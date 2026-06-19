Không gian đối thoại toàn cầu dành cho người trẻ

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà công nghệ thay đổi từng ngày. AI đang tái định hình cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, đồng thời tạo ra những chuyển dịch sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Trước bối cảnh đó, một câu hỏi lớn được đặt ra cho giáo dục: nếu máy móc có thể biết gần như mọi thứ, điều gì sẽ làm nên giá trị không thể thay thế của con người, và giáo dục cần giúp người trẻ trở thành ai?

Future Fest Day 7 tin vào một câu trả lời: giáo dục không trao cho người trẻ một tương lai đã định sẵn, giáo dục trao cho họ chính mình, để họ tự viết nên tương lai ấy.

Trong kỷ nguyên AI, khi công nghệ ngày càng đảm nhiệm tốt các công việc lặp lại và xử lý dữ liệu, giá trị bền vững của con người được định hình bởi hai yếu tố cốt lõi: năng lực và phẩm chất. Đó là tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng thích nghi và làm việc cùng AI; đồng thời là sự thấu cảm, tính chính trực và hệ giá trị giúp định hướng điều nên làm, chứ không chỉ điều có thể làm.

Chính từ những trăn trở đó, Future Fest Day 7 - Global Live Talks được khởi xướng và tổ chức bởi Công ty Cổ phần Van Lang Education Group như một không gian đối thoại toàn cầu dành cho người trẻ, dự kiến diễn ra trực tuyến vào ngày 20/6.

Future Fest Day 7 kết nối học sinh Việt Nam với mạng lưới tri thức toàn cầu

Cuộc đối thoại về tương lai của giáo dục

Điểm nhấn của Future Fest Day 7 là sự tham gia của hơn 90 trí thức, chuyên gia, nhà nghiên cứu và sinh viên xuất sắc, phần lớn là người Việt đã và đang học tập và làm việc tại hơn 10 quốc gia. Nhiều diễn giả hiện đang theo học, nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học và trung tâm học thuật danh tiếng trên thế giới như Harvard, Stanford, MIT, Cambridge và National University of Singapore.

Thông qua hơn 30 phiên đối thoại chuyên sâu, chương trình sẽ mở ra những thảo luận đa chiều về tác động của AI đối với giáo dục và việc làm, tư duy liên ngành, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cũng như những năng lực cần thiết để người trẻ thích ứng với tương lai.

Hơn 90 trí thức Việt chia sẻ góc nhìn về học tập và tương lai trong kỷ nguyên AI. Ảnh: Van Lang Global School

Không chỉ lắng nghe những câu chuyện thành công, người tham gia còn được tiếp cận trực tiếp với trải nghiệm học thuật thực tế từ các môi trường giáo dục tiên phong trên thế giới, nơi việc đặt câu hỏi, tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu và tinh thần dám thử nghiệm cũng được đề cao bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Môi trường học thuật tiên phong là điểm tựa khai phóng tiềm năng

Bước vào kỷ nguyên AI, việc học không còn chỉ là tiếp thu kiến thức mà ngày càng gắn với khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, giải quyết vấn đề thực tiễn và thích nghi với những thay đổi mới. Đây cũng là những chủ đề xuyên suốt trong các phiên thảo luận của Future Fest Day 7, từ tư duy liên ngành, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo đến năng lực công dân toàn cầu.

Song, một công dân toàn cầu thực thụ không phải là người hòa tan mà là người biết mang theo bản sắc Việt như một lợi thế khi bước ra thế giới. Vì vậy, bên cạnh năng lực hội nhập, Future Fest Day 7 cũng đặt trọng tâm vào tâm thế kiến tạo và khát vọng góp phần đưa Việt Nam vươn mình, để mỗi người trẻ không chỉ thích nghi với tương lai mà còn tự tin tham gia kiến tạo tương lai ấy.

Trong một thế giới không ngừng biến đổi, điều tạo nên khác biệt không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng tự học, tư duy độc lập và thích ứng. Từ đó, chương trình mang đến những câu chuyện thực tiễn từ các môi trường học thuật quốc tế, nơi người trẻ được khuyến khích khám phá, đặt câu hỏi và phát triển bản thân.

Học sinh Việt Nam tự do khám phá ngành học, năng lực và lộ trình phát triển tương lai. Ảnh: Van Lang Global School

Đồng hành cùng người trẻ định hình hướng đi cho tương lai

Bước vào kỷ nguyên AI, phương pháp học tập cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Các cuộc thảo luận tại sự kiện sẽ chạm tới những chủ đề như tư duy liên ngành, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và công dân toàn cầu.

Future Fest Day 7 không chỉ là chuỗi đối thoại về học tập và hướng nghiệp, mà còn mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam tiếp cận những xu hướng giáo dục và tư duy đang định hình thế hệ công dân toàn cầu.

Bên cạnh các phiên đối thoại tại Global Live Talks, học sinh có thể tiếp tục hành trình khám phá và định hướng tương lai thông qua Future Fest Hub - nền tảng số cung cấp thông tin về hơn 60 nhóm ngành đào tạo, yêu cầu năng lực, xu hướng nghề nghiệp cùng các nguồn học liệu chuyên sâu. Qua đó, người học có thêm cơ sở để hiểu bản thân và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Ngay từ bây giờ, học sinh và phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về chương trình tại website: vietnamfuture-fest.com để cập nhật thông tin và khám phá những góc nhìn mới về tương lai trong kỷ nguyên AI.

Phương Dung