Hành trình phát triển của Calie cũng chính là hành trình lan tỏa triết lý thời trang thanh lịch, hiện đại và truyền cảm hứng.

Nữ doanh nhân Lê Nhật Ly kiên định với hành trình lan tỏa cảm hứng: phụ nữ hiện đại dám sống cho mình và tỏa sáng ở bất cứ đâu.

Từ trải nghiệm cá nhân đến triết lý thương hiệu

- Thời trang công sở vốn thường gắn với sự kín đáo, nghiêm túc. Vì sao chị lại muốn xây dựng một thương hiệu theo phong cách thanh lịch, hiện đại hơn?

Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân. Là một phụ nữ bận rộn, tôi mong muốn có những bộ trang phục vừa lịch sự để đi làm, vừa thoải mái để sau giờ làm có thể đi đón con, gặp bạn bè hay đi cà phê. Tôi gọi đó là dòng “work and play” - mặc đi làm và có thể đi chơi ngay sau đó. Tôi tin đây là nhu cầu chung của phụ nữ hiện đại để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Theo đuổi triết lý “work and play”, Founder Calie Lê Nhật Ly cho ra mắt BST “Silent Sound”

- Một bộ đồ công sở vẫn phải giữ sự nghiêm túc, lịch sự. Chị làm sao để dung hòa hai yếu tố gần như đối nghịch này?

Bí quyết nằm ở thiết kế, chất liệu và form dáng. Khi đặt sự tinh tế và chuyên nghiệp làm nền, tôi chọn chất liệu có độ co giãn, kết hợp các đường cắt hiện đại, sáng tạo. Nhờ vậy, trang phục vừa đảm bảo sự thanh lịch nơi công sở, vừa dễ dàng phù hợp cho những hoạt động năng động ngoài giờ.

- Khi mới khởi nghiệp, chị có gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng thay đổi thói quen không?

Ban đầu, rất nhiều khách hàng còn e dè, vì họ quen với những bộ đồ gò bó. Nhưng tôi chọn cách chứng minh bằng sản phẩm thực tế, bằng những câu chuyện và phản hồi của khách hàng đã trải nghiệm sự khác biệt. Nhờ sự kiên nhẫn và lắng nghe, từng bước khách hàng bắt đầu đồng cảm và đón nhận. Nhiều người còn chia sẻ rằng trang phục Calie giúp họ thoải mái hơn, tiết kiệm thời gian hơn để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bộ sưu tập “Desk to Date”

Sáng tạo nhưng vẫn giữ “DNA” thương hiệu

- Thị trường thời trang trong nước rất cạnh tranh. Calie làm thế nào để duy trì sự sáng tạo, mới mẻ nhưng vẫn giữ bản sắc riêng?

Chúng tôi có một quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm riêng, liên tục cập nhật xu hướng mới. Đội ngũ thiết kế là bộ phận được đầu tư nhiều nhất, gồm những bạn trẻ sáng tạo nhưng vẫn nắm chắc “DNA thanh lịch của Calie”. Quan trọng nhất, chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để hiểu họ cần gì, từ đó đưa tinh thần sáng tạo vào từng chi tiết.

Bộ sưu tập “Hoa nở là vì…”

- Thương hiệu còn có sự đồng hành của nhiều KOL/KOC. Đâu là yếu tố giúp Calie có lợi thế này?

Đầu tiên là uy tín thương hiệu. Nhưng quan trọng hơn, KOL/KOC tìm thấy sự đồng điệu giá trị. Họ không chỉ nhìn thấy sản phẩm đẹp, mà còn cảm nhận được thông điệp của Calie: giúp phụ nữ hiện đại tự tin, cân bằng và sống cho mình nhiều hơn. Chính sự cộng hưởng này khiến hợp tác trở nên tự nhiên và bền vững.

- Hiện Calie đã có 14 cửa hàng và phát triển mạnh kênh thương mại điện tử. Chị định hình chiến lược phân phối như thế nào để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng?

Chúng tôi ưu tiên trải nghiệm đồng nhất. Ở cửa hàng, khách hàng được tư vấn cá nhân hóa theo vóc dáng, phong cách. Online thì tiện lợi, tiếp cận đông đảo. Công nghệ giúp kết nối hai kênh, đảm bảo khách hàng luôn được chăm sóc xuyên suốt từ online đến offline. Năm nay, tôi tập trung phát triển online; sang năm, Calie sẽ mở rộng lên 50 cửa hàng trên toàn quốc.

- Những bộ sưu tập của công ty đã góp phần thay đổi định kiến về thời trang công sở. Với tư cách là một nữ doanh nhân, chị muốn gửi gắm điều gì đến phụ nữ hiện đại?

Tôi tin rằng trang phục không chỉ để mặc, mà còn là công cụ thể hiện bản thân. Phụ nữ có quyền đẹp, tự tin ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi mong rằng thời trang công sở sẽ giúp phụ nữ dám sống cho mình nhiều hơn, sống trọn vẹn hơn và dám tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu.

Thủy Thanh (thực hiện)