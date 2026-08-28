Camera chuẩn S với loạt cải tiến vượt trội

Là tính năng quan trọng hàng đầu trên smartphone, camera trên Galaxy S26 FE đã được Samsung nâng cấp mạnh mẽ trên mọi khía cạnh. Về phần cứng, thiết bị sở hữu camera Mắt Thần Bóng Đêm 50MP với công nghệ ProVisual Engine giúp giảm nhiễu tối đa, cho ảnh chụp đêm chất lượng cao, sắc nét và cực kỳ chi tiết.

Về phần mềm, tính năng Horizontal Lock (Khóa đường chân trời) hỗ trợ kiểm soát bố cục khung hình trong mọi tình huống di chuyển hay rung lắc. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng có thể quay phim khi đang chạy bộ, đạp xe hoặc nhún nhảy trong các buổi concert mà vẫn đảm bảo hình ảnh luôn ổn định, không hề rung lắc hay mờ nhoè. Sự kết hợp của phần cứng và phần mềm chuẩn S giúp người dùng thoải mái ghi lại những cột mốc cũng như bước tiến đáng nhớ trong cuộc sống, với chất lượng vượt trội.

AI nâng cấp mạnh ở khả năng xử lý hậu kỳ, chỉnh sửa

Galaxy AI giờ đây đã trở thành “xương sống” định hình nên trải nghiệm thông minh, tiện lợi và hữu dụng với người dùng flagship Samsung. Trên Galaxy S26 FE, điều này được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) mới nhất trên thế hệ smartphone gập Galaxy Z8 cũng đã có mặt trên Galaxy S26 FE. Đây là công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp, có khả năng tự động nhận diện và giữ chủ thể được chọn ở giữa khung hình. My FanCam giúp người dùng dễ dàng làm nổi bật một nhân tố giữa đám đông hay tập thể trong quá trình làm hậu kỳ video. Đặc biệt, người hâm mộ có thể tạo video Focus Cam vào thành viên yêu thích trong nhóm nhạc mà không cần đến bất cứ thiết bị chuyên nghiệp hay ứng dụng phức tạp từ bên thứ ba.

Về chỉnh sửa hình ảnh, tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) cho phép người dùng linh hoạt thay đổi bố cục và chủ thể, biến mọi bức ảnh trở nên hoàn hảo chỉ bằng những câu lệnh văn bản đơn giản (không cần chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng). Chẳng hạn, nếu muốn đổi màu trang phục hoặc thêm phụ kiện, bạn chỉ cần gõ yêu cầu này ngay trong hình ảnh, AI sẽ hoàn tất phần còn lại. Trên Galaxy S26 FE, Photo Assist còn có thể gợi ý câu lệnh, giúp người dùng chỉnh sửa nhanh mà không cần gõ chữ như trước.

Tối ưu sự mượt mà, bền bỉ không gián đoạn trải nghiệm

Trải nghiệm mượt mà, ổn định trong các thao tác hàng ngày là yếu tố quan trọng làm nên sự khác biệt của một flagship. Ở khía cạnh này, Galaxy S26 FE đáp ứng vượt kỳ vọng với vi xử lý Exynos 2500 chuẩn S mới, mang đến hiệu năng thuần mạnh mẽ, xử lý đồ họa và AI vượt trội. Thiết bị dễ dàng cân mọi tác vụ, từ thao tác hàng ngày đến những tựa game và phần mềm nặng nhất trên di động.

Người dùng cũng không còn lo lắng về thời lượng sử dụng khi Galaxy S26 FE được trang bị viên pin 4.900 mAh với sạc siêu nhanh 45W. Tốc độ sạc đáng kinh ngạc có thể đưa pin của thiết bị từ 0% lên 70% chỉ trong 30 phút. Từ làm việc, liên lạc đến giải trí, Galaxy S26 FE luôn bền bỉ song hành cùng người dùng, để mọi trải nghiệm đáng giá luôn được tiếp nối liền mạch.

Trải nghiệm giải trí đắm chìm chuẩn S trên Galaxy S26 FE sẵn sàng mở ra với màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch cực lớn, đi kèm tần số quét 120Hz, cho hình ảnh sắc nét, mượt mà trong mọi điều kiện ánh sáng. Từ những bộ phim bom tấn đến đồ hoạ game đỉnh cao, trải nghiệm trên Galaxy S26 FE luôn khác biệt rõ nét. Thiết bị cũng gây ấn tượng với thiết kế cao cấp, tinh xảo và độ mỏng ấn tượng chỉ 7.4mm. Người dùng không chỉ dễ dàng cầm nắm thoải mái và còn sở hữu điểm nhấn sáng giá trên tay với thiết bị công nghệ cao cấp này.

Cập nhật lâu dài 7 năm, khoản đầu tư xứng đáng

Người dùng đang ngày càng có xu hướng giữ smartphone lâu hơn và xem đây là một khoản đầu tư dài hạn. Galaxy S26 FE đáp ứng hoàn hảo mong muốn này khi hỗ trợ đến 7 lần nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật. Thời gian hỗ trợ dài giúp người dùng yên tâm trong quá trình sử dụng bởi điện thoại luôn mượt mà, an toàn và không lỗi thời sau nhiều năm. Việc cập nhật bảo mật nhiều năm còn giúp người dùng tránh được những nguy cơ tấn công an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu về lâu dài. Sự yên tâm khi sử dụng thiết bị là giá trị mà không phải sản phẩm nào hiện nay cũng có thể mang đến cho người dùng.

Qua nhiều nâng cấp mạnh mẽ ở các khía cạnh thiết yếu cho trải nghiệm di động, Galaxy S26 FE đã khắc họa rõ nét chân dung của smartphone dành cho thế hệ bứt phá. Một thế hệ luôn hướng đến những giá trị thực tế, hữu dụng cho từng bước tiến trong cuộc sống của chính mình.

Người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ ngày 28.08 đến 30.09.2026, với trả góp chỉ từ 999.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng và tặng gói 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Chi tiết thông tin tại: https://bit.ly/galaxy-s26-fe

Bích Trâm