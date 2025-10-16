Tiến độ thi công khẩn trương

Dự án Fresia Riverside đang được thi công khẩn trương. Theo chủ đầu tư, tính đến tháng 10 năm 2025, Block River 1 đã vươn cao đến tầng 8. Trong khi đó, Block River 2 và Block River 3 đang được thi công tầng 4 một cách đều đặn, đảm bảo đúng tiến độ cam kết với khách hàng.

Công trường Fresia Riverside sôi động mỗi ngày

"Chúng tôi cam kết tiến độ không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Mỗi tháng, khách hàng có thể đến thăm công trường để chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của dự án", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Với tốc độ thi công như hiện nay, chủ đầu tư dự án Fresia Riverside cam kết bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý III năm 2027, giúp khách hàng chủ động trong việc sắp xếp tài chính cũng như kế hoạch chuyển nhà.

Pháp lý đầy đủ

Bên cạnh tiến độ vượt trội, Fresia Riverside còn ghi điểm với pháp lý đầy đủ. Theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản, một dự án chỉ được phép ký hợp đồng mua bán khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý bao gồm giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu phần móng, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông báo đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai từ Sở Xây dựng. Theo chủ đầu tư, Fresia Riverside đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Không chỉ vậy, dự án còn nhận được sự bảo lãnh tài chính từ Ngân hàng Agribank với gói hỗ trợ vay lên đến 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 18 tháng.

Không gian sống tinh tế tại Fresia Riverside, nơi mỗi không gian đều được chăm chút tỉ mỉ để mang đến tổ ấm hoàn hảo cho chủ nhân tương lai

"Uy tín của doanh nghiệp được xây dựng từ sự minh bạch và trách nhiệm. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một ngôi nhà hoàn hảo, đúng tiến độ, đúng chất lượng", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Chính sách hấp dẫn

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Fresia Riverside thu hút đông đảo khách hàng là chính sách tài chính linh hoạt và hấp dẫn. Với mức giá 1,79 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ, dự án đang áp dụng chính sách thanh toán trả chậm 0,5%/tháng, thanh toán 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà. Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 179 triệu đồng, tương đương 10% giá trị, để ký hợp đồng mua bán - một con số phù hợp với những gia đình trẻ có thu nhập ổn định.

Dự án thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư

Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng hoặc tới khi nhận nhà, cùng hạn mức vay tối đa 75% từ Agribank.

Thêm vào đó, Fresia Riverside còn triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng chiết khấu lên đến 10%, bao gồm ưu đãi 2% dành cho khách hàng đồng hành sớm, cộng thêm 2% khi giao dịch nhanh, quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 5%, và ưu đãi thêm 1% cho khách mua nhiều căn. Khi áp dụng đầy đủ các chính sách này, giá trị căn hộ có thể giảm xuống 200 triệu đồng - một khoản tiền đủ để hoàn thiện nội thất cho tổ ấm mới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn)