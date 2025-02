Tình huống giao thông trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 56 phút sáng nay (18/2) trên quốc lộ 6, hướng đi thị trấn Mộc Châu thuộc địa phận Sơn La.

Xem video

Nguồn video: Tuấn Lương

Theo camera hành trình trên xe ô tô đi phía sau ghi lại, thời tiết lúc này nhiều mây mù, trời có mưa nhỏ. Sau khi bám đuôi chiếc xe tải phía trước một đoạn, nhận thấy đoạn đường phía trước đã vắng, tài xế xe Ford Ranger bật xi nhan xin vượt.

Tuy nhiên, đoạn đường xin vượt lại là khúc cua dốc, cộng thêm điều kiện đường trơn, cú thốc ga mạnh của tài xế Ford Ranger đã khiến cho chiếc xe bán tải này mất kiểm soát. Kết quả là chưa kịp vượt xe, chiếc Ford Ranger đã húc thẳng vào bên hông của khu vực thùng chở hàng của xe tải cùng chiều.

Rất may, tốc độ của hai xe khi đó không quá cao nên vụ va chạm giao thông đã được kiểm soát, phần đầu của chiếc Ford Ranger và hông xe tải bị hư hại nhẹ, quan trọng nhất là không có thiệt hại về người.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Khúc Cao Thế, một người lái xe có kinh nghiệm và đang dạy thực hành lái xe tại Hà Nội cho biết "Việc lái xe trên đường đèo dốc, lại thêm điều kiện đường ướt trơn trượt và tầm nhìn hạn chế do sương mù sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc lái xe trên đường bằng phẳng trong điều kiện thời tiết tốt.

Nên giữ khoảng cách, tránh xe trọng tải lớn và bật đèn xe khi lưu thông trên đường đèo dốc với tầm nhìn bị hạn chế. Ảnh minh hoạ

Khi lái xe trong điều kiện mưa mù, tầm nhìn hạn chế, cần chạy xe ở tốc độ chậm hơn điều kiện bình thường khoảng 5-15 km/h để đảm bảo an toàn. Đồng thời giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn do khoảng cách phanh hiệu quả của xe sẽ lớn hơn do đường trơn trượt làm giảm độ ma sát, anh Thế chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia lái xe này, có những quy tắc an toàn mà các tài xế phải "nằm lòng" như tuyệt đối không được vượt ở góc cua hoặc gần đến đỉnh dốc, nơi có tầm nhìn hạn chế. Khi buộc phải dừng đỗ xe, tài xế cũng cần chú ý quan sát, không dừng đỗ ở nhưng nơi đèo dốc, đường hẹp và tầm hìn hạn chế vì có thể làm khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Bên cạnh đó, không chạy gần hoặc chạy song song với các phương tiện có kích thước lớn như xe khách, xe tải, xe container vì những xe này thường có nhiều điểm mù nên sẽ khó quan sát trong điều kiện mưa và sương mù.

Ngoài ra, đối với những chiếc xe dẫn động cầu sau, ngay cả khi đã được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, việc thốc ga đột ngột khi vào cua trên đường trơn trượt vẫn có thể khiến xe bị hiện tượng văng đuôi mất kiểm soát. Vì vậy, người dùng những loại xe dẫn động cầu sau nên đặc biệt lưu ý vấn đề này.

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!