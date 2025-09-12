Nhắc đến dân văn phòng, nhiều người thường nghĩ ngay đến những giờ ngồi lì trước màn hình máy tính, ít vận động và dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi.

Chính vì thế, việc tìm một môn thể thao vừa nhẹ nhàng, vừa hiệu quả để rèn luyện sức khỏe lẫn tinh thần là điều vô cùng cần thiết. Và Pickleball – môn thể thao đang “gây sốt” toàn cầu – chính là lựa chọn lý tưởng.

Pickleball phù hợp với nhiều lứa tuổi, trong đó có dân văn phòng - Ảnh: PX

Pickleball được ví như “con lai” của tennis, cầu lông và bóng bàn. Với sân nhỏ, luật chơi đơn giản, dụng cụ gọn nhẹ, Pickleball đặc biệt phù hợp với những người không có nhiều thời gian tập luyện nhưng vẫn muốn duy trì thói quen vận động.

Chỉ cần một trận đấu 30–45 phút sau giờ làm, dân văn phòng đã có thể đốt từ 300–400 calo, tương đương một buổi chạy bộ nhẹ. Đây là cách tuyệt vời để kiểm soát cân nặng, giữ vóc dáng thon gọn mà không cần tập gym khắt khe.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích thể chất, Pickleball còn là “liều thuốc” tinh thần hiệu quả. Sau những giờ làm việc căng thẳng, việc vung vợt, di chuyển liên tục và cười nói cùng đồng đội giúp cơ thể tiết ra endorphin – loại hormone được mệnh danh là “vitamin hạnh phúc”. Nhờ vậy, người chơi giảm đáng kể cảm giác stress, lo âu và tìm lại năng lượng tích cực cho cuộc sống.

Dụng cụ cần thiết khi chơi Pickleball - Ảnh: Pexels

Điểm cộng lớn của Pickleball là tính cộng đồng. Thay vì tập luyện đơn độc như chạy bộ hay đạp xe, Pickleball thường chơi theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Điều này giúp dân văn phòng có thêm cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ và cân bằng cuộc sống sau những ngày dài ngồi bàn giấy.

Đặc biệt, do sân đấu nhỏ và cường độ vừa phải, Pickleball an toàn hơn nhiều môn thể thao đối kháng khác. Những người ít vận động, mới bắt đầu chơi thể thao hoặc lo ngại chấn thương vẫn có thể tham gia dễ dàng.

Có thể nói, Pickleball không chỉ giúp dân văn phòng rèn sức khỏe, giữ dáng mà còn mang lại tinh thần lạc quan và sự gắn kết xã hội. Chỉ với một cây vợt, một quả bóng và tinh thần sẵn sàng, bạn đã có thể biến những giờ giải lao sau công việc thành khoảng thời gian thư giãn, tràn đầy năng lượng.