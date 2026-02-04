Sau hơn 2 thập kỷ phát sóng, Gala Cười đã trở thành điểm hẹn tinh thần quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam mỗi độ Tết đến, Xuân về. Bên cạnh vai trò giải trí, Gala Cười nhiều năm qua đã góp phần tạo nên không gian sum họp gia đình Việt, nơi ông bà, cha mẹ và con cháu cùng quây quần trước màn ảnh nhỏ, cùng chia sẻ tiếng cười, cảm xúc và những câu chuyện đời thường được phản chiếu qua lăng kính hài hước.

NSƯT Quang Thắng trên sân khấu Gala Cười 2026.

Gala Cười 2026 tiếp tục giữ vững tinh thần ấy với chuỗi tiểu phẩm được đầu tư công phu, lấy cảm hứng từ những sự kiện, câu chuyện “nổi cộm” đương thời. Các tiểu phẩm phản ánh chân thực góc khuất, mặt trái của cuộc sống hiện đại hôm nay; khéo léo khẳng định vai trò, giá trị quý báu của truyền thống dân tộc; khơi dậy tinh thần nhân văn. Tiếng cười trong Gala Cười bên cạnh vai trò giải trí đơn thuần còn hướng tới sự sẻ chia, đồng cảm và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong năm mới.

Như thông lệ, chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ hài được đông đảo khán giả yêu mến như: NSND Hồng Vân, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân. NSƯT Thái Sơn, Lâm Vỹ Dạ, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Hứa Minh Đạt... Đặc biệt, Gala Cười 2026 có sự xuất hiện lần đầu tiên của MC Danh Tùng bên cạnh MC Thảo Vân - gương mặt “thương hiệu” của các chương trình hài Tết VTV.

MC Thảo Vân và Danh Tùng dẫn dắt chương trình.

Các nghệ sĩ đến từ 2 miền thuộc nhiều thế hệ, sở hữu phong cách diễn riêng biệt tiếp tục tạo nên những tiếng cười Xuân đa sắc màu, mang đến cho Gala Cười 2026 sức sống riêng, tinh thần mới mẻ trong năm thứ 23 của hành trình. Đan xen với những tiểu phẩm là các tiết mục biểu diễn âm nhạc đậm chất Xuân tươi vui. Không khí rộn ràng của Tết cổ truyền hiện hữu ngay trong tiết mục mở màn lấy cảm hứng từ hình ảnh chú Ngựa – linh vật năm Bính Ngọ.

Tất cả 23 nghệ sĩ tham gia năm nay cùng xuất hiện, cùng biểu diễn tạo không khí sum họp Xuân đầy cảm xúc, thân tình và ấm áp - nét đặc trưng làm nên sức sống riêng có của Gala Cười suốt bao năm qua. Chương trình do Ban Văn nghệ Đài THVN sản xuất sẽ lên sóng vào 20h mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 18/2/2026 dương lịch) trên kênh VTV3.

Hình ảnh ở Gala Cười 2026:

Ảnh, clip: VTV