Chứng nhận đầu tư được trao cho G-Group tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

G-Campus Hòa Lạc là tổ hợp Trung tâm Công nghệ cao và Trung tâm Dữ liệu đạt chuẩn Tier III chuyên phục vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tính toán hiệu năng cao (HPC). Với tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng, đây là một trong những dự án công nghệ có quy mô lớn được triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn tới.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện G-Group và OTECH tại Lễ ký kết

Thêm động lực thúc đẩy cho nền kinh tế AI

Được quy hoạch trên diện tích hơn 38.000m² tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, G-Campus là tổ hợp hạ tầng số quy mô lớn gồm 4 phân khu chức năng phục vụ chuỗi giá trị công nghệ cao. Trong đó, hai phân khu 1 và 2 tập trung vào hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), kiểm thử và thiết kế các sản phẩm thuộc lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), tính toán hiệu năng cao (HPC) và an ninh mạng.

Hai phân khu còn lại giữ vai trò trọng tâm của dự án là Trung tâm Dữ liệu đạt chuẩn Tier III (Uptime Institute) chuyên phục vụ AI và HPC. Giai đoạn đầu, trung tâm có công suất điện công nghệ thông tin 20 MW (20 MW IT), phần lớn được thiết kế cho các hệ thống AI/HPC sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng trực tiếp tới chip. Sau mở rộng, tổng công suất dự kiến đạt 30 MW IT, cung cấp hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ AI/HPC thương mại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hình ảnh mô phỏng kiến trúc dự án G-Campus

Hình ảnh thiết kế một trong hai phân khu của Trung tâm dữ liệu

Dự án được triển khai trong bối cảnh Thủ đô đẩy mạnh phát triển hạ tầng số. Theo Kế hoạch 09/KH-UBND giai đoạn 2026-2030, Hà Nội hướng tới đạt bình quân 4 kết nối IoT trên mỗi người dân vào năm 2030; đồng thời đặt mục tiêu mô hình chính quyền số vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và AI, đến năm 2035 phổ cập thiết bị IoT toàn thành phố. Khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh từ hàng chục triệu kết nối là một trong những yếu tố đặt ra yêu cầu Hà Nội phát triển ít nhất hai trung tâm dữ liệu siêu lớn, đồng thời thúc đẩy hình thành các trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu biên.

Trong bối cảnh đó, G-Campus được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực dữ liệu và tính toán quy mô lớn cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển AI và kinh tế số của Thủ đô.

Ông Phùng Anh Tú - Chủ tịch HĐQT G-Group chia sẻ: “G-Campus không chỉ là một dự án đầu tư hạ tầng công nghệ, mà là cam kết dài hạn của G-Group trong việc đồng hành cùng TP Hà Nội bước vào kỷ nguyên AI. Chúng tôi tin rằng, trong tương lai, năng lực dữ liệu và năng lực tính toán sẽ trở thành một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, điều G-Group hướng tới không phải là xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn nhất, mà là xây dựng một nền tảng đủ hiện đại, đủ an toàn và đủ mở để phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, chuyển đổi số và các ứng dụng AI quy mô lớn.”

Hợp tác chiến lược hiện thực hóa trung tâm dữ liệu thế hệ mới

Song song với việc nhận chứng nhận đầu tư dự án G-Campus, G-Group cũng ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với UBND TP Hà Nội và OTECH - thành viên của Omantel, đồng thời là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin - truyền thông hàng đầu tại Vương quốc Oman. Hợp tác hướng tới đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

G-Group nhận chứng nhận đăng ký đầu tư G-Campus Hòa Lạc

Theo đó, các bên sẽ cùng nghiên cứu các mô hình phát triển trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, điện toán GPU, dịch vụ dữ liệu, an toàn thông tin và các giải pháp chuyển đổi số. Mục tiêu là từng bước hình thành hạ tầng số hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khu vực công, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

Trong cấu trúc hợp tác, UBND TP Hà Nội đóng vai trò kết nối nhu cầu sử dụng, phát triển hạ tầng số và các sản phẩm/dịch vụ liên quan, đồng thời tạo điều kiện cho các dự án công nghệ chiến lược theo quy định. OTECH mang đến kinh nghiệm vận hành hạ tầng dữ liệu quy mô quốc gia, năng lực quản trị đám mây có chủ quyền cùng việc nghiên cứu, sắp xếp nguồn vốn; trong khi G-Group chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đầu tư và cơ cấu vốn, đồng thời cung cấp nguồn lực kỹ thuật, triển khai vận hành và thương mại hóa sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Việc đồng thời triển khai G-Campus và thiết lập khuôn khổ hợp tác với OTECH cho thấy chiến lược phát triển chiều sâu của G-Group trong việc gia nhập phân khúc hạ tầng công nghệ kỹ thuật cao. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu của Hà Nội trong việc xây dựng hạ tầng số quy mô lớn, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và nâng cao vị thế của Hòa Lạc như cực tăng trưởng công nghệ của Thủ đô.

(Nguồn: G-Group)