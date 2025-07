Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chử Ngọc Lân (SN 1993, ở Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là người tình của anh ta.

Trước đó, vào tháng 1/2024, Lân có quan hệ tình cảm với chị L. (SN 1987). Bị cáo vừa sống ở nhà bố mẹ vừa chung sống như vợ chồng với người tình. Quá trình sinh sống, giữa Lân và người tình nhiều lần phát sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Trưa ngày 13/5/2024, khi cả hai đang ở nhà thì xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi chửi nhau.

Do bực tức nên chị L. đuổi Lân về nhưng bị cáo không về. Lúc đó, chị L. liên hệ với bạn là anh Đình Đức P. để nhờ đến khuyên can Lân. Sau khi được anh P. và mọi người khuyên can, Lân đi về nhà bố mẹ. Còn chị L. thì chặn liên lạc tin nhắn, điện thoại với Lân.

Khoảng 22h cùng ngày, sau khi đi uống rượu với bạn về, Lân quay lại nhà bố mẹ để nghỉ. Lúc đó, chị L. bỏ chặn tin nhắn với Lân và hai người bắt đầu nhắn tin cãi chửi nhau. Lân dọa mang xăng sang đốt nhà người tình.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Thấy vậy, chị L. thông báo cho anh P. và em gái Lân là chị Chử P. A. biết và nhờ hai người này đến nhà giúp bảo vệ mình. Anh P. và chị P. A. đồng ý và đêm hôm đó cả hai đến nhà chị L.

Đốt nhà người tình

Về phía bị cáo Chử Ngọc Lân, sau khi cãi nhau với người tình, anh ta bực tức, cay cú nên khoảng 3h30 ngày 14/5/2024 đã lấy can nhựa loại 5 lít, đi mua xăng đem đốt nhà tình nhân.

Bị cáo rủ thêm một người bạn đi cùng và giải thích mua xăng đổ vào xe máy cho chị L. Mua đủ 5 lít xăng, Lân nhắn cho chị L.: “10 phút nữa tao cho nhà mày sáng nhất”.

Lân đi xe đến nhà chị L. và nhắn tin đòi chị mở cửa, dọa "nếu không tao cho nhà mày sáng nhất”. Nhắn tin xong, bị cáo đổ khoảng nửa lượng xăng trong can vào khe cửa chính. Khi đó, anh P. đi ra mở cửa và hỏi Lân đổ cái gì. Thấy anh P., Lân hỏi: “Sao đêm hôm anh lại ở trong nhà của vợ em làm gì?”

Do không muốn can thiệp vào chuyện riêng giữa Lân và chị L. nên anh P. đi về. Lúc đó, Lân cầm theo can nhựa còn khoảng 2,5 lít xăng xông vào trong nhà, đi đến giường nơi chị L. và chị P. A. đang ngủ.

Bị cáo hỏi người tình: “Sao đêm hôm có người lạ trong nhà?”. Chị L. không trả lời.

Trong cơn bực tức, bị cáo tiếp tục lớn tiếng: “Mày đùa tao à?”, dẫn đến hai bên to tiếng cãi chửi nhau.

Lân đưa can xăng lên cao rồi dốc, lắc mạnh, đổ hết xăng ra làm xăng trong can bắn tung tóe, dính vào người chị P. A. đang ngồi ở cuối giường. Đồ đạc trong phòng, quần áo treo ở cạnh giường cũng đều bị dính xăng.

Chị P. A. hoảng loạn nói anh trai dừng tay rồi chạy ra ngoài, nhờ bạn của Lân bảo Lân đi về. Người bạn chạy vào nhà chị L., đẩy Lân ra đầu ngõ rồi chở bị cáo và chị P. A. về.

Tuy nhiên, đi được chừng 200-300m, Lân bất ngờ nhảy xuống xe, đi bộ quay lại nhà chị L. Tại đây, bị cáo nói: “Bây giờ mọi người về hết rồi, chỉ còn tao và mày thôi”. Chị L. khuyên Lân đi về nhưng bị cáo tiếp tục chửi bới và đe dọa: “Mày không trả lời tao là mày thách tao à?”

Chị L. đáp: “Mày bị điên à, anh ý đến đây chơi”. Ngay lúc đó, Lân lấy bật lửa bật lên. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bén vào bộ quần áo đã dính xăng treo cạnh tủ quần áo làm lửa cháy bùng lên.

Bị cáo vứt bật lửa xuống sàn, chị L. hét lên bảo Lân dập lửa, nhưng anh ta chỉ đứng im. Một lúc sau, ngọn lửa cháy bùng lên đồ đạc trên giường và trong phòng thì Lân mới chạy vào nhà vệ sinh lấy xô nước dội về phía cuối giường để dập lửa.

Ngọn lửa bùng cháy lan lên người chị L. lẫn bị cáo khiến cả hai phải chạy ra ngoài hô hoán. Người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa dập lửa, đưa Lân và chị L. đi cấp cứu.

Hậu quả, chị L. bị lửa cháy gây bỏng nhiều vị trí trên cơ thể (bỏng 45% diện tích cơ thể). Chử Ngọc Lân cũng phải điều trị bỏng. Đến ngày 24/5/2024, Lân được xuất viện và bị bắt ngay sau đó.

Kết quả giám định cho thấy, chị L. bị tổn hại 36% sức khỏe. Hỏa hoạn cũng làm hư hỏng tài sản, đồ vật trong nhà chị L., thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nói lời xin lỗi nạn nhân và gia đình mình. Anh ta chấp nhận bồi thường 500 triệu đồng theo yêu cầu của chị L.

Trình bày trước tòa, bố của bị cáo cho biết, ông làm nghề xe ôm, mới gom được 5 triệu đồng để đền bù thiệt hại cho con trai. Được biết, bị cáo Lân đã có vợ và con nhỏ, từng nhận án tù về tội Trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù.