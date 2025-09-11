Nếu bạn nghĩ chỉ có chạy bộ, gym hay yoga mới giúp khỏe mạnh thì có lẽ bạn chưa thử Pickleball - môn thể thao đang “làm mưa làm gió” từ Mỹ sang châu Á. Kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, Pickleball không chỉ dễ chơi mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe khó ngờ, khiến hàng triệu người mê mẩn.

Pickleball đem đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người chơi - Ảnh: PX

1. Trái tim khỏe hơn mỗi ngày

Với những cú di chuyển liên tục, chạy nước rút ngắn và xoay người nhanh, Pickleball giúp tim đập nhịp nhàng, cải thiện tuần hoàn máu. Đây là lựa chọn “vừa sức” cho những ai muốn tập cardio mà không quá mệt.

2. Giảm cân nhẹ nhàng mà hiệu quả

Một giờ chơi Pickleball có thể đốt cháy đến 600 calo – con số đáng nể cho một môn thể thao vui nhộn. Bạn có thể vừa chơi vừa cười nói, nhưng mỡ thừa vẫn âm thầm biến mất.

3. Cơ thể săn chắc, linh hoạt hơn

Từ động tác vung vợt đến bật nhảy đều tác động lên toàn thân: cơ tay, vai, chân và cả vùng core. Càng chơi lâu, bạn càng thấy mình dẻo dai và nhanh nhẹn hơn.

Dụng cụ cần thiết khi chơi Pickleball - Ảnh: Pexels

4. Liều thuốc tinh thần chống stress

Pickleball thường chơi theo cặp hoặc theo nhóm, mang lại bầu không khí hào hứng, náo nhiệt. Tiếng cười và sự vận động giúp não sản sinh endorphin – loại “vitamin hạnh phúc” xua tan căng thẳng.

5. Não bộ luôn minh mẫn

Đón bóng, dự đoán đường đi và phản ứng chớp nhoáng khiến não bộ hoạt động liên tục. Đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để rèn luyện trí nhớ và sự tập trung, đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi.

Người lớn tuổi cũng có thể chơi được Pickleball - Ảnh: Pexels.

6. Ít chấn thương, ai cũng có thể chơi

Không đòi hỏi sức bật hay tốc độ cao như tennis, Pickleball an toàn hơn cho khớp gối và cột sống. Chính vì thế, từ trẻ em đến người lớn tuổi đều có thể tham gia.

7. Kết nối cộng đồng mạnh mẽ

Pickleball không chỉ là thể thao, mà còn là “cái cớ” để gặp gỡ, giao lưu. Rất nhiều tình bạn, thậm chí câu chuyện tình yêu, đã bắt đầu từ những trận đấu vui nhộn trên sân.