Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đại biểu tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế.

Sáng 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, phu nhân, phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế tham dự lễ khai mạc.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu thực hiện dâng hương, gửi gắm những lời nguyện cầu về mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, đất nước phát triển và thế giới hòa bình

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các nhà ngoại giao, đại biểu dự Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ 14

Được tổ chức trong hai ngày 21-22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, ẩm thực là khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, mở ra cánh cửa tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc, từ đó những tình cảm chân thành được vun đắp và tiếp nối.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu

Đó cũng chính là tinh thần của chủ đề “Beyond Flavors” năm nay. Bộ trưởng chúc các bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều trải nghiệm đẹp tại Việt Nam qua những chuyến đi, cuộc gặp gỡ, món ăn và nét văn hóa của các vùng miền và khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều dịp để Đoàn Ngoại giao giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho văn hóa, nhất là ngoại giao văn hóa; đồng hành cùng Liên hoan và đóng góp nhiều ý kiến quý báu ngay từ khâu chuẩn bị.

Bộ trưởng cũng cảm ơn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng các phu nhân, phu quân và thành viên các cơ quan đại diện, các cơ quan, tổ chức trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các nghệ nhân, đầu bếp, nghệ sĩ và các đơn vị, tổ chức đã dành tâm huyết, đóng góp cho thành công của liên hoan.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu

Tại lễ khai mạc, phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Sau lễ khai mạc, phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế; giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân.

Phu nhân Ngô Phương Ly, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng các đại biểu hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia tại liên hoan

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, liên hoan đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng. Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế đã trở thành một hoạt động ngoại giao văn hoá, giao lưu hữu nghị thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng.

Từ những hương vị của mỗi quốc gia, Liên hoan tiếp tục vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.

Các đại biểu xem gói các loại bánh truyền thống của Việt Nam

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya giới thiệu về không gian ẩm thực của Thái Lan

Gần 100 gian hàng của 46 quốc gia cùng các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam mang đến bức tranh đa sắc màu về văn hóa và ẩm thực tại liên hoan

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko và phu nhân cùng phu nhân Ngô Phương Ly tại gian hàng ẩm thực của Nga

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks mời phu nhân Ngô Phương Ly thưởng thức trái cây từ Mỹ