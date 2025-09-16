Hayden Patriquin là vận động viên trẻ, sinh năm 2006, xuất thân từ Yucaipa, California, hiện sinh sống tại Boynton Beach, Florida. Hayden bén duyên với pickleball từ năm 13 tuổi và là một trong số ít tay vợt chuyên nghiệp không có nền tảng thể thao cầm vợt khác - việc này giúp anh phát triển phong cách riêng, thuần pickleball.

Tính tới tháng 9/2025, Hayden đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2022, được tài trợ bởi Franklin, và sử dụng cây vợt Franklin C45 Raw Carbon. Anh hiện xếp hạng thứ ba trong bảng Men’s Doubles của PPA Tour với hơn 13.600 điểm và hạng năm ở mục Mixed với hơn 6.300 điểm.

Parris Todd có mặt trong danh sách tuyển PPA Tour là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp chuyên nghiệp của sự kiện.

Thương hiệu Franklin Sports, nổi tiếng từ Mỹ với đa dạng sản phẩm thể thao, đã nhanh chóng mở rộng mảng Pickleball bằng những dòng vợt công nghệ cao, trong đó phải kể đến C45 Series. Dòng sản phẩm này được đánh giá cao về độ bền, kiểm soát bóng tốt và thiết kế phù hợp cho người chơi chuyên nghiệp lẫn bán chuyên. Hayden Patriquin là một trong những gương mặt sử dụng vợt Franklin để thi đấu chuyên nghiệp.

Sự kiện sẽ cung cấp cơ hội trực tiếp thử nghiệm các mẫu vợt mới nhất của Franklin, giúp người chơi trải nghiệm cảm giác thực tế giữa công nghệ cao và phản hồi thực tiễn từ vận động viên chuyên nghiệp.

“Franklin Vietnam Pickleball Showcase” không chỉ là sân chơi biểu diễn. Ban tổ chức dành nhiều thời gian cho việc chia sẻ kỹ thuật, chiến thuật từ các tay vợt quốc tế, hướng dẫn trực tiếp cho người chơi trong nước. Có các hoạt động trải nghiệm vợt, giao lưu cộng đồng, gặp gỡ huấn luyện viên và đại lý - tạo ra một cầu nối quan trọng giữa người chơi Việt Nam và tiêu chuẩn thế giới.

Cộng đồng Pickleball Việt Nam kỳ vọng sự kiện sẽ là bước khởi đầu cho một chuỗi hoạt động chuyên nghiệp hơn, từ tổ chức sân tập, đào tạo huấn luyện viên, đến tổ chức giải đấu nội địa đạt chuẩn quốc tế.

Franklin Vietnam Pickleball Showcase là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của môn Pickleball tại Việt Nam. Với sự góp mặt của Hayden Patriquin và Parris Todd - những bóng hồng của PPA Tour - cùng công nghệ vợt mới từ Franklin, sự kiện này mang lại nhiều hơn những trận đấu, mà là mở ra cơ hội, cảm hứng và kết nối quốc tế.

(Nguồn: Franklin Vietnam)