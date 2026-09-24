VN-Index giảm mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên 24/9. Sắc đỏ lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong đó các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu, khiến VN-Index giảm sâu hơn trong phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống 1.775,09 điểm. Đây là mức thấp hơn đáy ngắn hạn 1.776,85 điểm được thiết lập cách đây 8 phiên.

Diễn biến này đáng chú ý khi VN-Index xuyên thủng vùng đáy ngắn hạn. Nếu tiếp tục mất các vùng hỗ trợ quan trọng, áp lực bán có thể gia tăng.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng ngay từ buổi sáng và tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu trụ cột. VIC giảm 6.000 đồng xuống 230.000 đồng/cp; VHM giảm 2.800 đồng xuống 65.400 đồng/cp; VPL giảm 1.100 đồng xuống 78.000 đồng/cp, trong khi VRE mất 750 đồng, còn 24.150 đồng/cp.

Không chỉ bất động sản, nhiều nhóm ngân hàng, dầu khí, công nghệ, bán lẻ và thép cũng giảm mạnh.

Trong rổ VN30, MSN và GVR là những cổ phiếu tăng đáng kể. VNM và VPB tăng nhẹ, trong khi STB và SSI đứng giá. Phần lớn các mã còn lại giảm.

Dòng vốn ngoại chưa đổ vào thị trường chứng khoán. Ảnh: HH

Diễn biến thị trường còn chịu tác động từ dòng vốn ngoại và bối cảnh quốc tế kém thuận lợi. Sau quyết định nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%. Dự báo mức lãi suất trung vị cuối năm 2026 của các quan chức Fed là 4,1%, cho thấy chính sách tiền tệ vẫn có thể duy trì ở mặt bằng cao.

Trong khi đó, các tín hiệu kinh tế Mỹ tích cực và giá dầu tăng trở lại đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với triển vọng lạm phát và lãi suất toàn cầu.

Những tín hiệu kinh tế tích cực hơn của Mỹ làm gia tăng lo ngại Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ tháng 9 đạt 57 điểm, cao nhất 52 tháng và nằm trên ngưỡng 50, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng. PMI dịch vụ đạt 58,7 điểm, cao nhất 59 tháng.

Giá dầu Brent tăng gần 4% trong phiên 23/9 sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không đầu hàng trước sức ép của Mỹ. Trước đó, giá dầu từng hạ nhiệt sau thông tin một quan chức Iran cho biết nước này có thể mở lại eo Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ phong tỏa các cảng của Iran.

Đáng chú ý, việc thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng vẫn chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại. Áp lực bán ròng kéo dài nhiều tháng tiếp tục là một yếu tố gây sức ép lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Masan ngược dòng nhờ thương vụ tỷ USD

Giữa phiên giảm mạnh, Masan trở thành điểm sáng hiếm hoi. MSN tăng 1.000 đồng lên 70.800 đồng/cp, trong khi MSR tăng 2.200 đồng lên 55.500 đồng/cp.

Động lực đáng chú ý đến từ thông tin công ty con của Masan là Masan High-Tech Materials (MSR) ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với Elmet Group, theo đó doanh thu gộp ước tính trong thời hạn hợp tác khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 2,5 tỷ USD. Quy mô phần vốn chuyển nhượng tương đương gần 125 triệu USD. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong nửa đầu tháng 10/2026, sau khi đáp ứng các điều kiện và phê duyệt cần thiết.

Quan trọng hơn, hai bên ký các thỏa thuận dài hạn về thu mua và cung ứng vonfram với thời hạn ban đầu hơn 8 năm. MSR dự kiến cung cấp khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ USD trong thời hạn hợp tác, tính theo giá vonfram hiện hành.

Thỏa thuận này tạo cho MSR một nguồn đầu ra dài hạn, qua đó nâng khả năng dự báo doanh thu và tối ưu công suất chế biến. Mức định giá vốn chủ sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD trong giao dịch cũng có thể được xem là một tham chiếu mới đối với giá trị MSR.

Cổ phiếu MSR đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu giao dịch, mã này đóng cửa phiên 24/9 tại 55.400 đồng/cp, tăng 3,94%; tính từ cuối tháng 7, thị giá đã tăng khoảng 70%.

MSN cũng nhận được đánh giá tích cực từ một số tổ chức phân tích. Trong đó, HSBC và J.P. Morgan vừa đưa ra định giá cổ phiếu MSN ở mức hơn 110.000 đồng/cp. HSBC cho rằng MSN hưởng lợi từ dự báo lợi nhuận cao hơn và vốn hóa Techcombank tăng.

MSN cũng được hỗ trợ bởi lực cầu ngoại. Trong khi phần lớn thị trường chịu áp lực bán, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng MSN. Trong phiên 24/9, khối ngoại mua hơn 3,17 triệu cổ phiếu MSN, trong khi bán ra hơn 605 nghìn đơn vị.

Dù nhóm Masan đi ngược thị trường, diễn biến này chưa đủ bù đắp áp lực bán từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Việc VN-Index xuyên thủng đáy ngắn hạn cho thấy thị trường đang ở vùng nhạy cảm, trong khi dòng vốn ngoại chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều rõ rệt.

Sau một nhịp tăng kéo dài, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu có thể tiếp tục gia tăng khi nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.