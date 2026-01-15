Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 6/1, Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị xem xét cho phép doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó.

Tại văn bản, FLC cho biết, với vai trò là nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp đã triển khai một phần công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án lâu dài tại khu vực Hoàng Long. Tập đoàn đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long theo quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành.

Vị trí đất FLC xin thực hiện dự án khu đô thị. Ảnh: Lê Dương

Ngày 13/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có văn bản giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các ngành, đơn vị liên quan xem xét đề xuất của Công ty CP Tập đoàn FLC về việc thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long, thuộc phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, có văn bản trả lời Tập đoàn FLC trước ngày 5/2. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở Tài chính báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long được khởi công vào tháng 9/2015, có quy mô hơn 286ha, thuộc địa giới hành chính các xã Hoằng Anh, Hoằng Long, Hoằng Quang của TP Thanh Hóa cũ và các xã Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh của huyện Hoằng Hóa cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực này hiện thuộc phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa.