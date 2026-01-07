Táo Quân hơn 2 thập kỷ qua đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình ở thời điểm cận kề Giao thừa. Chương trình 2025 nhận nhiều lời khen vì đề cập nhiều vấn đề nóng trong xã hội một cách trực diện, không né tránh với nhiều câu nói gây sốt được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Dù vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc trong nhưng sự trở lại của NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung và Vân Dung đã thoả lòng người hâm mộ.

NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung trong "Táo Quân". Ảnh: NSX

Tuy nhiên gần đây bắt đầu xuất hiện thông tin sẽ không có Táo Quân 2026. Các nghệ sĩ Vân Dung, Minh Quân, Chí Trung đã úp mở và xác nhận thông tin này trên trang cá nhân khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Trưa ngày 7/1, VTV đã chính thức thông báo Táo Quân sẽ không xuất hiện vào Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới.

Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch.

Chương trình mới có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến. Tuy nhiên hiện tại VTV vẫn giữ kín tên tuổi của các nghệ sĩ tham gia để tạo bất ngờ cho khán giả.

Bên cạnh chương trình đặc biệt Quảng trường mùa xuân, trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm VTV luôn chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

Ảnh. clip: VTV, FBNV