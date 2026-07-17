Tập đoàn FPT (mã: FPT) do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch vừa công bố thông tin bất thường về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt gần 26,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân, doanh nghiệp công nghệ này ghi nhận hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mỗi ngày trong nửa đầu năm.

FPT cho biết từ năm 2026, FPT thay đổi cách ghi nhận CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong báo cáo tài chính hợp nhất, từ việc cộng toàn bộ doanh thu, lợi nhuận sang chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ sở hữu. Số liệu năm 2025 cũng đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp để đảm bảo khả năng so sánh.

Trong bối cảnh cổ phiếu chịu áp lực giảm mạnh, FPT cũng công bố nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thắng thầu 14 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án, trong khi doanh thu ký mới của mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 32,3% so với cùng kỳ.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT. Ảnh: Hoàng Hà

Khối công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn. Doanh thu mảng này tăng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng 16,9%.

Riêng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt doanh thu hơn 18,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, với thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn dắt khi tăng trưởng 24,4%.

Bên cạnh đó, FPT vừa được Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu theo Luật Dữ liệu. Chứng nhận này mở đường để doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ các giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công.

Khối giáo dục, đầu tư và các lĩnh vực khác ghi nhận doanh thu 3.131 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.400 tỷ đồng.

Năm 2026, FPT đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,8% và 15% so với năm trước.

Cổ phiếu giảm gần một nửa so với đỉnh

Việc công bố kết quả kinh doanh diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu FPT trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Trong phiên 16/7, FPT có thời điểm giảm xuống 64.700 đồng/cổ phiếu trong buổi sáng - mức thấp nhất trong khoảng hai năm, trước khi hồi phục, đóng cửa tại 68.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1.200 đồng

So với vùng đỉnh khoảng 130.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2025, thị giá FPT đã giảm gần một nửa, khiến vốn hóa thị trường thu hẹp hơn 100.000 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố tạo áp lực lên cổ phiếu là hoạt động bán ròng kéo dài của khối ngoại. Riêng phiên 15/7, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 5 triệu cổ phiếu FPT, tương đương khoảng 346 tỷ đồng. Sang phiên 16/7, khối này tiếp tục bán ròng hơn 2,4 triệu cổ phiếu.

Đến giữa tháng 7, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại FPT giảm còn khoảng 27,6%, thấp hơn đáng kể so với mức 38,7% cuối năm 2025 và gần 49% vào cuối năm 2023.

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra trong khi kết quả kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng. Quý I/2026, doanh thu của tập đoàn đạt 12.480 tỷ đồng, tăng 8,7%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.804 tỷ đồng, tăng 16,3%, còn doanh số ký mới tại thị trường nước ngoài tăng hơn 22%.

Là doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Việt Nam, FPT đang đứng trước cả cơ hội và thách thức khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi ngành công nghệ toàn cầu.

Trong những năm gần đây, tập đoàn liên tục theo đuổi chiến lược AI-First, hợp tác với NVIDIA xây dựng AI Factory, đầu tư hạ tầng GPU, phát triển các nền tảng AI, AI Agent và mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn. Kỳ vọng vào chiến lược này từng góp phần đưa cổ phiếu FPT tăng mạnh từ vùng 45.000-47.000 đồng cuối năm 2022 lên khoảng 130.000 đồng/cổ phiếu đầu năm 2025.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, thị trường bắt đầu đánh giá lại triển vọng của nhóm doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin AI tạo sinh và AI Agent có khả năng tự động hóa một số công việc lập trình, làm dấy lên lo ngại tốc độ tăng trưởng của mô hình gia công phần mềm truyền thống sẽ chậm lại.

Ở chiều ngược lại, FPT cho biết các mảng kinh doanh mới liên quan đến AI đang ghi nhận tín hiệu tích cực. Sau hơn một năm vận hành, hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đều đạt mức khai thác trên 90% và bắt đầu có lãi trong quý II/2026. Mảng dịch vụ AI và phân tích dữ liệu đạt doanh thu 1.842 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu triển khai các giải pháp AI ở quy mô doanh nghiệp tiếp tục gia tăng.