Hành trình bền bỉ từ khát vọng Việt

32 năm trước, CMC khởi đầu từ một công ty tin học nhỏ bé với giấc mơ “đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới”. Ba thập kỷ sau, giấc mơ ấy đã hiện hữu trong từng bước đi, từng chiến lược: từ hạ tầng số, giải pháp công nghệ, đến nghiên cứu, giáo dục và những dự án quốc tế quy mô hàng trăm triệu đô.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC chia sẻ: “Hai năm liên tiếp được Forbes Vietnam vinh danh Top 50 không chỉ là sự ghi nhận thành tựu tài chính, mà còn khẳng định niềm tin của thị trường vào một chiến lược dài hạn của CMC. Chúng tôi không dừng lại ở vị thế hàng đầu trong nước, mà còn hướng tới tầm nhìn toàn cầu với chiến lược AI-X và Go Global”.

Tập đoàn Công nghệ CMC được vinh danh lần thứ 2 liên tiếp tại Diễn đàn kinh doanh Forbes Việt Nam 2025

Dấu ấn thị trường và niềm tin nhà đầu tư

Đầu năm 2025, cổ phiếu CMG không chỉ đánh dấu cột mốc “MSCI Frontier Market” - mở đường cho dòng vốn ngoại, mà dự cảm một điều lớn hơn vẫn đang hiện hữu: ngay trong năm đó, Forbes Việt Nam đã xướng tên CMC trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.

Với tiêu chí đánh giá không chỉ dựa trên doanh thu, lợi nhuận hay ROE/ROC, mà còn phản ánh năng lực quản trị, tầm nhìn ngành và nền tảng phát triển bền vững, danh hiệu này không chỉ là giải thưởng - đó là sự công nhận rõ ràng cho bản lĩnh của một “doanh nghiệp công nghệ Việt dẫn đầu” trong cuộc chơi toàn cầu.

Đại diện một quỹ đầu tư chia sẻ: “Việc CMG góp mặt trong MSCI Frontier Market là minh chứng rõ nét rằng CMC đã bước vào sân chơi toàn cầu. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ vững chắc và khát vọng đi ra thế giới chính là điều khiến chúng tôi tin tưởng”.

Ông Đinh Tuấn Trung, Phó Tổng giám đốc CMC Telecom đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) nhận giải Top 50 Forbes Vietnam 2025

Những dự án công nghệ cho tương lai

CMC đang bước vào giai đoạn bản lề với những dự án hạ tầng công nghệ mang tính biểu tượng: Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô CMC Hyperscale HCM trị giá hơn 250 triệu USD, hợp tác cùng Samsung C&T – tập đoàn xây dựng số 1 Hàn Quốc; hay Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC Creative Space Hà Nội - nơi nuôi dưỡng nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo công nghệ Việt.

Song song, sự ra đời của Công ty CMC OpenAI ngày 21/8/2025 cho thấy CMC không chỉ bắt kịp, mà còn chủ động dẫn dắt kỷ nguyên AI tại Việt Nam. Đó là nơi hội tụ trí tuệ Việt, nền tảng Việt, khát vọng Việt - để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi AI toàn cầu.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính khẳng định: “Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2028, CMC sẽ trở thành một công ty chuyển đổi số, chuyển đổi AI toàn cầu, quy mô tỷ đô với hơn 10.000 nhân sự. Điều đó không chỉ mang lại giá trị cho cổ đông và nhà đầu tư, mà còn là sự đóng góp thiết thực cho đất nước trong thời đại AI”.

CMC OpenAI ra mắt đánh dấu 1 bước tiến mới trong hành trình hiện thực hóa chiến lược AI-X, Go Global của CMC

Từ niềm tin đến hành động

Nhìn vào hành trình của CMC, dễ thấy điểm chung xuyên suốt: niềm tin và sự kiên định. Niềm tin của thị trường khi cổ phiếu CMG liên tiếp được các tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận. Niềm tin của đối tác khi những dự án hạ tầng chiến lược được triển khai. Và trên hết, niềm tin của chính CMC vào khát vọng vươn ra thế giới, mang trí tuệ Việt Nam ra toàn cầu.

Đại diện đối tác chiến lược của CMC chia sẻ: “CMC không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ, mà còn truyền cảm hứng để doanh nghiệp Việt dám nghĩ lớn và đi xa. Đó là lý do chúng tôi chọn CMC làm đối tác dài hạn”.

Hai năm liên tiếp được Forbes Vietnam vinh danh, kết hợp với những bước đi táo bạo trên hành trình Go Global, chính là minh chứng rõ ràng rằng CMC (CMG) không chỉ là cổ phiếu công nghệ tiêu biểu, mà còn là lựa chọn đầu tư chiến lược cho tương lai.

Thúy Ngà