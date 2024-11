Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đoan (SN 1986, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mức án 19 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào năm 2014, bị cáo từng bị TAND huyện Vụ Bản xử phạt 36 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Năm 2017, Đoan bị TAND huyện Vụ Bản xử 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đến năm 2020, bị cáo bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 36 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Đoan làm nghề thợ mộc, mở xưởng tại phố Tam Trinh (Hà Nội). Khoảng đầu tháng 1/2024, Đoan được anh Trung Cẩm Hán thuê làm khuôn cửa, sửa chữa cửa gỗ.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Quá trình thi công sửa chữa cửa gỗ cho nhà anh Hán, Đoan dùng máy móc để khoan đồ gỗ gây nên tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình ông Trần Văn C. (SN 1954, ở ngõ 93, đường Hoàng Mai). Chuyện này khiến ông C. bức xúc, nhiều lần chửi mắng Đoan.

Khoảng 8h30 ngày 18/1/2024, ông C. ra đứng ngoài cửa chửi Đoan, yêu cầu bị cáo chỉ được làm từ 10h vì hôm đó là ngày nghỉ (Chủ nhật). Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, thấy Đoan vẫn đang làm việc tại nhà anh Hán, ông C. tiếp tục chửi: “Chúng mày biết mấy giờ rồi không mà vẫn chưa nghỉ".

Lúc này Đoan đứng trong nhà và nói: “Cho cháu làm nốt, mai cháu không phải sang nữa”. Ông C. không nói gì nữa và đi vào trong nhà. Sau đó, Đoan hoàn thiện công việc ở nhà anh Hán, rồi đi về xưởng mộc nghỉ ngơi.

Câu chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng đến khoảng 23h cùng ngày, khi đang ở xưởng mộc, Đoan nghĩ lại thấy bực tức vì bị ông C. nhiều lần chửi nên đã nảy sinh ý định phóng hoả, đốt nhà ông này để trả thù.

Bị cáo lấy 1 can nhựa 5 lít, bên trong có chứa khoảng 1 lít xăng dung môi (là loại dung môi dùng để pha loãng sơn PU, có tính chất cháy như xăng) mang đến nhà ông C. Đến đoạn ngã ba cách nhà ông C. khoảng 50m, Đoan dựng xe máy rồi cầm can xăng đi bộ vào, tưới qua khe cửa sắt để xăng chảy vào 2 cánh cửa gỗ và hắt vào cửa sổ nhà ông C. cho đến khi hết xăng trong can.

Bị cáo châm lửa vào cửa, xăng bùng lên tạo đám cháy ở phía cửa ra vào và cửa sổ nhà ông C. Gây án xong, bị cáo vứt can xăng lại trước cửa nhà ông Cường, rồi bỏ về nhà ngủ.

Lúc này, chị Trương Thị Hương (SN 1976, hàng xóm nhà ông C.) thấy ánh lửa bùng lên trước cửa nhà nên đã phát hiện đám cháy. Chị Hương cùng gia đình hô hoán và báo tin cho gia đình ông C. biết.

Tại thời điểm đó, trong nhà có vợ chồng ông C. có 2 người con trai, 1 người con dâu và một cháu nội. Nghe tiếng hô hoán và ngửi thấy mùi khét, cháy trong nhà, con trai ông C. đang ngủ ở tầng 2 đã hô hoán mọi người trong gia đình chạy lên tầng trên.

Do lo sợ bị lửa cháy nên vợ chồng ông C., cùng con dâu và cháu nội chạy lên sân thượng ở tầng 5. Còn 2 người con trai chạy xuống tầng 1 để dập lửa. Lúc này, khói đã bốc qua khe cửa lan vào trong khu vực phòng khách, lửa đã bén vào miếng bìa các tông để ở sàn nhà và chuẩn bị bén vào đuôi xe máy SH để ở trong nhà.

Hai người con của ông C. thay nhau dùng vòi phun nước trong nhà và múc nước hắt, phun vào cửa nhằm dập lửa. Một lúc sau, đám cháy được dập tắt, không xảy ra thiệt hại về người, hai cánh cửa gỗ tầng 1 bị cháy xém hư hỏng nhẹ.

Đến ngày 24/1/2024, Nguyễn Văn Đoan bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi giết người.