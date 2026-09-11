Ông Lê Phương Hải, chủ trang trại chăn nuôi gà công nghiệp lông trắng tại phường Long Thành (TP Đồng Nai), chia sẻ với PV VietNamNet về tình trạng giá gà xuống thấp trong bối cảnh sức mua yếu, nguồn cung tăng và thịt gia cầm nhập khẩu có giá cạnh tranh.

Trang trại của gia đình ông Hải chia thành 4 khu chăn nuôi, với quy mô đàn lên tới 400.000 con. Gà đến kỳ xuất chuồng được cung cấp cho các chuỗi thức ăn nhanh và bếp ăn tập thể.

“Đầu ra thì ổn định vì đã có liên kết, còn giá gà thì rẻ quá”, ông Hải nói. Tháng 8, giá gà công nghiệp giảm xuống 22.000-23.000 đồng/kg. Trong tháng này, trang trại của ông xuất bán khoảng 300 tấn gà lông trắng.

Theo ông Hải, giá thành chăn nuôi hiện ở mức khoảng 29.000-30.000 đồng/kg. Một con gà công nghiệp được nuôi trong 39-42 ngày trước khi xuất chuồng, trọng lượng trung bình khoảng 2,5-3kg. Với mức giá bán như tháng 8, trang trại của ông thua lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Tháng 8 vừa qua, người chăn nuôi phải bán gà công nghiệp với giá chỉ 22.000-23.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Lao Động

Ông Hải cho biết, tháng 8 là thời điểm thấp điểm của thị trường thịt gà do trùng tháng 7 Âm lịch. Cùng với đó, lượng lớn thịt gà nhập khẩu với giá rẻ tràn về, chăn nuôi trong nước cũng tăng mạnh đã kéo giá gà công nghiệp xuống mức rất thấp.

"Hiện giá gà đã nhích lên 27.000 đồng/kg, nhưng với mức giá này người chăn nuôi như tôi vẫn chưa thể hòa vốn", ông nói.

Dù thua lỗ, những hộ chăn nuôi như gia đình ông Hải vẫn khó thu hẹp quy mô. Bởi toàn bộ đầu vào và đầu ra đều được liên kết theo chuỗi. Nếu dừng nuôi khi giá xuống thấp, chuỗi liên kết bị đứt, việc kết nối lại sau đó sẽ rất khó khăn.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng năm 2026, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05 (mã HS 02.07) tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 36,49% tổng lượng thịt nhập khẩu của nước ta, tương đương gần 217.371 tấn.

Theo đó, thịt và phụ phẩm gia cầm đứng đầu danh sách các mặt hàng thịt nhập khẩu 7 tháng qua.

Tuy nhiên, xét về giá trị, nhóm hàng này chỉ chiếm 12,99%, với kim ngạch khoảng 221,14 triệu USD, đứng sau thịt trâu. Giá nhập khẩu bình quân thịt gia cầm và phụ phẩm trong 7 tháng chỉ khoảng 26.500 đồng/kg.

Thịt gà nhập khẩu giá rẻ đổ về thị trường Việt. Ảnh: TL

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, trong tháng 8, giá gà công nghiệp lông trắng tại khu vực miền Trung và miền Nam chỉ ở mức 25.000 đồng/kg.

“Giá này rất thấp so với giá thành sản xuất khoảng trên dưới 30.000 đồng/kg với gà lông xuất chuồng”, ông Nguyễn Quý Khiêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, nhận xét.

Ông Khiêm nhấn mạnh, thịt gà và phụ phẩm nhập khẩu về giá bình quân chỉ 26.000 đồng/kg, rẻ hơn cả một số loại rau xanh bán tại chợ.

Trước đó, Hiệp hội Gia cầm Việt Nam dự báo giá gà công nghiệp lông trắng sẽ phục hồi vào tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, giá mặt hàng này lại quay đầu giảm mạnh khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng.

Nguyên nhân giá gà công nghiệp giảm về mức rất thấp là do sức mua trên thị trường yếu. Bởi tháng 7 Âm lịch nhiều người ăn chay và học sinh nghỉ hè nên các bếp ăn tập thể ở trường học cũng tạm đóng.

Song song đó, sức ép lên giá gà nội địa còn đến từ khối lượng lớn thịt gia cầm và phụ phẩm tràn về, trong đó chủ yếu là đùi gà, cổ, cánh, chân gà... Đây thường là những phần thịt có giá trị thấp hơn tại một số thị trường, nên giá nhập khẩu vào Việt Nam tương đối rẻ.

“Đàn gà của chúng ta khá lớn, trong khi sản lượng xuất khẩu vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa”, ông Khiêm nói. Cung đang vượt cầu khiến giá thịt gà xuống thấp trong thời gian dài và chưa có dấu hiệu tăng cao trở lại.

Dù Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng giá gà sẽ tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh vào quý IV/2026, nhưng Ông Khiêm cho rằng cơ quan chức năng cần siết chặt hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch; với hàng nhập khẩu chính ngạch, cần kiểm soát chặt vấn đề an toàn thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng cũng như các hộ chăn nuôi trong nước.