dã Nam Bộ, người dân có thể ghé Làng Du lịch Bình Quới với chương trình “Chạm vị Việt – Nhận quà quê” ngày 24/11 gồm các món đặc trưng như cá lóc nướng trui, cá tai tượng chiên xù, lẩu mắm.

Không gian xanh đậm chất sông nước Nam Bộ tại Làng Du lịch Bình Quới – nơi diễn ra chương trình “Chạm vị Việt – Nhận quà quê” với các món ẩm thực dân dã phục vụ người dân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bên cạnh các điểm đến di sản và dịch vụ du lịch, theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, toàn thành phố còn triển khai chuỗi sự kiện quy mô tại 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết (18–24/11).

Nổi bật là Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 3 tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi; Triển lãm mỹ thuật “TPHCM – Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” tại Bảo tàng Mỹ thuật và Công viên Lam Sơn; Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”; không gian công nghiệp văn hóa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp tối 24/11 và bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 tại 3 điểm (khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, Công viên – phố đi bộ Bạch Đằng và Quảng trường Tháp Tam Thắng).