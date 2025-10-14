Từ đầu năm đến nay, giá căn hộ tại Hà Nội liên tục leo thang. Nhiều dự án mới mở bán ghi nhận mức giá lên tới 100 triệu đồng/m2, đẩy người mua ở thực vào thế khó.

Chị Cúc (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, vợ chồng chị đã tìm hiểu thị trường suốt nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa thể “xuống tiền”. “Giá nhà hiện nay quá cao so với khả năng tài chính của gia đình. Tuy nhiên, nếu không mua sớm, tôi lo rằng giá có thể tiếp tục tăng, khi đó lại càng khó mua hơn", chị nói.

Không chỉ riêng gia đình chị Cúc, nhiều người có nhu cầu mua nhà cũng đứng trước bài toán nan giải: mua ngay với giá cao hay chờ giá giảm trong tương lai. Một số người lựa chọn tạm hoãn, kỳ vọng thị trường sẽ điều chỉnh khi nguồn cung tăng lên hoặc lãi suất vay ngân hàng ổn định hơn. Trong khi đó, một bộ phận khác lại mạnh dạn vay thêm ngân hàng để kịp sở hữu căn hộ trước khi giá tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh giá nhà tăng chóng mặt, câu hỏi "Mua ngay hay chờ giá hạ?" đang trở thành nỗi băn khoăn của nhiều gia đình trẻ.

Giá nhà tăng chóng mặt. Ảnh: Thạch Thảo

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Tuấn Anh, sáng lập FinPeace, đồng tác giả sách Bình an tài chính, cho rằng không có một câu trả lời đúng cho tất cả, bởi quyết định mua nhà phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân của từng người.

Thực tế, giá nhà đang ở mức cao, nhưng chưa chắc đã chạm đỉnh. Có nhiều yếu tố khiến giá nhà khó giảm, thậm chí có thể tiếp tục tăng.

Thứ nhất, trong bối cảnh lạm phát, tài sản thực như bất động sản có xu hướng tăng theo thời gian. Thứ hai, chi phí xây dựng, vật liệu và nhân công đều tăng, khiến giá thành căn hộ mới không thể rẻ hơn. Cuối cùng, nguồn cung dự án mới ngày càng khan hiếm do siết chặt pháp lý, làm tăng tính cạnh tranh.

Tất cả tạo nên một bức tranh rõ ràng: Giá nhà khó giảm và hoàn toàn có thể tiếp tục tăng, đặc biệt tại những khu vực có hạ tầng phát triển và nhu cầu để ở cao.

Vậy, có nên mua nhà lúc này?

Câu trả lời sẽ phân chia rõ rệt: Mua để ở hay đầu tư?

Đối với người mua để ở, sở hữu căn nhà đầu tiên là một cột mốc quan trọng, mang lại sự ổn định tinh thần và cảm giác “an cư”.

Nếu đã có khoản tích lũy tối thiểu 50%, có thu nhập ổn định để trả nợ trong 10-15 năm và đã tìm được căn phù hợp thì không nên chờ thêm. Mỗi năm, giá nhà chỉ cần tăng vài trăm triệu cũng đủ khiến bạn bị đẩy xa khỏi căn hộ mơ ước.

Đối với người mua để đầu tư, cần rõ ràng mục tiêu tạo dòng tiền hay kỳ vọng tăng giá? Nếu người mua nhà muốn có thêm thu nhập mỗi tháng (tạo dòng tiền), hãy ưu tiên căn dễ cho thuê, vị trí tốt.

Ngược lại, nếu bạn muốn mua rồi bán lại sau vài năm (kỳ vọng tăng giá), hãy tìm căn “giá tốt hơn mặt bằng chung”, có pháp lý rõ ràng, tại khu vực có hạ tầng phát triển. Dù đầu tư theo kiểu nào, hãy luôn tính toán kỹ dòng tiền, khả năng xoay vốn và giữ được tài sản trong dài hạn.

Tóm lại, giá cao chưa chắc là không nên mua và giá rẻ cũng chưa chắc là cơ hội. Hiểu rõ mình đang mua vì điều gì và chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng mới là quyết định thông minh nhất trong bối cảnh thị trường hiện nay.