Mở đầu chương trình, ông Xiang Song - Tổng Giám đốc Focus Media Việt Nam đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về bối cảnh thị trường và bước phát triển tiếp theo của kênh truyền thông thang máy.

Ông Xiang Song - Tổng Giám đốc Focus Media Việt Nam phát biểu tại sự kiện “The New Era of Elevator Media”

Theo ông, sự kết hợp giữa hạ tầng SIM 5G và điểm tương tác NFC sẽ chuyển dịch màn hình thang máy từ một công cụ hiển thị thụ động thành điểm chạm O2O (Offline to Online) chủ động, có thể theo dõi và tối ưu.

Từ hạ tầng kết nối 5G đến giải pháp phân phối nội dung thông minh

Màn hình thang máy từ lâu vốn sở hữu lợi thế lớn về tần suất tiếp xúc và mức độ tập trung của người xem trong không gian hẹp. Định hướng mới của Focus Media Việt Nam trên mạng lưới hơn 18.000 màn hình tại các tòa nhà văn phòng và chung cư toàn quốc hướng tới việc mở rộng vai trò đó: biến sự chú ý ngắn ngủi thành hành động tiếp nối trên điện thoại cá nhân thông qua kiến trúc công nghệ ba lớp gồm truyền dữ liệu, điểm tương tác và xử lý dữ liệu sau thao tác.

Ở lớp kết nối hạ tầng, SIM 5G truyền dữ liệu qua sóng di động giúp hệ thống nhận và cập nhật nội dung từ xa nhanh chóng, giải phóng đội ngũ vận hành khỏi các thao tác thủ công tại từng điểm.

Để mô hình vận hành an toàn và sẵn sàng mở rộng, hệ thống áp dụng đồng bộ các chuẩn kỹ thuật từ giám sát thiết bị, dự phòng kết nối, xác thực URL, phân quyền nội dung đến ghi nhận nhật ký vận hành.

Bà Lê Thị Ngọc Anh - Giám đốc Chiến lược và Đào tạo Focus Media Việt Nam chia sẻ về năng lực truyền dữ liệu từ xa (5G)

Nhấn mạnh về bài toán an toàn thông tin, bà Lê Thị Ngọc Anh - Giám đốc Chiến lược Focus Media Việt Nam cho biết đây là ưu tiên hàng đầu trong việc vận hành hệ thống truyền dữ liệu từ xa của đơn vị. Mọi quảng cáo trước khi phát sóng đều trải qua quy trình kiểm duyệt khắt khe về mặt pháp lý, sau đó mới được hệ thống trung tâm xác thực, mã hóa và cấp quyền đầy đủ, đảm bảo mỗi chiến dịch diễn ra chính xác và an toàn trên toàn mạng lưới.

Song song với nâng cấp kết nối, công nghệ ScreenIQ mang đến phương pháp chọn điểm phát thông minh dựa trên việc phân tích dữ liệu tệp khách hàng. Bà Ngọc Anh nhận định khi mạng lưới phát triển rộng lớn, quy mô phủ sóng không còn là thước đo duy nhất mà chìa khóa nằm ở khả năng tiếp cận đúng tệp khách hàng mục tiêu. Thay vì phủ rộng cơ học, giải pháp này vận hành theo chuỗi nguyên tắc nghiêm ngặt: bám sát mục tiêu chiến dịch, phân tích dữ liệu người xem, lựa chọn tòa nhà phù hợp rồi mới quyết định điểm phát.

Biến sự chú ý thành hành động và ranh giới thực tế trong đo lường

Ở lớp tương tác, công nghệ NFC được tích hợp như một thiết bị chứa URL đơn thuần. Cơ chế này hoàn toàn không thu thập hay xác định danh tính cá nhân và chỉ phát sinh dữ liệu khi người dùng chủ động áp điện thoại vào điểm chạm. Ngay lập tức, thiết bị di động sẽ mở ra đường dẫn đến trang thông tin, ưu đãi, ứng dụng hoặc biểu mẫu do chiến dịch thiết kế, đồng thời hệ thống ghi nhận chính xác số lượt chạm tại thời điểm đó.

Bà Sầm Minh Hằng - Giám đốc Marketing Focus Media Việt Nam đánh giá đây là bước tiến quan trọng giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách từ sự chú ý ban đầu (Attention) đến một hành động cụ thể (Action).

Bà Sầm Minh Hằng - Giám đốc Marketing Focus Media Việt Nam chia sẻ về năng lực của công nghệ NFC trên màn hình thang máy

Dù vậy, đơn vị vận hành cũng thẳng thắn vạch ra ranh giới kỹ thuật: lượt chạm NFC chỉ phản ánh một hành động xảy ra ngay sau điểm tiếp xúc, hoàn toàn không phải kết quả tài chính. Chỉ số này ghi nhận mức độ quan tâm ban đầu nhưng không thể tự khẳng định người dùng có hoàn tất đăng ký, phát sinh đơn hàng hay đóng góp vào doanh thu hay không.

Do đó, việc đánh giá hiệu quả ngân sách đòi hỏi phải đặt trong một chuỗi chỉ số nhiều lớp - đi từ phân phối nội dung, lượt tương tác đầu vào, lượt truy cập, lượng khách hàng tiềm năng (lead), hành vi mục tiêu cho đến kết quả kinh doanh cuối cùng.

Giá trị thực tế của dữ liệu sẽ phụ thuộc lớn vào mục tiêu chiến dịch, cách thiết kế landing page, phương thức gắn tham số đo lường (tracking parameters) cũng như hệ thống quản trị của từng nhãn hàng.

Ở góc độ này, bước chuyển của truyền thông thang máy không nằm ở việc cố tạo ra một chỉ số mới để "chứng minh doanh thu", mà ở khả năng bổ sung dữ liệu minh bạch ngay sau điểm chạm, giúp doanh nghiệp thấu hiểu trọn vẹn hơn hành trình người dùng và có thêm cơ sở vững chắc để liên tục tối ưu hóa ngân sách truyền thông.

Tú Uyên