Thiết kế siêu mỏng

Với thiết kế mỏng chỉ 5,8mm, màn hình 6,7 inch QHD+, trọng lượng 163 gram, Galaxy S25 Edge mang đến trải nghiệm gọn nhẹ và tiện lợi mà vẫn giữ được thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S.

Galaxy S25 Edge chính thức ra mắt.

Galaxy S25 Edge sở hữu khung titanium chắc chắn, các cạnh bo cong mềm mại giúp máy chịu được các va chạm hàng ngày của người sử dụng. Màn hình được trang bị kính gốm Corning Gorilla Glass Ceramic 2 mới nhất, mang đến độ bền và độ sống động, giúp Galaxy S25 Edge nổi bật với vẻ ngoài của máy.

So với Galaxy S25 Ultra (mỏng 8,2mm) và Galaxy S25 (mỏng 7,2mm), Galaxy S25 Edge thực sự mang lại một trải nghiệm mỏng nhẹ hơn nhiều.

Camera 200MP nhỏ gọn

Dù thiết kế siêu mỏng, Galaxy S25 Edge được trang bị ống kính rộng 200MP, độ phân giải cao và kích thước pixel lớn, cho ra những bức ảnh sẽ sắc nét hơn và được cải thiện độ sáng lên đến 40% trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài ra, cảm biến ultra-wide 12MP với tính năng lấy nét tự động cho phép chụp ảnh macro sắc nét, chi tiết, đồng thời giúp người dùng linh hoạt sáng tạo.

Galaxy S25 Edge cũng được trang bị ProVisual Engine như trên dòng Galaxy S25, với các nâng cấp chuyên nghiệp giúp đảm bảo chi tiết sắc nét cho trang phục, cây cối và tông da tự nhiên, chính xác trong các bức ảnh chân dung. Các tính năng chỉnh sửa hỗ trợ AI của Galaxy, bao gồm những tính năng được yêu thích như Lọc âm thanh và Trợ lý vẽ, tiếp tục được kế thừa từ dòng Galaxy S25, mang đến những công cụ sáng tạo và chỉnh sửa tiên tiến.

Tuy nhiên, để có được độ siêu mỏng, Samsung đã phải loại bỏ camera telephoto của S25 Edge.

Hiệu năng và AI

Galaxy S25 Edge dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Mobile dành riêng cho Galaxy – con chip được sử dụng trên toàn bộ Galaxy S25 series toàn cầu.

Đây là con chip vừa có hiệu suất cao, đồng thời hỗ trợ AI mạnh mẽ, đảm bảo máy chạy mượt mà cả ngày. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới giúp máy luôn mát, kể cả khi bạn chơi game hay làm việc nặng.

Chất lượng hình ảnh cũng được nâng cấp với công nghệ ProScaler, tăng độ hiển thị lên 40%, kết hợp cùng công nghệ mDNIe độc quyền của Samsung.

Galaxy S25 Edge tích hợp Galaxy AI vào mọi khía cạnh sử dụng, từ công việc đến cuộc sống hàng ngày. Người dùng sẽ được tận hưởng những tính năng AI đa phương thức, cá nhân hóa theo nhu cầu riêng, trong khi vẫn luôn yên tâm về sự bảo mật dữ liệu cá nhân.

Now Brief và Now Bar có thể tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba, nhắc người dùng từ việc ăn uống đến di chuyển một cách siêu tiện lợi.

Bằng việc tích hợp sâu với Google, Galaxy S25 Edge mở rộng khả năng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Gemini, cho phép chia sẻ màn hình hay dùng camera thời gian thực để tương tác trực tiếp với trợ lý AI.

Galaxy S25 Edge là chiếc smartphone siêu mỏng của Samsung có thể cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Air của Apple dự kiến ra mắt tháng 9 tới.

Màu sắc và giá bán

Galaxy S25 Edge được ra mắt với loạt màu sắc mới, bao gồm Titanium Silver, Titanium Jetblack và Titanium Icyblue.

Hãng cho đặt hàng trước từ ngày 13/05 với giá bán lẻ từ 29,99 triệu đồng cho bản RAM 12GB + 256GB. Trong khi Galaxy S25 Edge phiên bản RAM 12GB + 512GB sẽ có giá 33,49 triệu đồng.