Trải nghiệm flagship không áp lực về giá

Người dùng đang ngày càng kỳ vọng nhiều hơn ở smartphone, từ camera chất lượng cao cho sáng tạo, AI hỗ trợ công việc và đời sống, đến hệ sinh thái thiết bị liền mạch. Tuy nhiên, phần lớn thị trường vẫn mặc định rằng muốn có những trải nghiệm cao cấp này, điều tất yếu là phải đầu tư cho những dòng flagship cao cấp.

Sức mua của người dùng Việt Nam đối với những phiên bản smartphone cao cấp nhất luôn rất ấn tượng và mức giá trung bình cho một chiếc flagship bán ra tại Việt Nam đã chạm ngưỡng 32,4 triệu đồng, theo số liệu thống kê từ các nhà bán lẻ hàng đầu. Chuyên gia tại hãng nghiên cứu thị trường Canalys cho biết, có thời điểm doanh số phiên bản đắt nhất của một mẫu smartphone cao cấp chiếm đến gần 50% tổng lượng bán ra của sản phẩm này tại Việt Nam.

Người dùng Việt có xu hướng đầu tư cho sản phẩm di động cao cấp nhằm tìm kiếm trải nghiệm flagship

Tâm lý chi tiêu mạnh tay cho trải nghiệm flagship là điều không quá khó hiểu, nhất là khi smartphone đang trở thành một phần quan trọng của cuộc sống. Nhưng thực tế trải nghiệm flagship không nhất thiết phải đi kèm một mức giá đắt đỏ. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi một số nhà sản xuất lớn như Samsung thường xuyên ưu tiên đưa công nghệ cao cấp đến số đông người dùng.

Galaxy S26 FE, một trải nghiệm flagship dễ tiếp cận

Galaxy S26 FE chính là minh chứng rõ nét cho việc trải nghiệm flagship không nhất thiết phải đi kèm mức giá đắt đỏ. Đây vẫn là một flagship chứa đựng trọn vẹn giá trị cốt lõi của dòng Galaxy S và dễ tiếp cận hơn với số đông người dùng. Từ camera, Galaxy AI đến hệ sinh thái mở, Galaxy S26 FE kế thừa bản sắc đã được khẳng định qua nhiều thế hệ Galaxy S.

Galaxy S26 FE mở ra một lựa chọn mới, nơi trải nghiệm flagship không nhất thiết phải đi kèm với mức giá đắt đỏ nhất

Với Galaxy S26 FE, người dùng sẽ có trong tay Galaxy AI hiểu tiếng Việt mạnh mẽ, với nhiều tính năng mới nhất trên thị trường như My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) vốn vừa được ra mắt trên thế hệ điện thoại gập Galaxy Z8 Series. Đây là công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp, có khả năng tự động nhận diện và giữ chủ thể được chọn ở giữa khung hình.

Ngay cả khi đứng giữa đám đông hay đồng diễn cùng nhiều người trên sân khấu lớn, bạn vẫn luôn là tâm điểm tỏa sáng với tính năng này. Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) cho phép người dùng xóa vật thể thừa, đổi bố cục, thay đổi trang phục, phụ kiện trong tích tắc chỉ với một câu lệnh văn bản, không cần chuyển đổi ứng dụng phức tạp.

My FanCam là tính năng chuẩn S mới trên Galaxy S26 FE. Chỉ cần một dòng lệnh văn bản, Photo Assist trên Galaxy S26 FE đã giúp người dùng chỉnh sửa ảnh đúng ý trong tích tắc

Trải nghiệm flagship cũng được thể hiện rõ nét khi người dùng chụp ảnh hay quay video với Galaxy S26 FE. Camera Mắt Thần Bóng đêm 50MP kết hợp cùng ProVisual Engine cải tiến, giúp giảm nhiễu tối đa, đem đến trải nghiệm quay chụp đêm chất lượng cao, sắc nét và cực chi tiết. Trong khi đó, chất lượng video được nâng tầm với tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời). Dù máy có xoay chuyển hay rung lắc, tính năng này trên Galaxy S26 FE vẫn đảm bảo khung hình vẫn luôn ổn định tuyệt đối.

Camera Mắt Thần Bóng đêm 50MP với ProVisual Engine cải tiến giúp giảm nhiễu tối đa khi quay chụp thiếu sáng

Làm mới tiêu chuẩn lựa chọn flagship

Việc sở hữu nhiều tính năng flagship ở những khía cạnh thiết yếu không chỉ giúp Galaxy S26 FE nổi bật giữa nhiều dòng smartphone cao cấp mới ra mắt, mà còn giúp người dùng hình dung rõ hơn về định nghĩa flagship ở thời điểm hiện tại. Giá trị của một sản phẩm flagship đang gắn liền với trải nghiệm mà người dùng thật sự nhận được trong cuộc sống hàng ngày.

Galaxy S26 FE đang mang đến một định nghĩa mới về flagship, với mức giá phù hợp và xứng đáng hơn

Việc lựa chọn một thiết bị cao cấp không nhất thiết phải đi kèm với một mức giá cao nhất. Người dùng hoàn toàn có thể tìm thấy một trải nghiệm camera cao cấp, AI mạnh mẽ, hệ sinh thái thiết bị mở liền mạch, chia sẻ nội dung không biên giới với Quick Share… trên chính Galaxy S26 FE, với một mức giá phù hợp và xứng đáng.

Sự ra đời của Galaxy S26 FE đã tiếp tục xác thực nhu cầu của người dùng cũng như tầm quan trọng của trải nghiệm flagship. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng đã mở ra một lựa chọn mới, nơi việc đầu tư cho trải nghiệm di động trở thành “bài toán” đáng tiền và hợp lý hơn.

Người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ ngày 28.08 đến 30.09.2026, với trả góp chỉ từ 999.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng và tặng gói 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Chi tiết thông tin tại https://bit.ly/galaxy-s26-fe

(Nguồn: Samsung)