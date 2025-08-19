Hàng loạt gương mặt trong ngành công nghệ đã trở thành tỷ phú hoặc gia tăng tài sản với tốc độ chưa từng thấy, nhờ cuộc đua AI toàn cầu.

Theo thống kê của Economic Times, chỉ trong vài năm, giá trị vốn hóa và tài sản cá nhân của các lãnh đạo công nghệ AI đã tăng vọt. Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia, hiện nổi bật nhất với khối tài sản vượt 100 tỷ USD.

Nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ, cổ phiếu Nvidia trở thành tâm điểm phố Wall, đưa Huang từ một kỹ sư nhập cư thành một trong những người giàu nhất hành tinh với tài sản ròng khoảng 157 tỷ USD, theo Bloomberg.

Trí tuệ nhân tạo sản sinh thế hệ tỷ phú mới với tốc độ chưa từng có. Ảnh: Economic Times

Sam Altman, CEO OpenAI, cũng bước vào hàng ngũ tỷ phú nhờ những khoản đầu tư và cổ phần trong lĩnh vực AI. Ông không sở hữu cổ phần trực tiếp tại OpenAI nhưng có tài sản cá nhân khoảng 2 tỷ USD nhờ các khoản đầu tư trước đó vào Stack, Reddit, Loopt. Dù mức tài sản chưa thể so sánh với Huang, Altman đang được coi là gương mặt quyền lực, dẫn dắt sự phát triển của ChatGPT - công cụ làm thay đổi thế giới công nghệ chỉ sau một đêm.

Ngoài ra, danh sách còn có những cái tên như Larry Page và Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta), Satya Nadella (Microsoft). Việc các tập đoàn này đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI đã kéo giá cổ phiếu tăng mạnh, đẩy giá trị tài sản của các nhà sáng lập, CEO và cổ đông lớn tăng vọt.

Một điểm đáng chú ý là tốc độ “tạo tỷ phú” của AI nhanh hơn nhiều so với kỷ nguyên Internet hay smartphone trước đây. Chỉ trong 18 tháng, thị trường AI đã bổ sung hàng chục tỷ USD vào khối tài sản của giới công nghệ. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là “cơn sóng tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử gần đây”.

Chẳng hạn, Alexandr Wang, nhà sáng lập Scale AI, trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 26. Công ty của anh chuyên về gán nhãn dữ liệu và phục vụ hơn 300 khách hàng, bao gồm Google, Meta và GM. Với 14% cổ phần tại Scale có giá trị 14 tỷ USD, tài sản của Wang hiện khoảng 2,7 tỷ USD.

Liang Wenfeng, CEO DeepSeek, trước đây là quản lý quỹ đầu tư. Năm 2025 gây xôn xao khi ra mắt mô hình ngôn ngữ DeepSeek-R1 đạt hiệu năng ngang ChatGPT, giảm chi phí máy tính tới 80%, khiến cổ phiếu Nvidia giảm 17% trong một ngày. Hiện Liang có tài sản khoảng 1 tỷ USD.

Tuy vậy, không ít ý kiến cảnh báo rằng sự bùng nổ này có thể tạo ra khoảng cách giàu nghèo lớn hơn. Khi các công ty AI tập trung quyền lực và lợi nhuận, những người nắm cổ phần sẽ hưởng lợi khổng lồ, trong khi phần đông người lao động có nguy cơ bị thay thế bởi máy móc.

Dẫu còn tranh cãi, AI đã chính thức mở ra một “kỷ nguyên tỷ phú mới”. Và như lịch sử cho thấy, mỗi làn sóng công nghệ lớn đều đi kèm những nhân vật trở thành huyền thoại giàu có - từ Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, cho tới nay là Sam Altman và Jensen Huang.

(Theo Economic Times)