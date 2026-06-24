4 sản phẩm mới này gồm 2 dòng: Dòng N gồm PAC12N và PAC14N nghiêng về tự động hóa và lọc gió, trong khi dòng PRO gồm PAC12PRO và PAC14PRO tập trung vào công nghệ tiết kiệm điện.

Dòng điều hòa di động Fujihome mới PAC12PRO, PAC14PRO, PAC12N, PAC14N. Nguồn: FUJIHOME

Luồng gió hai hướng: vừa thổi ngang, vừa hắt lên trần

Một hạn chế quen thuộc của các dòng điều hòa di động công suất lớn từ 12.000 BTU trở lên có thiết kế cửa gió đặt phía trên là hơi lạnh lan tỏa chậm, cần thời gian mới làm mát được toàn bộ căn phòng.

Trên cả bốn mã máy mới, Fujihome vẫn giữ cửa gió phía trên nhưng nâng cấp khả năng tản gió theo hai hướng: vừa thổi ngang trực diện, vừa hắt lên trần, đồng thời tự động điều chỉnh hướng gió giữa hai khu vực này. Nhờ đó, hơi mát vừa đến nhanh vị trí người ngồi, vừa lan tỏa rộng khắp phòng thay vì chỉ dồn về một hướng.

Luồng gió thổi trực diện làm tăng hiệu quả làm mát, cải thiện hạn chế của các điều hòa di động trên thị trường.

Dòng N (PAC12N và PAC14N): tự động hóa và lọc gió bằng đèn UV-C

Ở nhánh thiên về tự động hóa, bộ đôi PAC12N và PAC14N được định vị theo quy mô không gian. PAC12N công suất 12.000 BTU phù hợp phòng ngủ và không gian nhỏ khoảng 25 đến 30m2, còn PAC14N 14.000 BTU đáp ứng phòng khách, căn hộ studio hay văn phòng diện tích rộng hơn, khoảng 30 đến 45m2.

Điểm chung của hai mã này nằm ở “ba nâng cấp”:

Thứ nhất là chế độ tự động theo cảm biến nhiệt. Máy nhận biết nhiệt độ phòng để điều tiết hoạt động: khi phòng đạt ngưỡng mát (dưới 23 độ C), máy chuyển sang chạy quạt gió thuần túy; khi nền nhiệt tăng trở lại (trên 23 độ C), chế độ làm lạnh tự kích hoạt. Cơ chế này phù hợp với kiểu bật máy ngắn hạn, vừa tiện vừa kiểm soát được điện năng.

Thứ hai là cửa gió mở rộng và vận hành êm hơn. Dòng N có cửa thoát gió thiết diện lớn 10 x 29cm, lưu lượng gió 390 m3/giờ kèm đảo chiều tự động, giúp khí mát lan xa và đều hơn so với các dòng máy cơ thông thường.

Thứ ba là đèn UV-C bên trong khoang hút gió, hỗ trợ giảm vi khuẩn và nấm mốc, góp phần cải thiện không khí trong phòng. Bên cạnh đó, hai mã N còn có chế độ hút ẩm, hữu ích cho những ngày nồm. Theo nhà sản xuất, năng lực hút ẩm của PAC14N đạt khoảng 46,8 lít/ngày.

Chế độ Auto tự động điều chỉnh chế độ làm mát, đèn UVC nâng cao chất lượng không khí.

Dòng PRO (PAC12PRO và PAC14PRO): hướng tới vận hành liên tục, tiết kiệm điện

Ở nhánh còn lại, PAC12PRO và PAC14PRO hướng tới kịch bản dùng liên tục như phòng ngủ riêng hay không gian làm việc tại nhà. Điểm khác biệt nằm ở khối động cơ biến tần Inverter với máy nén GMCC. Thay vì đóng ngắt liên tục gây hao phí điện ở thời điểm khởi động, máy nén giảm dần tần số quay khi phòng đạt nhiệt độ cài đặt để duy trì sự ổn định.

Cách vận hành này giúp tiết kiệm điện về dài hạn và giữ độ ồn ở mức thấp, khoảng 45 đến 54 dB, thân thiện với giấc ngủ. Dòng PRO cũng có tính năng tự bay hơi nước ngưng, đẩy hơi nước ra theo đường xả nóng để giảm số lần phải đổ khay nước thủ công.

PAC PRO vận hành êm ái với chế độ ngủ, duy trì không gian mát mẻ và yên tĩnh hơn.

Góc nhìn khách quan dành cho người mua

Dù có nhiều nâng cấp, người dùng vẫn nên hiểu đúng đặc thù của dòng sản phẩm này. Vì tích hợp cả dàn nóng và dàn lạnh trong cùng một thân máy, điều hòa di động luôn phát ra âm thanh vận hành tương đương tiếng quạt gió, và cần luồn ống xả khí nóng ra cửa sổ để máy làm lạnh hiệu quả.

Việc chọn mã nào phụ thuộc vào nhu cầu thực tế. Nếu ưu tiên làm mát rảnh tay, tản gió rộng và có thêm hút ẩm cho mùa nồm, PAC12N hoặc PAC14N là lựa chọn thiết thực, chọn theo diện tích phòng. Ngược lại, nếu cần thiết bị chạy ổn định xuyên đêm và tối ưu tiền điện về lâu dài, bản Inverter PAC12PRO hoặc PAC14PRO sẽ sát với nhu cầu hơn.

Ảnh người dùng điều khiển máy qua ứng dụng WiFi trên điện thoại. Ghi chú: chỉ dùng nếu cả bốn mã đều thực sự có kết nối WiFi, cần xác nhận lại với R&D để tránh sai lệch tính năng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm tại website chính thức của Fujihome Việt Nam: Fujihomevn.com

Hotline: 0937091088

(Nguồn: Fujihome Việt Nam)