Khu vực nhà máy và tòa nhà làm việc của Công ty Formosa đều được phủ một màu xanh với hàng nghìn cây xanh

Đào tạo nghề miễn phí

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động chất lượng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương, từ tháng 9/2023, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn tổ chức các khóa đào tạo nghề miễn phí 100%.

Sau các khóa học, FHS còn phối hợp với đơn vị đào tạo trực tiếp kiểm tra, đánh giá năng lực tay nghề và tuyển dụng vào làm việc tại công ty. Đến nay, đã có 187 học viên hoàn thành khóa học và có cơ hội việc làm ổn định tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, FHS cũng có nhiều chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho người lao động.

Chương trình hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã trao cơ hội việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn Hà Tĩnh

Chương trình hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí của FHS không chỉ tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, tiết kiệm được chi phí, thời gian đào tạo lại của doanh nghiệp.

Chia sẻ về hiệu quả của các lớp đào tạo nghề, thầy giáo Nguyễn Trung Phước – Giảng viên Khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, cho biết: “Sau 3 tháng học nghề, các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản như gia công, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí. Mặt khác, học viên còn được vận hành, lắp ráp, bảo trì các thiết bị… Với chương trình đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, các học viên có điều kiện làm quen và thích ứng cao với môi trường công việc tại doanh nghiệp”.

Anh Hồ Văn An (35 tuổi, phường Trần Phú, Hà Tĩnh) là 1 trong số các học viên đã theo học khóa đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí do FHS phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức. Anh An cho biết, bản thân từng làm nhiều nghề nhưng thu nhập bấp bênh, sau khi được bạn bè giới thiệu, tháng 10/2024 đã mạnh dạn đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề kỹ thuật cơ khí với mong muốn có được công việc và nguồn thu nhập ổn định hơn.

“Tham gia lớp đào tạo, chúng tôi không chỉ được học nghề miễn phí, được trang bị kiến thức, tay nghề, có việc làm ngay sau đào tạo mà còn được Công ty hỗ trợ sinh hoạt phí 4,5 triệu đồng sau khi làm việc tại Công ty đủ 3 tháng”, anh An chia sẻ.

Đại diện FHS cho biết, bước sang năm 2026, Công ty sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp thường xuyên với số lượng 20 – 30 học viên/quý. Nếu học viên đăng ký nhiều hơn, Công ty và nhà trường sẵn sàng phối hợp mở thêm lớp để vừa hỗ trợ người lao động có tay nghề cơ bản, vừa tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động.

Lấy người lao động làm trung tâm

FHS hiện có có khoảng 5.400 cán bộ, công nhân viên, trong đó hơn 5.000 người là lao động Việt Nam; cùng với khoảng 4.400 lao động của các nhà thầu, trực tiếp tạo việc làm cho gần 10.000 người, góp phần quan trọng vào ổn định việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế – xã hội tại Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Công ty Formosa Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế của tỉnh Hà Tĩnh

FHS cũng chú trọng quan tâm chăm lo đời sống người lao động thông qua việc đầu tư hệ thống ký túc xá, nhà ăn, sân thể thao, khu dịch vụ, trường mầm non cùng nhiều chính sách phúc lợi như bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn, xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết và khen thưởng, tôn vinh nhân viên tiêu biểu.

Cụ thể, Công ty đã đầu tư 12 dãy ký túc xá, 2 nhà ăn, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 9.000 người, cùng các công trình phụ trợ như phòng y tế, phòng gym, sân thể thao và các dịch vụ tiện ích.

Ngoài ra, 304 căn hộ dành cho cán bộ, công nhân viên đã lập gia đình cùng trường mầm non tại phường Hoành Sơn cũng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, đồng thời mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cho toàn bộ nhân viên với mức chi trả lên tới 200 triệu đồng/người.

Tháng 9/2025, Công ty đã tiếp nhận nhiều lao động người Việt quay lại làm việc sau thời gian nghỉ việc, mở lại cơ hội việc làm ổn định cho người lao động.

Đại diện công ty FHS cho biết, từ ngày 01/01/2026, công ty đã chính thức triển khai chính sách tăng lương cho toàn thể người lao động. Mức lương cơ bản được điều chỉnh tăng bình quân khoảng 30%, đồng thời điều chỉnh phụ cấp chức vụ đối với các cấp chủ quản. Chính sách này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của công ty, nhằm nâng cao thu nhập và mức phúc lợi tổng thể cho người lao động, qua đó tăng cường sự gắn kết, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài và cùng công ty phát triển.

Trong suốt 18 năm qua (2008-2026), FHS đã nỗ lực xây dựng và phát triển, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp Hà Tĩnh, đào tạo hàng nghìn nhân tài công nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo phát triển đô thị và nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh.

(Nguồn: FHS)