Dải sản phẩm đa dạng

Tại Vietnam Logistics Expo 2026 (VILOG 2026), Foton tham gia với không gian trưng bày quy tụ 16 mẫu xe thương mại, trải dài từ xe tải nhẹ, tải trung đến tải nặng và xe đầu kéo. Dải sản phẩm được giới thiệu nhằm đáp ứng nhiều bài toán vận chuyển khác nhau của doanh nghiệp, từ giao hàng trong đô thị, phân phối hàng hóa đến vận tải đường dài và logistics quy mô lớn.

Các mẫu xe Foton trưng bày tại triển lãm.

Theo ông Trần Chí Vĩ, Tổng Giám đốc Foton Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, hãng đang cung cấp đa dạng các dòng xe từ tải nhẹ đô thị từ 1-2,5 tấn gồm Wonder và Aumark X25; các dòng xe tải nhẹ và tải trung Aumark từ 3,5-9 tấn; dòng xe tải nặng Auman với tải trọng trên 13 tấn cùng nhiều mẫu xe đầu kéo được thiết kế cho các nhu cầu vận tải chuyên biệt.

Điểm nhấn tại sự kiện là mẫu xe đầu kéo Galaxus R5 lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là dòng đầu kéo thế hệ mới được phát triển theo định hướng dành cho các doanh nghiệp vận tải hiện đại, với thiết kế khí động học, kết cấu bền bỉ, cabin đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Theo đại diện Foton, Galaxus R5 được phát triển dựa trên 3 tiêu chí gồm hiệu suất vận hành, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu chi phí khai thác. Mẫu xe hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư trong bối cảnh ngành vận tải ngày càng chú trọng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, Foton cũng trưng bày mẫu van điện eView Connect. Xe có khả năng di chuyển tối đa 270 km sau mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh công suất 100 kW, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 25 phút. Đây là sản phẩm được doanh nghiệp nghiên cứu để giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển phương tiện sử dụng năng lượng mới.

Nhiều khách tham quan hào hứng trải nghiệm Foton Galaxus R5

Sức mạnh công nghệ và hệ sinh thái toàn cầu

Ngoài các dòng xe thương mại, Foton dành riêng khu vực giới thiệu hai khối động cơ xe tải hạng nặng Cummins và Yuchai, giúp khách tham quan tìm hiểu rõ hơn về công nghệ vận hành cũng như cấu hình kỹ thuật của các sản phẩm.

Thông qua không gian này, doanh nghiệp cũng giới thiệu hệ sinh thái hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực xe thương mại như Cummins trong công nghệ động cơ, ZF Friedrichshafen AG về hệ thống truyền động và Daimler AG trong phát triển khung gầm, cabin cùng quy trình kiểm soát chất lượng. Theo doanh nghiệp, các hợp tác này góp phần phát triển những hệ thống vận hành có hiệu suất cao, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhiều thị trường.

Song song với hoạt động trưng bày, khu vực lái thử cũng được bố trí để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của nhiều dòng xe. Thông qua các bài chạy thử, doanh nghiệp kỳ vọng khách hàng có thêm cơ sở đánh giá khả năng vận hành, sức mạnh động cơ cũng như sự phù hợp của từng mẫu xe với nhu cầu khai thác thực tế.

Khách hàng tìm hiểu các mẫu xe Foton.

Bước đi chiến lược tại thị trường xe thương mại Việt

Foton gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2004. Hãng hiện hợp tác với Công ty Cổ phần Phân phối và Kinh doanh Ô tô Việt Nam (ADCV) để đưa các dòng xe Foton tiếp cận khách hàng Việt. Foton đánh giá Việt Nam không chỉ là thị trường giàu tiềm năng đối với xe thương mại mà còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tại Đông Nam Á của doanh nghiệp.

"Chúng tôi xem Việt Nam là thị trường để kiểm chứng và hoàn thiện mô hình 'sản phẩm đi kèm dịch vụ tùy biến cho từng tập khách hàng'. Những kinh nghiệm và mô hình được phát triển tại Việt Nam sẽ là cơ sở để Foton mở rộng sang các thị trường khác như Indonesia và Thái Lan", ông Trần Chí Vĩ nhấn mạnh.

Được thành lập tại Trung Quốc, BAIC Foton hiện là một trong những doanh nghiệp xe thương mại có danh mục sản phẩm đa dạng tại thị trường này. Từ năm 2004 đến nay, doanh nghiệp liên tiếp nằm trong top dẫn đầu doanh số xe thương mại tại Trung Quốc và là thương hiệu xe thương mại tiên phong của nước này đạt doanh số tích lũy hơn 12 triệu xe.

Ở thị trường quốc tế, Foton cũng nằm trong nhóm dẫn đầu các hãng xe thương mại Trung Quốc bán chạy tại thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp đã cung cấp hơn 1.300 xe buýt sử dụng nhiên liệu hydro phục vụ Thế vận hội Mùa đông 2022, tham gia phục vụ nhiều sự kiện quốc tế như APEC, G20, World Expo và Olympic.

(Nguồn: ADCV)