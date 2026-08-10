Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 8 với cuộc đua kích cầu ngày càng quyết liệt. Hàng loạt hãng xe và đại lý đồng loạt tung chương trình ưu đãi, giảm giá, trong đó nhiều mẫu xe được hỗ trợ tới hàng trăm triệu đồng nhằm hút khách trong giai đoạn sức mua có dấu hiệu chững lại.

Đáng chú ý, phân khúc SUV/crossover cỡ B (B-SUV) đang trở thành một trong những "điểm nóng" của cuộc đua này. Từ những mẫu xe bán chạy đến các sản phẩm kén khách hơn, hầu như đều được áp dụng khuyến mại với mức độ và hình thức khác nhau, tạo nên mặt bằng giá ngày càng cạnh tranh.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao cỡ B đang được giảm giá mạnh trong tháng 8:

Subaru Crosstrek giảm trên 200 triệu

Tại phân khúc này, mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản là Subaru Crosstrek tiếp tục là xe được giảm giá sâu nhất tại thị trường Việt Nam với mức trên 200 triệu đồng so với niêm yết. Tuy nhiên, những chiếc xe Crosstrek được giảm giá đều có năm sản xuất từ 2025 (VIN 2025).

Subaru Crosstrek là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cụ thể, Subaru Crosstrek phiên bản 2.0 i-S EyeSight (giá niêm yết 1,098 tỷ đồng) được giảm 218 triệu đồng, xuống 899 triệu đồng. Còn phiên bản cao sử dụng động cơ hybrid là Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid (giá niêm yết 1,268 tỷ đồng) được giảm tới 258 triệu đồng, xuống còn 1,029 tỷ đồng sau ưu đãi.

Subaru Crosstrek xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2024 với hai phiên bản, trong đó có một bản hybrid. Tất cả đều dùng động cơ Boxer 2.0L, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng AWD.

Hyundai Creta giảm giá, khuyến mại tổng cộng hơn 90 triệu

Sang tháng 8, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) đưa ra ưu đãi tiền mặt dành cho nhiều dòng xe Hyundai, kèm các ưu đãi về hậu mãi, hỗ trợ người dùng sở hữu xe.

Hyundai Creta là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: HTV

Trong đó, mẫu B-SUV bán chạy là Hyundai Creta nhận ưu đãi cao nhất tới 91 triệu đồng tuỳ phiên bản và năm sản xuất, gồm giảm tiền mặt, phụ kiện và quyền lợi thẻ hội viên. Nhờ đó, giá bán thực tế của Creta trong tháng 8 chỉ khoảng từ hơn 500 triệu đến hơn 600 triệu đồng.

Hyundai Creta thế hệ nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá bán từ 599-715 triệu đồng. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Omoda C5 giảm 50-80 triệu đồng, miễn phí đổ xăng

Trong tháng 8, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi cho mẫu SUV cỡ B Omoda C5. Theo tìm hiểu, Omoda C5 Luxury có giá bán khoảng 459 triệu đồng sau khi đã trừ giảm giá trực tiếp và hỗ trợ 5 năm miễn phí đổ xăng. Giá trên thấp hơn 10 triệu đồng so với tháng trước và giảm đến 80 triệu đồng so với giá niêm yết 539 triệu của phiên bản này.

Tương tự, phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H Premium mới ra mắt hồi tháng 4 đang được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí xăng xe cùng mức giá từ 619 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu so với niêm yết (669 triệu đồng).

Omoda C5 SHS-H mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3/2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Omoda C5 tại Việt Nam hiện có 5 phiên bản, bao gồm 3 bản động cơ xăng và 2 bản hybrid SHS-H. Bản xăng dùng động cơ 1.5L tăng áp, công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm, hộp số CVT. Bản C5 SHS-H kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, công suất hệ thống 204 mã lực, đi cùng hộp số DHT và dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Xforce giảm 60-72 triệu đồng

Trong tháng 8, hãng xe Nhật Bản Mitsubishi cùng các đại lý tiếp tục giảm giá mạnh tay cho mẫu B-SUV bán chạy Xforce (giá niêm yết 605-720 triệu đồng) dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Mitsubishi đang giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản trong tháng 8. Ảnh: MMV

Đáng nói, đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản áp dụng chính sách này cho toàn bộ cả 3 phiên bản với giá trị quy đổi từ 60-72 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Ultimate nhận mức hỗ trợ cao nhất và lớn hơn đáng kể so với tháng trước. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của Xforce dao động từ 545 - 648 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce 2026 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, gồm GLX giá 605 triệu, Luxury 665 triệu và Ultimate 720 triệu đồng. Cả 3 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Yaris Cross giảm đồng loạt 50 triệu đồng

Cái tên ăn khách nhất trong dải sản phẩm Toyota cũng như phân khúc B-SUV là Yaris Cross đang giảm đồng loạt 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản chạy xăng và hybrid. Khuyến mại trên giúp đưa giá bán của mẫu xe này về mức 600-715 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross tiếp tục được giảm giá 50 triệu đồng cho cả 2 phiên bản.

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản, gồm bản xăng giá 650 triệu đồng và bản HEV giá 765 triệu đồng. Bản xăng sử dụng động cơ 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số CVT và dẫn động cầu trước; bản HEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, công suất hệ thống 111 mã lực

Honda HR-V giảm giá đến 38 triệu đồng

Trong tháng 8/2026, Honda Việt Nam tiếp tục "bơm" thêm ưu đãi cho dòng xe Honda HR-V với mức hỗ trợ tương đương tối đa 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản HR-V L. Trước đó, phiên bản tiêu chuẩn HR-V G đã được hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết 30 triệu đồng, từ 699 triệu xuống còn 669 triệu đồng.

Honda HR-V có 3 phiên bản, trong đó có 1 bản hybrid. Ảnh: Hoàng Hiệp

Như vậy, khách hàng mua Honda HR-V các phiên bản G và L trong tháng 8 nhận được mức giá thấp hơn so với tháng trước từ 30-38 triệu đồng. Phiên bản hybrid HR-V RS không nhận được khuyến mãi chính hãng nhưng các đại lý vẫn có ưu đãi riêng bằng tiền mặt và một số gói quà tặng trị giá 25-30 triệu đồng.

Honda HR-V 2025 tại Việt Nam được phân phối 3 phiên bản, gồm G, L và e:HEV RS (giá niêm yết lần lượt là 669 triệu, 750 triệu 869 triệu đồng). Bản G và L dùng động cơ xăng 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, hộp số CVT; bản e:HEV RS dùng hệ truyền động hybrid 1.5L, cho tổng công suất hệ thống 131 mã lực.

(Tổng hợp)

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